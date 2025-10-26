Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightTECHchevron_rightTech Newschevron_rightആൻഡ്രോയ്ഡിലും...
    Tech News
    Posted On
    date_range 26 Oct 2025 12:03 PM IST
    Updated On
    date_range 26 Oct 2025 12:03 PM IST

    ആൻഡ്രോയ്ഡിലും തരംഗമാകാൻ സോറ! ലോഞ്ചിങ് ഉടൻ

    text_fields
    bookmark_border
    representative image
    cancel
    camera_alt

    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    Listen to this Article

    ഓപൺ എ.ഐ അടുത്തിടെയാണ് എ.ഐ വിഡിയോ ജനറേഷൻ മോഡലായ സോറ 2 രംഗത്തറക്കിയത്. പുറത്തിറക്കി ദിവസങ്ങൾക്കകം തന്നെ ഉപയോക്താക്കൾക്കിടയിൽ പ്രിയങ്കരമായി മാറുകയും ചെയ്തു. നിരവധി പുതിയ സവിശേഷതകൾ സോറ2വിലുണ്ട്. നിലവിൽ ഇത് ഐ.ഒ.എസ് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് മാത്രമേ ലഭ്യമാവൂ.

    എന്നാൽ അധികം വൈകാതെ ജനപ്രിയ സമൂഹമാധ്യമ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമായ സോറ ആൻഡ്രോയ്ഡ് ഉപയോക്താക്കൾക്കായും ലഭിക്കുമെന്നാണ് പുറത്തുവരുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ. ആൻഡ്രോയ്ഡ് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഇത് സന്തോഷ വാർത്തയാണ്. ഇത് പുറത്തിറക്കുന്നതോടെ സിനിമാറ്റിക്, കാർട്ടൂൺ, ആനിമേഷൻ എന്നിങ്ങനെ നിരവധി ശൈലികളിൽ സ്ഥിരത നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഒന്നിലധികം ഷോട്ടുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വിഡിയോകൾ നിർമിക്കാൻ ആൻഡ്രോയ്‌ഡ് ഫോൺ ഉപയോക്താക്കൾക്കും കഴിയും.

    ഓപൺഎ.ഐ സോറയുടെ മേധാവി ബിൽ പീബിൾസ് എക്‌സിലൂടെയാണ് സോറയുടെ ആൻഡ്രോയ്ഡ് പതിപ്പ് ഉടൻ വരുന്നെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. അടുത്ത കുറച്ച് ആഴ്‌ചകൾക്കുള്ളിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് സൂചനകൾ. തുടക്കത്തിൽ ഇത് ഇൻവൈറ്റ് കോഡ് നൽകിക്കൊണ്ട് മാത്രമായിരിക്കും ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ആക്‌സസ് നൽകുന്നത്.

    അതായത് ഐ.ഒ.എസിലേതിന് സമാനമായി ആക്‌സസ് നേടുന്നതിന് ആൻഡ്രോയ്ഡ് ഉപയോക്താക്കൾക്കും ഇൻവൈറ്റ് കോഡ് ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം. എന്നാൽ ഇത് ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോൾ ലഭ്യമായേക്കില്ല. അതായത് പ്രാരംഭ ലോഞ്ച് വടക്കേ അമേരിക്കയിൽ മാത്രമായിരിക്കും.

    കൂടുതൽ അപ്ഡേറ്റുകൾ ആപ്പിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുമെന്നും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാമിയോ ഫീച്ചർ എന്ന ഈ അപ്‌ഡേറ്റിൽ ഇനി മുതൽ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് വളർത്തുമൃഗങ്ങൾ, വസ്‌തുക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളുടെ കാമിയോ വിഡിയോകൾ എന്നിവ സൃഷ്‌ടിക്കാൻ കഴിയും.

    ആപ്പ് പുറത്തിറക്കി വളരെ കുറച്ച് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഒരു ദശലക്ഷം ഡൗൺലോഡുകളാണ് ഉണ്ടായത്. ഇതിന് മികച്ച പ്രതികരണമാണ് ലഭിക്കുന്നെതെന്നും ചാറ്റ് ജി.പി.ടിയേക്കാൾ ഉയർന്ന വളർച്ചയാണ് കാണിക്കുന്നതെന്നും വിദഗ്ധർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:androidOpen AISoraTECH
    News Summary - OpenAI is Bringing Sora to Android Users Soon
    Similar News
    Next Story
    X