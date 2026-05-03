ഓപ്പൺ എ.ഐയുടെ 'ഇമേജസ് 2.0': ഇന്ത്യ ഒന്നാമത്; വിപണി കീഴടക്കി ചാറ്റ് ജിപിടിയുടെ പുതിയ പതിപ്പ്

ഓപ്പൺ എ.ഐയുടെ 'ഇമേജസ് 2.0': ഇന്ത്യ ഒന്നാമത്; വിപണി കീഴടക്കി ചാറ്റ് ജിപിടിയുടെ പുതിയ പതിപ്പ്text_fields
ന്യൂഡൽഹി: ആഗോള ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഭീമനായ ഓപ്പൺ എ.ഐയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്ര നിർമ്മാണ മോഡലായ 'ഇമേജസ് 2.0' ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. പുറത്തിറങ്ങി ചുരുങ്ങിയ ആഴ്ചകൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ ആഗോളതലത്തിൽ ഇന്ത്യയെ തങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ വിപണിയായി ഓപ്പൺ എ.ഐ അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. കേവലം തൊഴിൽപരമായ ആവശ്യങ്ങൾക്കോ ഫോട്ടോ എഡിറ്റിങിനോ അപ്പുറം, ക്രിയാത്മകവും സാംസ്കാരികവുമായ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഇന്ത്യൻ ഉപഭോക്താക്കൾ ഈ സാങ്കേതികവിദ്യയെ വൻതോതിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതായി പ്രമുഖ സാമ്പത്തിക മാധ്യമമായ 'മിന്റ്' പുറത്തുവിട്ട റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. യുവാക്കൾക്കിടയിൽ വർധിച്ചു വരുന്ന ഇന്റർനെറ്റ് സംസ്കാരത്തിന്റെയും വ്യക്തിഗത ആവിഷ്കാരങ്ങളുടെയും ഭാഗമായാണ് ഈ മുന്നേറ്റം വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.
സാധാരണ സെൽഫികളെ മാംഗ ശൈലിയിലുള്ള അവതാറുകളാക്കി മാറ്റുന്ന അനിമേഷൻ ട്രെൻഡുകൾക്കും, വസ്ത്രധാരണത്തിൽ പുതിയ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്താൻ സഹായിക്കുന്ന 'സ്റ്റൈൽ മീ' ഫീച്ചറിനുമാണ് ഇന്ത്യയിൽ വൻ പ്രചാരം ലഭിക്കുന്നത്. ഇതിനു പുറമെ സാധാരണ ചിത്രങ്ങളെ പ്രൊഫഷണൽ സ്റ്റുഡിയോ നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയർത്താനും അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാനും ഉപഭോക്താക്കൾ പുതിയ മോഡലിനെ ആശ്രയിക്കുന്നു. ഗൂഗിളിന്റെ 'ജെമിനി നാനോ ബനാന' ഉൾപ്പെടെയുള്ള മുൻനിര എ.ഐ മോഡലുകളിൽ നിന്നുള്ള കടുത്ത മത്സരത്തെ മറികടന്നാണ് ഓപ്പൺ എ.ഐയുടെ ഈ കുതിപ്പ്. മുൻപത്തെ പതിപ്പുകളെ അപേക്ഷിച്ച് മികച്ച 'റീസണിങ്' ശേഷിയുള്ള ഇമേജസ് 2.0, ഉപഭോക്താക്കളുടെ സങ്കീർണ്ണമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൂടുതൽ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കി ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള ചിത്രങ്ങൾ നൽകുന്നു.
പ്രാദേശിക ഭാഷകളിലെ ടെക്സ്റ്റുകൾ ചിത്രങ്ങളിൽ കൃത്യമായി ഉൾപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഈ പതിപ്പിന്റെ മറ്റൊരു പ്രധാന ആകർഷണം. ഹിന്ദി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളിലെ ലിപി പിശകുകൾ കുറവായതിനാൽ മീമുകൾ നിർമ്മിക്കാനും പ്രാദേശിക പരസ്യങ്ങൾ തയ്യാറാക്കാനും ഇത് ഉപഭോക്താക്കളെ സഹായിക്കുന്നു. ആഗോള സാങ്കേതിക വിദ്യകളുടെ രൂപകൽപ്പനയിൽ ഇന്ത്യൻ ഉപഭോക്താക്കളുടെ താൽപ്പര്യങ്ങൾക്കും സാംസ്കാരിക പശ്ചാത്തലത്തിനും വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ടെന്നാണ് പുതിയ കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ജെമിനി നാനോ ബനാനയുമായുള്ള മത്സരത്തിൽ ഇമേജസ് 2.0 കൈവരിച്ച ഈ മേധാവിത്വം ജനപ്രിയ എ.ഐ വിപണിയിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്വാധീനം വർധിപ്പിക്കുന്നതായി സാങ്കേതിക വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
