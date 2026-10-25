'സ്റ്റീവ് ജോബ്സിന് ശേഷം ആപ്പിൾ പുതിയതായി ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല; ടിം കുക്കിനേക്കാൾ സംഭാവന നൽകിയത് ഇലോൺ മസ്ക്': പീറ്റർ തീൽ

'സ്റ്റീവ് ജോബ്സിന് ശേഷം ആപ്പിൾ പുതിയതായി ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല; ടിം കുക്കിനേക്കാൾ സംഭാവന നൽകിയത് ഇലോൺ മസ്ക്': പീറ്റർ തീൽtext_fields
സാൻഫ്രാൻസിസ്കോ: ആപ്പിളിന്റെ സഹസ്ഥാപകൻ സ്റ്റീവ് ജോബ്സിന്റെ വിയോഗത്തിന് ശേഷം (2011) കമ്പനി വിപ്ലവകരമായ പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളൊന്നും നടത്തിയിട്ടില്ലെന്ന രൂക്ഷവിമർശനവുമായി പ്രമുഖ വെഞ്ചർ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റും 'പേപാൽ' സഹസ്ഥാപകനുമായ ശതകോടീശ്വരൻ പീറ്റർ തീൽ. വിപണിയിൽ പുതിയ ആശയങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നതിന് പകരം നിലവിലുള്ള ബിസിനസ് വിപുലീകരിക്കാനും ബ്രാൻഡിംഗ് ശക്തിപ്പെടുത്താനും മാത്രമാണ് കമ്പനി കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി. പ്രശസ്ത എഴുത്തുകാരനും ജീവചരിത്രകാരനുമായ വാൾട്ടർ ഐസക്സൺ അവതരിപ്പിച്ച 'ദി ബിൽഡേഴ്സ്' എന്ന പോഡ്കാസ്റ്റിലാണ് പീറ്റർ തീൽ ആപ്പിളിന്റെ നിലവിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിശിതമായി വിമർശിച്ചത്.
2007-ൽ സ്റ്റീവ് ജോബ്സ് പുറത്തിറക്കിയ ആദ്യ ഐഫോൺ സ്മാർട്ട്ഫോൺ വ്യവസായത്തെ മാറ്റിമറിച്ച വൻ വിപ്ലവമായിരുന്നുവെന്ന് തീൽ സമ്മതിക്കുന്നു. എന്നാൽ അതിനുശേഷം പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ കമ്പനി പരാജയപ്പെട്ടുവെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിലയിരുത്തൽ.
'15 വർഷമായി ബ്രാൻഡിംഗ് മാത്രം; പുതിയതൊന്നുമില്ല': പീറ്റർ തീൽ
ഐഫോണിന്റെ ആദ്യ വരവിന് ശേഷം ടെക്നോളജി വിപണിയിൽ എടുത്തുപറയത്തക്ക വഴിത്തിരിവുകളൊന്നും സൃഷ്ടിക്കാൻ കമ്പനിക്ക് സാധിച്ചില്ലെന്ന് തീൽ അഭിമുഖത്തിൽ വിശദീകരിച്ചു.
"എന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ, സ്റ്റീവ് ജോബ്സിന്റെ മരണശേഷം ആപ്പിൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ പുതിയതൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. മൊബൈൽ ഫോൺ എന്ന ആ ഭീമാകാരമായ കണ്ടുപിടുത്തത്തിന് ശേഷം അവിടെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ 15 വർഷത്തോളമായി കമ്പനി ചെയ്തത് നിലവിലുള്ളതിനെ സ്കെയിൽ ചെയ്യുക, വലിപ്പം വർദ്ധിപ്പിക്കുക, ബ്രാൻഡിംഗ് നടത്തുക എന്നത് മാത്രമാണ്.
ജോബ്സിന്റെ കാലഘട്ടത്തിന് ശേഷം ആപ്പിളിന് അതിന്റെ ആവിഷ്കാര വീര്യം നഷ്ടപ്പെട്ടു. മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന് നൽകിയ സംഭാവനകൾ പരിശോധിച്ചാൽ, ആപ്പിളിന്റെ മുൻ സി.ഇ.ഒ ടിം കുക്കിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സംഭാവന നൽകിയത് ഇലോൺ മസ്കോ സ്റ്റീവ് ജോബ്സോ ആണ്."
— പീറ്റർ തീൽ തുറന്നടിച്ചു.
അതേസമയം, സാമ്പത്തികമായി ആപ്പിൾ ഒരു വൻ വിജയമാണെന്ന് അദ്ദേഹം സമ്മതിച്ചു. മികച്ച രീതിയിൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു 'വാല്യൂ സ്റ്റോക്ക്' ആയി ആപ്പിൾ വിപണിയിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
എ.ഐ മത്സരത്തിൽ ആശങ്ക; നവംബർ 2-ന് പാദഫലങ്ങൾ
'ഓപ്പൺഎ.ഐ', 'ആന്ത്രോപിക്' തുടങ്ങിയ വമ്പൻ എ.ഐ കമ്പനികളുമായി മത്സരിക്കുന്നതിലും 'സിരി' നവീകരിക്കുന്നതിലും ആപ്പിളിന്റെ എ.ഐ തന്ത്രങ്ങൾ അടുത്തിടെ വലിയ പരിശോധനകൾക്ക് വിധേയമായിരുന്നു. 2017-ലും പീറ്റർ തീൽ സമാനമായ രീതിയിൽ ആപ്പിളിന്റെ സുവർണ കാലഘട്ടം അവസാനിച്ചതായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ അതിനുശേഷവും വിപണിയിൽ ഓഹരി മൂല്യം ഗണ്യമായി ഉയർത്താൻ ആപ്പിളിന് സാധിച്ചു. ആപ്പിളിന്റെ വേഗതയെക്കുറിച്ചും ഇന്നൊവേഷനുകളെക്കുറിച്ചും ചോദ്യങ്ങൾ ഉയരുമ്പോഴും ഉപഭോക്തൃ സാങ്കേതിക വിപണിയിൽ കമ്പനി തങ്ങളുടെ മേധാവിത്വം തുടരുകയാണ്. കമ്പനിയുടെ നാലാം പാദ സാമ്പത്തിക ഫലങ്ങൾ നവംബർ രണ്ടിന് പുറത്തുവിടാനിരിക്കെയാണ് പീറ്റർ തീലിന്റെ ഈ തുറന്നുപറച്ചിൽ ടെക് ലോകത്ത് വലിയ ചർച്ചയായിരിക്കുന്നത്.