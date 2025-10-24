Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightTECHchevron_rightTech Newschevron_rightബി.എസ്.എൻ.എല്ലിന്റെ...
    Tech News
    Posted On
    date_range 24 Oct 2025 7:05 PM IST
    Updated On
    date_range 24 Oct 2025 7:05 PM IST

    ബി.എസ്.എൻ.എല്ലിന്റെ ഒരു രൂപ പ്ലാനിനെതിരെ സ്വകാര്യ കമ്പനികൾ

    text_fields
    bookmark_border
    ബി.എസ്.എൻ.എല്ലിന്റെ ഒരു രൂപ പ്ലാനിനെതിരെ സ്വകാര്യ കമ്പനികൾ
    cancel
    Listen to this Article

    മുംബൈ: ദീപാവലി ആഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ച്​ ബി.എസ്​.എൻ.എൽ പ്രഖ്യാപിച്ച ഒരുരൂപ പ്ലാനിനെതിരെ പരാതിയുമായി സ്വകാര്യ ടെലികോം കമ്പനികൾ. ബി.എസ്​.എൻ.എല്ലിന്‍റെ നടപടി തങ്ങളെ കൊള്ളയടിക്കുന്ന താരിഫ്​ നിർണയമാണെന്ന്​ (പ്രഡേറ്ററി പ്രൈസിങ്​) എന്ന പരാതിയുമായി റിലയൻസ്​ ജിയോ, ഭാരതി എയർടെൽ, വോഡഫോൺ ഐഡിയ എന്നിവ സെല്ലുലാർ ഓപറേറ്റേഴ്​സ്​ അസോസിയേഷൻ ഓഫ്​ ഇന്ത്യ മുഖേന ടെലികോം റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റി ഓഫ്​ ഇന്ത്യയെ (ട്രായ്​) സമീപിച്ചു. മറ്റ്​ കമ്പനികളിൽനിന്ന്​ മാറാൻ (മൊബൈൽ നമ്പർ പോർട്ടബിലിറ്റി) ​പ്രത്യേക ഓഫറുകൾ നൽകുന്നത്​ വിലക്കുന്ന വ്യവസ്ഥക്കെതിരാണ്​ ഇതെന്നും അവർ ആരോപിച്ചു.

    ദീപാവലിയോടനുബന്ധിച്ച്​ ഒക്​ടോബർ 15 മുതൽ നവംബർ 15 വരെ വെറും ഒരു രൂപക്ക്​ 4ജി റീചാർജ്​ പ്ലാനാണ്​ ബി.എസ്​.എൻ.എൽ പ്രഖ്യാപിച്ചത്​. പുതിയ സിം എടുക്കുന്നവർക്കാണ്​ ഇത്​ നൽകുന്നത്​. 30 ദിവസത്തേക്ക്​ പ്രതിദിനം രണ്ട്​ ജി.ബി ഡേറ്റ, 100 എസ്​.എം.എസ്​, പരിധിയില്ലാതെ കാൾ എന്നിവയാണ്​ ഇതിൽ ലഭിക്കുക. സ്വാതന്ത്ര്യദിന വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച്​ പരീക്ഷിച്ച്​ വിജയിച്ച പദ്ധതിയാണ്​ ബി.എസ്​.എൻ.എൽ വീണ്ടും പയറ്റുന്നത്​. കഴിഞ്ഞ ആഗസ്​റ്റിൽ ഒരുരൂപക്ക്​ സമാനമായ സേവനങ്ങൾ ലഭിക്കുന്ന ‘ഫ്രീഡം പ്ലാൻ’ അവതരിപ്പിക്കുകയും വിജയകരമെന്ന്​ കണ്ട്​ സെപ്​റ്റംബർ 15 വരെ ദീർഘിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിന്‍റെ ഫലമായി ആഗസ്റ്റിൽ 1.4 ദശലക്ഷം പുതിയ കണക്ഷൻ ബി.എസ്​.എൻ.എല്ലിന്​ ലഭിച്ചു.

    2016ൽ സേവനം തുടങ്ങിയപ്പോൾ ആദ്യ ആറ്​ മാസത്തേക്ക്​ നിയന്ത്രണമില്ലാതെ 4ജി വാഗ്ദാനം ചെയ്ത ജിയോയാണ്​ ഇപ്പോൾ ബി.എസ്​.എൻ.എല്ലിനെതിരെ രംഗത്തുവന്നത്. അന്ന്​ ഐഡിയയും എയർടെലും ജിയോക്കെതിരെ പരാതി ഉന്നയിച്ചെങ്കിലും ഫലമുണ്ടായില്ല. സമീപകാലത്ത്​ ജിയോക്കും എയർടെലിനുമെതിരെ വോഡഫോൺ ഐഡിയ ഉന്നയിച്ച പരാതിയിലും നടപടിയുണ്ടായില്ല. പുതിയ പരാതിയിൽ ബി.എസ്​.എൻ.എല്ലിനെതിരെയും ട്രായിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന്​ നടപടിയുണ്ടാകാനിടയില്ലെന്നാണ്​ ടെലികോം വൃത്തങ്ങൾ പറയുന്നത്​.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:bsnlBusiness NewsOne rupee
    News Summary - Private companies oppose BSNL's one rupee plan
    Similar News
    Next Story
    X