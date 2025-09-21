Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Tech News
    21 Sept 2025 9:10 AM IST
    21 Sept 2025 9:10 AM IST

    എ.​​ഐ ഇ​​നി ജോ​​ലി​​യും ക​​ണ്ടെ​​ത്തും

    എ.​​ഐ ഇ​​നി ജോ​​ലി​​യും ക​​ണ്ടെ​​ത്തും
    നി​​ർ​​മി​​ത​​ബു​​ദ്ധി ന​​മ്മു​​ടെ ജോ​​ലി ക​​ള​​യു​​മോ എ​​ന്ന ഭ​​യ​​മാ​​യി​​രു​​ന്നു ഇ​​ത്ര​​യും കാ​​ലം. എ​​ന്നാ​​ൽ, അ​​തേ നി​​ർ​​മി​​ത​​ബു​​ദ്ധി ന​​മു​​ക്ക് തൊ​​ഴി​​ൽ ക​​ണ്ടെ​​ത്തി ത​​രും എ​​ന്നു​​പ​​റ​​ഞ്ഞാ​​ൽ വി​​ശ്വ​​സി​​ക്കു​​മോ? ഉ​​ദ്യോ​​ഗാ​​ർ​​ഥി​​ക​​ളെ​​യും ക​​മ്പ​​നി​​ക​​ളെ​​യും ത​​മ്മി​​ൽ ബ​​ന്ധി​​പ്പി​​ക്കു​​ക എ​​ന്ന ജോ​​ലി​​യാ​​ണ് എ.​​ഐ ഏ​​റ്റെ​​ടു​​ത്തി​​രി​​ക്കു​​ന്ന​​ത്.

    ഉ​​ദ്യോ​​ഗാ​​ർ​​ഥി​​ക​​ളെ അ​​വ​​രു​​ടെ ക​​ഴി​​വി​​ന​​നു​​സ​​രി​​ച്ച് അ​​നു​​യോ​​ജ്യ​​മാ​​യ ക​​മ്പ​​നി​​ക​​ളു​​മാ​​യി ബ​​ന്ധി​​പ്പി​​ക്കു​​ന്ന​​തി​​ന് എ.​​ഐ ഒ​​രു മീ​​ഡി​​യേ​​റ്റ​​റാ​​യി പ്ര​​വ​​ർ​​ത്തി​​ക്കു​​ന്നു. പ്ര​​മു​​ഖ ആ​​ർ​​ട്ടി​​ഫി​​ഷ്യ​​ൽ ഇ​​ന്റ​​ലി​​ജ​​ൻ​​സ് ക​​മ്പ​​നി​​യാ​​യ ഓ​​പ​​ൺ എ.​​ഐ​​യാ​​ണ് ഈ ​​പ്ലാ​​റ്റ്ഫോം മു​​ന്നോ​​ട്ടു​​വെ​​ക്കു​​ന്ന​​ത്. നി​​ർ​​മി​​ത ബു​​ദ്ധി അ​​ധി​​ഷ്ഠി​​ത​​മാ​​യ പു​​തി​​യ തൊ​​ഴി​​ൽ പ്ലാ​​റ്റ്ഫോ​​മാ​​ണ് ഓ​​പ​​ൺ എ.​​ഐ വി​​ക​​സി​​പ്പി​​ക്കു​​ന്ന​​ത്. 2026 മ​​ധ്യ​​ത്തോ​​ടെ ആ​​രം​​ഭി​​ക്കാ​​ൻ പോ​​കു​​ന്ന ഈ ​​പ്ലാ​​റ്റ്ഫോം ‘ഓ​​പ​​ൺ എ.​​ഐ ജോ​​ബ്സ് പ്ലാ​​റ്റ്ഫോം’ എ​​ന്നാ​​ണ് അ​​റി​​യ​​പ്പെ​​ടു​​ന്ന​​ത്. എ​​ല്ലാ​​വ​​ർ​​ക്കും തു​​ല്യ അ​​വ​​സ​​ര​​ങ്ങ​​ൾ ല​​ഭ്യ​​മാ​​ക്കു​​ക എ​​ന്ന ല​​ക്ഷ്യ​​ത്തോ​​ടെ​​യാ​​ണ് പ്ലാ​​റ്റ്ഫോം രൂ​​പ​​ക​​ൽ​​പ​​ന ചെ​​യ്തി​​രി​​ക്കു​​ന്ന​​ത്.

    ക​​മ്പ​​നി​​ക​​ളു​​ടെ​​യും ഉ​​ദ്യോ​​ഗാ​​ർ​​ഥി​​ക​​ളു​​ടെ​​യും ആ​​വ​​ശ്യ​​ങ്ങ​​ളെ കൃ​​ത്യ​​മാ​​യി മ​​ന​​സ്സി​​ലാ​​ക്കി അ​​വ ത​​മ്മി​​ൽ ബ​​ന്ധി​​പ്പി​​ക്കു​​ന്ന ഒ​​രു മാ​​ച്ചി​​ങ് സി​​സ്റ്റ​​മാ​​യി ഇ​​ത് പ്ര​​വ​​ർ​​ത്തി​​ക്കു​​ന്നു. വ​​ലി​​യ ക​​മ്പ​​നി​​ക​​ളെ മാ​​ത്ര​​മ​​ല്ല ഇ​​ത് ല​​ക്ഷ്യ​​മി​​ടു​​ന്ന​​ത്. ചെ​​റു​​കി​​ട സ്ഥാ​​പ​​ന​​ങ്ങ​​ൾ​​ക്കും ക​​മ്യൂ​​ണി​​റ്റി സം​​ഘ​​ട​​ന​​ക​​ൾ​​ക്കും അ​​വ​​ർ​​ക്ക് ആ​​വ​​ശ്യ​​മാ​​യ എ.​​ഐ ഏ​​ജ​​ന്റു​​മാ​​രെ നി​​യ​​മി​​ക്കാ​​നു​​ള്ള അ​​വ​​സ​​രം ഇ​​തി​​ലൂ​​ടെ ല​​ഭി​​ക്കു​​ന്നു. സ​​ർ​​ക്കാ​​റു​​ക​​ൾ​​ക്കും ഇ​​ത് സ​​ഹാ​​യ​​ക​​മാ​​കു​​മെ​​ന്ന് ക​​മ്പ​​നി അ​​വ​​കാ​​ശ​​പ്പെ​​ടു​​ന്നു. ഈ ​​സം​​വി​​ധാ​​ന​​ത്തി​​ലൂ​​ടെ എ.​​ഐ പ്ര​​ഫ​​ഷ​​നു​​ക​​ളി​​ലേ​​ക്കും യോ​​ഗ്യ​​ത​​യു​​ള്ള മ​​റ്റു അ​​പേ​​ക്ഷ​​ക​​രി​​ലേ​​ക്കും ക​​മ്പ​​നി​​ക​​ളെ എ​​ത്തി​​ക്കു​​ന്നു. പ്രാ​​ദേ​​ശി​​ക സ​​മ്പ​​ദ് വ്യ​​വ​​സ്ഥ​​യെ ഉ​​ത്തേ​​ജി​​പ്പി​​ക്കു​​ന്ന​​തി​​ന് ഇ​​ത് സ​​ഹാ​​യി​​ക്കു​​മെ​​ന്നാ​​ണ് ക​​മ്പ​​നി​​യു​​ടെ അ​​വ​​കാ​​ശ​​വാ​​ദം.

    എ.​​ഐ മേ​​ഖ​​ല​​യി​​ൽ കൂ​​ടു​​ത​​ൽ പ​​ഠ​​ന സാ​​ധ്യ​​ത​​ക​​ളും ഈ ​​പ്ലാ​​റ്റ്ഫോം ന​​ൽ​​കു​​ന്നു​​ണ്ട്. പ്രോം​​റ്റ് എ​​ൻ​​ജി​​നീ​​യ​​റി​​ങ് മു​​ത​​ൽ നി​​ർ​​മി​​ത​​ബു​​ദ്ധി​​യു​​മാ​​യി ബ​​ന്ധ​​പ്പെ​​ട്ട വി​​വി​​ധ മേ​​ഖ​​ല​​ക​​ൾ ഈ ​​പ്ലാ​​റ്റ്ഫോ​​മി​​ലൂ​​ടെ പ​​ഠി​​പ്പി​​ക്കു​​ന്നു. സൗ​​ജ​​ന്യ ലേ​​ണി​​ങ് പ്ലാ​​റ്റ്ഫോ​​മാ​​യ ഓ​​പ​​ൺ എ.​​ഐ അ​​ക്കാ​​ദ​​മി ഉ​​പ​​യോ​​ഗി​​ച്ച് ഓ​​പ​​ൺ എ.​​ഐ സ​​ർ​​ട്ടി​​ഫി​​ക്ക​​റ്റു​​ക​​ളും ഇ​​തി​​ലൂ​​ടെ ല​​ഭി​​ക്കു​​ന്നു. ഉ​​ദ്യോ​​ഗാ​​ർ​​ഥി​​ക​​ളെ എ.​​ഐ പ്രാ​​വീ​​ണ്യ​​മു​​ള്ള​​വ​​രാ​​ക്കി മാ​​റ്റു​​ക എ​​ന്ന​​താ​​ണ് ക​​മ്പ​​നി​​യു​​ടെ ല​​ക്ഷ്യം.

    ജോ​​ൺ ഡീ​​ർ, വാ​​ൾ​​മാ​​ർ​​ട്ട്, ആ​​ക്സെ​​ഞ്ച​​ർ, ബോ​​സ്റ്റ​​ൺ ക​​ൺ​​സ​​ൾ​​ട്ടി​​ങ് ഗ്രൂ​​പ് എ​​ന്നി​​വ ഇ​​തി​​ന​​കം​​ത​​ന്നെ പ​​ങ്കാ​​ളി​​ക​​ളാ​​ണ്. ജോ​​ബ് സെ​​ർ​​ച്ചി​​ങ് പ്ലാ​​റ്റ്ഫോ​​മാ​​യ ലി​​ങ്ക്ഡ് ഇ​​നി​​ന് ഇ​​ത് ക​​ടു​​ത്ത മ​​ത്സ​​ര​​മാ​​യി​​രി​​ക്കും സൃ​​ഷ്ടി​​ക്കു​​ക. നി​​ല​​വി​​ൽ തൊ​​ഴി​​ൽ ക​​ണ്ടെ​​ത്തു​​ന്ന​​തി​​നാ​​യി ഉ​​ദ്യോ​​ഗാ​​ർ​​ഥി​​ക​​ളും ക​​മ്പ​​നി​​ക​​ളും ആ​​ശ്ര​​യി​​ക്കു​​ന്ന​​ത് ലി​​ങ്ക്ഡ് ഇ​​ൻ വെ​​ബ്സൈ​​റ്റാ​​ണ്.

