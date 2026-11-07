ഇനി നിശ്ചല ചിത്രങ്ങൾക്കും ജീവൻ നൽകാം! ഒറ്റ നിർദേശത്തിൽ ചലിക്കുന്ന ജിഐഎഫ്

ഇനി നിശ്ചല ചിത്രങ്ങൾക്കും ജീവൻ നൽകാം! ഒറ്റ നിർദേശത്തിൽ ചലിക്കുന്ന ജിഐഎഫ്text_fields
ഒരു ചിത്രം കണ്ടാൽ അതിലെ കഥാപാത്രം കൈവീശുന്നതും ചിരിക്കുന്നതും പ്രതികരിക്കുന്നതുമൊക്കെ കാണാൻ കഴിയുന്ന കാലം കൂടുതൽ അടുത്തെത്തുകയാണ്. നിശ്ചല ചിത്രങ്ങളെ ചലിക്കുന്ന ജിഐഎഫുകളാക്കി മാറ്റാനുള്ള സൗകര്യവുമായി പുതിയ ഇമേജ് ജനറേഷൻ സംവിധാനം അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഓപ്പൺ എ.ഐ. പരസ്യങ്ങൾക്കും സമൂഹമാധ്യമ ഉള്ളടക്കങ്ങൾക്കും ഡിജിറ്റൽ രൂപകൽപ്പനകൾക്കും ഏറെ പ്രയോജനപ്പെടുന്ന ഈ മാറ്റത്തിനൊപ്പം ചിത്രങ്ങൾ വേഗത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കാനും അവയിൽ ആവശ്യമായ തിരുത്തലുകൾ വരുത്തുമ്പോൾ പ്രധാന വിശദാംശങ്ങൾ നിലനിർത്താനും കഴിയുമെന്നതാണ് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത.
ഒറ്റ നിർദേശത്തിൽ ജിഐഎഫ് തയ്യാറാക്കാം
ചിത്രങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാനും തിരുത്താനുമുള്ള ഓപ്പൺ എ.ഐയുടെ പുതിയ സംവിധാനമായ ഇമേജസ് 2.6-ലാണ് ചലിക്കുന്ന ജിഐഎഫുകൾ നിർമ്മിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഒരു വാചക നിർദേശം നൽകിയോ, ചിത്രം അപ്ലോഡ് ചെയ്തോ, ലളിതമായൊരു രേഖാചിത്രം ഉപയോഗിച്ചോ ചലിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ തയ്യാറാക്കാം.ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു കമ്പനിയുടെ പരസ്യത്തിലെ കഥാപാത്രത്തെ കൈവീശിക്കാനോ ചിരിക്കാനോ ചാടാനോ ആവശ്യപ്പെടാം. സമൂഹമാധ്യമങ്ങൾക്കായി പ്രതികരണ ചിത്രങ്ങളും മീമുകളും തയ്യാറാക്കാനും കഴിയും. ഒരു വലിയ വിഡിയോ നിർമിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കഥാപാത്രങ്ങളുടെ ചലനങ്ങൾ പരീക്ഷിച്ചുനോക്കുന്നതിനും ഈ സൗകര്യം ഉപയോഗിക്കാം.ഇതിനായി ആദ്യം മുതൽ ഓരോ ചലനവും പ്രത്യേകം രൂപകൽപ്പന ചെയ്യേണ്ടതില്ല. ആവശ്യമായ ദൃശ്യം വാക്കുകളിലൂടെ വിവരിച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ചലിക്കുന്ന ചിത്രം തയ്യാറാക്കാൻ സംവിധാനത്തിന് കഴിയും. ജിഐഎഫിന്റെ വേഗത ക്രമീകരിക്കാനും ലഭിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ പങ്കുവെക്കാനും സാധിക്കും.
തിരുത്തിയാലും കഥാപാത്രത്തിന്റെ രൂപം മാറില്ല
പുതിയ സംവിധാനത്തിന്റെ മറ്റൊരു പ്രധാന സവിശേഷത ചിത്രങ്ങളിലെ വിശദാംശങ്ങൾ നിലനിർത്താനുള്ള കഴിവാണ്. ഒരു കഥാപാത്രത്തിന്റെ വസ്ത്രം, മുഖഭാവം, രൂപം, ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ, ബ്രാൻഡിന്റെ ദൃശ്യഘടകങ്ങൾ എന്നിവ ചിത്രത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുമ്പോഴും പരമാവധി സ്ഥിരമായി നിലനിർത്താൻ ഇതിന് കഴിയും.ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലം മാറ്റിയാലും അതിന്റെ രൂപവും പ്രധാന സവിശേഷതകളും നിലനിർത്താൻ സാധിക്കും. ഒരേ കഥാപാത്രത്തെ ഉൾപ്പെടുത്തി പല ചിത്രങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുമ്പോഴും രൂപത്തിലെ സ്ഥിരത ഉറപ്പാക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കും.നേരത്തെ സംരക്ഷിച്ചുവെച്ച ചിത്രങ്ങൾ പിന്നീട് പുതിയ സംഭാഷണങ്ങളിലും റഫറൻസായി ഉപയോഗിക്കാനുള്ള സൗകര്യവും ചാറ്റ്ജിപിടിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലൂടെ ഓരോ തവണയും ഒരേ ചിത്രം വീണ്ടും അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ട സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കാം.
ചിത്രങ്ങൾ നിർമിക്കാൻ ഇനി കൂടുതൽ വേഗം
മുൻ പതിപ്പിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഇമേജസ് 2.6-ൽ ചിത്രങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന വേഗം 50 ശതമാനം വർധിപ്പിച്ചതായി ഓപ്പൺഎഐ അറിയിച്ചു. ഡെവലപ്പർമാർക്കായി എപിഐയിൽ രണ്ട് പുതിയ മാതൃകകളും അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫ്ലെയർ, സൺബർസ്റ്റ് എന്നിവയാണ് അവ.കുറഞ്ഞ ഗുണനിലവാര ക്രമീകരണത്തിൽ ഫ്ലെയർ ഉപയോഗിച്ച് ആറു സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ ചിത്രങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാനാകുമെന്ന് കമ്പനി പറയുന്നു. കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങളും കൃത്യതയും ആവശ്യമുള്ള ജോലികൾക്കായി സൺബർസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കാം. ഇടത്തരം, ഉയർന്ന ഗുണനിലവാര ക്രമീകരണങ്ങളിൽ ചിത്രങ്ങൾ തിരുത്തുമ്പോൾ അവയുടെ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ നിലനിർത്തുന്നതിലും സൺബർസ്റ്റ് കൂടുതൽ മികവ് പുലർത്തും.
ഡെവലപ്പർമാർക്ക് കൂടുതൽ നിയന്ത്രണം
ചിത്രങ്ങളിൽ കൃത്യമായ ഭാഗങ്ങൾ അടയാളപ്പെടുത്തി മാറ്റങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടാനുള്ള സൗകര്യവും എപിഐയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിലൂടെ ചിത്രത്തിലെ ഏത് ഭാഗത്താണ് തിരുത്തൽ വേണ്ടതെന്ന് വ്യക്തമായി നിർദേശിക്കാം.വെബ്സൈറ്റുകൾ, മൊബൈൽ ആപ്പുകൾ, അച്ചടി രൂപകൽപ്പനകൾ എന്നിവയിൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന എസ്വിജി ഫയലുകളായി ചിത്രങ്ങൾ പുറത്തെടുക്കാനും സാധിക്കും. ചിത്രത്തിലെ സങ്കീർണതയ്ക്കും ഗുണനിലവാരത്തിനും അനുസരിച്ച് സൃഷ്ടി നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങളും ഡെവലപ്പർമാർക്ക് ലഭിക്കും.
എവിടെ ലഭിക്കും? എത്രയാണ് ചെലവ്?
ഇമേജസ് 2.6 ചാറ്റ്ജിപിടിയിലും കോഡെക്സിലും ഡെസ്ക്ടോപ്പ്, മൊബൈൽ, വെബ് പതിപ്പുകളിലൂടെ എല്ലാ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ വിഭാഗങ്ങളിലും ലഭ്യമാണെന്ന് ഓപ്പൺഎഐ അറിയിച്ചു. എന്നാൽ ജിഐഎഫ് നിർമ്മാണ സൗകര്യം ചാറ്റ്ജിപിടിയിൽ ഘട്ടംഘട്ടമായാണ് ലഭ്യമാക്കുന്നത്.ഡെവലപ്പർമാർക്ക് എപിഐ വഴി പുതിയ ഫ്ലെയർ, സൺബർസ്റ്റ് മാതൃകകൾ ഉപയോഗിക്കാം. ഓരോ പത്ത് ലക്ഷം ഇമേജ് ടോക്കണുകൾക്കും എട്ട് ഡോളറാണ് ഇൻപുട്ട് നിരക്ക്; ഔട്ട്പുട്ടിന് 30 ഡോളറും. ഇത് ഓരോ ചിത്രത്തിന്റെയും നിശ്ചിത വിലയല്ല. ഉപയോഗിക്കുന്ന ടോക്കണുകളുടെ എണ്ണത്തെ ആശ്രയിച്ചാണ് ചെലവ് കണക്കാക്കുന്നത്. ചെലവ് മുൻകൂട്ടി വിലയിരുത്താൻ ഓപ്പൺഎഐ കണക്കുകൂട്ടൽ ഉപകരണവും നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
നിശ്ചല ചിത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് ചലിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളിലേക്ക് എഐ സാങ്കേതികവിദ്യ കടക്കുന്നത് പരസ്യരംഗത്തും സമൂഹമാധ്യമ ഉള്ളടക്ക നിർമാണത്തിലും പുതിയ സാധ്യതകൾ തുറക്കുകയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ ചെലവോ സാങ്കേതിക പരിചയമോ ഇല്ലാതെ ചെറിയ ആനിമേഷനുകൾ തയ്യാറാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഉള്ളടക്ക നിർമാതാക്കൾക്ക് ഏറെ പ്രയോജനപ്പെടും.