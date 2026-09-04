പാസ്പോർട്ട് വലിപ്പത്തിൽ ഫോൾഡബിൾ ഫോണുകൾ വിപണിയിലേക്ക്; ആപ്പിളും സാംസങ്ങും മത്സരത്തിൽ മുന്നിൽtext_fields
സ്മാർട്ട്ഫോൺ വിപണിയിൽ വീണ്ടും വിപ്ലവകരമായ രൂപമാറ്റം. നീളമുള്ള പരമ്പരാഗത ബുക്ക്-സ്റ്റൈൽ ഫോൾഡബിൾ ഫോണുകൾക്ക് പകരമായി, കൂടുതൽ വീതിയുള്ളതും ചെറുതുമായ 'പാസ്പോർട്ട് സൈസ്' ഫോൾഡബിൾ ഫോണുകൾ വിപണി കീഴടക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നു. ഫോൺ മടക്കി വെക്കുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ പാസ്പോർട്ടിന്റെയോ നോട്ട്ബുക്കിന്റെയോ രൂപം നൽകുന്ന പുതിയ രൂപകൽപ്പന വലിയ തോതിലുള്ള സ്വീകാര്യതയാണ് നേടിയെടുക്കുന്നത്. ഹുവായ്, സാംസങ്, ഷവോമി തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ കമ്പനികൾ പുതിയ ഫോർമാറ്റിലുള്ള ഫോണുകൾ ഇതിനകം പുറത്തിറക്കിക്കഴിഞ്ഞു. സെപ്റ്റംബർ 9-ന് നടക്കുന്ന പ്രത്യേക ചടങ്ങിൽ ആപ്പിളും തങ്ങളുടെ ആദ്യ ഫോൾഡബിൾ ഐഫോൺ ഈ ഫോർമാറ്റിൽ അവതരിപ്പിക്കുമെന്നാണ് സൂചന.
ആഗോള വിപണിയിൽ സാംസങ് ഇതിനകം ഗാലക്സി ഇസഡ് ഫോൾഡ് 8 (Galaxy Z Fold8) ഈ പുതിയ രൂപത്തിൽ പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്. മുൻ മോഡലുകളെ അപേക്ഷിച്ച് കൂടുതൽ വീതിയുള്ളതും പോക്കറ്റിൽ ഒതുങ്ങുന്നതുമായ ഈ ഫോണിന് പുറമെ 5.5 ഇഞ്ച് കവർ ഡിസ്പ്ലേയും അകത്ത് 7.6 ഇഞ്ച് മെയിൻ സ്ക്രീനുമാണുള്ളത്. യു.എഇ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആഗോള വിപണികളിൽ ഈ ഫോൺ ലഭ്യമാണ്. ചൈനീസ് വിപണിയിൽ ഹുവായ് തങ്ങളുടെ 'പ്യുര എക്സ് മാക്സ്' (Pura X Max) എന്ന വൈഡ് ഫോൾഡബിൾ ഫോണുമായി രംഗത്തുണ്ട്. 120 മിമീ ഉയരവും 85 മിമീ വീതിയുമുള്ള ഈ ഫോണിന് 7.7 ഇഞ്ചിന്റെ വിപുലമായ ഡിസ്പ്ലേയാണുള്ളത്.
ചൈനീസ് ബ്രാൻഡായ ഷവോമിയുടെ പുതിയ 'ഷവോമി 18 ഫോൾഡ്' ഈ മാസം വിപണിയിലെത്തും. ഒപ്പോ, ഹോണർ തുടങ്ങിയ മറ്റ് പ്രമുഖ കമ്പനികളും സമാനമായ വീതിയേറിയ ഫോൾഡബിൾ ഫോണുകളുടെ നിർമ്മാണത്തിലാണ്. 2027-ന്റെ ആദ്യ പാദത്തിൽ ഫോണുകൾ പുറത്തിറങ്ങുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. എങ്കിലും ഇതിൽ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുന്നത് ആപ്പിളിന്റെ നീക്കമാണ്. സെപ്റ്റംബർ 9-ന് നടക്കുന്ന ആപ്പിൾ ഇന്റർനാഷണൽ ഇവന്റിൽ കമ്പനിയുടെ ആദ്യത്തെ ഫോൾഡബിൾ ഐഫോൺ അവതരിപ്പിച്ചേക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.
ഏകദേശം 5.5 ഇഞ്ച് പുറം സ്ക്രീനും 7.8 ഇഞ്ച് തുറന്ന സ്ക്രീനുമുള്ള പാസ്പോർട്ട് മാതൃകയിലായിരിക്കും ആപ്പിളിന്റെ പുതിയ ഫോൾഡബിൾ ഫോൺ എത്തുകയെന്നാണ് അനലിസ്റ്റുകൾ പ്രവചിക്കുന്നത്. 2000 ഡോളറിലധികം വിലവരുമെന്ന് കരുതുന്ന ഡിവൈസ് വിപണിയിൽ വലിയ ചലനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. ഫോൾഡബിൾ ഫോൺ വിപണിയിൽ വൈവിധ്യവൽക്കരണം ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള പുതിയ ഡിമാൻഡ് സ്മാർട്ട്ഫോൺ ലോകത്ത് വലിയൊരു മാറ്റത്തിന് തിരികൊളുത്തുമെന്നുറപ്പാണ്.
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