Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightTECHchevron_rightTech Newschevron_right`ഓപൺ എ.ഐ...
    Tech News
    Posted On
    date_range 9 Aug 2025 5:19 PM IST
    Updated On
    date_range 9 Aug 2025 5:19 PM IST

    `ഓപൺ എ.ഐ മൈക്രോസോഫ്റ്റിനെ ജീവനോടെ വിഴുങ്ങും'; സത്യ നദെല്ലക്ക് മസ്കിന്‍റെ മുന്നറിയിപ്പ്

    text_fields
    bookmark_border
    musk and satya nadella
    cancel
    camera_alt

     ഇലോൺ മസ്ക്, സത്യ നദെല്ല

    കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് സാം ആൾട്ട്മാൻ ഓപൺ എ.ഐയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ എ.ഐ മോഡലായ ജി.പി.ടി-5 പുറത്തിറക്കിയത്. തൊട്ടുപിന്നാലെ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് മേധാവി സത്യ നദെല്ലക്ക് മുന്നറിയിപ്പുമായി എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ടെസ്‌ല സി.ഇ.ഒ ഇലോൺ മസ്ക്. ഓപൺ എ.ഐ മൈക്രോസോഫ്റ്റിനെ ജീവനോടെ വിഴുങ്ങുമെന്നാണ് മസ്കിന്‍റെ മുന്നറിയിപ്പ്.

    മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ എല്ലാ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിലും ജിപിടി-5 അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനെ കുറിച്ച് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് സി.ഇ.ഒ സത്യ നദെല്ല എക്‌സിൽ പങ്കുവെച്ചിരുന്നു. പോസ്റ്റിന് കീഴിലാണ് ഇലോണ്‍ മസ്‌കിന്‍റെ മുന്നറിയിപ്പ്.

    ഇന്ന് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് 365 കോപൈലറ്റ്, കോപൈലറ്റ്, ഗിറ്റ്ഹബ് കോപൈലറ്റ്, അസൂർ എ.ഐ ഫൗണ്ടറി എന്നിവയുൾപ്പെടെ ഞങ്ങളുടെ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിലുടനീളം ജി.പി.ടി-5 ലോഞ്ച് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. തങ്ങളുടെ പങ്കാളിയായ ഓപണ്‍ എ.ഐയില്‍ നിന്ന് ഇതുവരെയുണ്ടായതില്‍ ഏറ്റവും കഴിവുള്ള മോഡലാണിത്. റീസണിങ്, കോഡിങ്, ചാറ്റ് എന്നിവയില്‍ നൂതനമായ അപ്ഡേഷനോട് കൂടിയതാണ് ഇതെന്നുമായിരുന്നു നദെല്ലയുടെ പോസ്റ്റ്.

    ഓപൺ എ.ഐ സി.ഇ.ഒ സാം ആൾട്ട്മാൻ റെഡ്മണ്ടിൽ ബിംഗിൽ ജിപിടി-4 അവതരിപ്പിക്കാൻ തന്നോടൊപ്പം ചേർന്നിട്ട് രണ്ടര വർഷമേ ആയിട്ടുള്ളുവെന്നും അതിനുശേഷം ഉണ്ടായ പുരോഗതി 'അവിശ്വസനീയമാണെന്നും' നദെല്ല പറഞ്ഞു. അതിന് താഴെയാണ് ‘ഓപൺ എ.ഐ മൈക്രോസോഫ്റ്റിനെ ജീവനോടെ വിഴുങ്ങുന്നു’ എന്ന കുറിപ്പിട്ടത്.

    ‘50 വർഷമായി ആളുകൾ അതിന് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതാണ് ഇതിന്റെ രസം! ഓരോ ദിവസവും നിങ്ങൾ പുതിയ എന്തെങ്കിലും പഠിക്കുന്നു, നവീകരിക്കുന്നു, പങ്കാളികളാക്കുകയും മത്സരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അസൂരിൽ ഗ്രോക്ക്-4 വന്നതിൽ ഞങ്ങൾ ആവേശഭരിതനാണ്. ഗ്രോക്ക്-5നായി കാത്തിരിക്കുന്നു’ എന്നായിരുന്നു മസ്കിന്‍റെ പരാമർശത്തിന് സത്യ നദെല്ലയുടെ പ്രതികരണം.

    ആ​ഴ​ത്തി​ലു​ള്ള സം​ഭാ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളും ടെ​ക്സ്റ്റ്, സം​സാ​രം, വി​ഡി​യോ, ആം​ഗ്യം, സ്പ​ർ​ശ​നം എ​ന്നു തു​ട​ങ്ങി മു​ഖ​ഭാ​വം കൊ​ണ്ടു​വ​രെ​യു​ള്ള വ്യ​ത്യ​സ്ത സ​​ങ്കേ​ത​ങ്ങ​ൾ വ​ഴി (multimodal engagement) ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾപ്പെടുത്തിയാണ് ജി​.പി​.ടി-5 പുറത്തിയിരിക്കുന്നത്. GPT-4o (ഓം​നി)ന്റെ ​അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ ഒ​രു​ക്കി​യ പു​തി​യ പ​തി​പ്പ് മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​നം വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന​തു​മാ​ത്ര​മ​ല്ല എ.​ഐ​യെ കൂ​ടു​ത​ൽ സം​ഭാ​ഷ​ണ​പ​ര​വും സ​ഹ​ജ​വു​മാ​ക്കു​ന്നുവെന്നും അവകാശപ്പെടുന്നു.

    ഇ​മോ​ഷ​നൽ ഇ​ന്റ​ലി​ജ​ൻ​റ്സാ​ണ് ക​മ്പ​നി അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ടു​ന്ന പ്ര​ധാ​ന ഫീ​ച്ച​ർ. കു​റേ​ക്കൂ​ടി മ​നു​ഷ്യ​രൂ​പ​ത്തി​ൽ മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാ​നും വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം മു​ത​ൽ ചി​കി​ത്സ വ​രെ വി​വി​ധ ഉ​പ​യോ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​യ സ​ഹാ​യി​യാ​കാ​നും ഇ​തി​ന് ക​ഴി​യും.

    ജി.പി.ടി- 5 കൂടുതല്‍ മികച്ചതും വേഗമേറിയതും തെറ്റുകള്‍ വരുത്താനുള്ള സാധ്യത കുറവുമാണ്. ജി.പി.ടി-5 ഒരു പി.എച്ച്.ഡി തലത്തിലുള്ള വ്യക്തിയുമായി സംസാരിക്കുന്നതിന് സമാനമായ അനുഭവമാണ് നല്‍കുന്നതെന്നാണ് സാം ആൾട്ട്മാൻ അവകാശപ്പെടുന്നത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:MicrosoftElon MuskSatya NadellaChat GPTsam altmanOpen AI
    News Summary - OpenAI Going To Eat Microsoft Alive Elon Musk Warns Satya Nadella After ChatGPT 5 Launch
    Similar News
    Next Story
    X