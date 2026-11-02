ഫോണിൽ പുതിയൊരു സുഹൃത്ത്; പക്ഷേ കുട്ടിയുടെ ലോകം അയാൾ നിയന്ത്രിക്കുകയാണോ?text_fields
ഒരു കുട്ടി പതിവിലധികം സമയം ഫോണിൽ ചെലവഴിക്കുന്നു. ആരോ അയക്കുന്ന സന്ദേശങ്ങൾക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നു. വീട്ടുകാർ അടുത്തെത്തുമ്പോൾ ഫോൺ പെട്ടെന്ന് മാറ്റിവെക്കുന്നു. ചോദിച്ചാൽ ദേഷ്യപ്പെടുന്നു. ഇതെല്ലാം കൗമാരത്തിലെ സാധാരണ സ്വഭാവമാറ്റങ്ങളാണെന്ന് കരുതി നമ്മൾ അവഗണിച്ചേക്കാം. എന്നാൽ ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഇതിന് പിന്നിൽ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയാത്ത മറ്റൊരു കഥയുണ്ടാകാം.
സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ കുട്ടികളുമായി സൗഹൃദം സ്ഥാപിച്ച് അവരുടെ വിശ്വാസം നേടിയെടുക്കുകയും പിന്നീട് ആ വിശ്വാസത്തെ ചൂഷണത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. തുടക്കത്തിൽ സ്നേഹവും കരുതലും നിറഞ്ഞ സംഭാഷണങ്ങളായിരിക്കും. പിന്നീട് കുട്ടിയുടെ തീരുമാനങ്ങളെയും സൗഹൃദങ്ങളെയും വ്യക്തിജീവിതത്തെയും നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളായി അവ മാറാം.
ഇതിനെയാണ് ഓൺലൈൻ ഗ്രൂമിംഗ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. കുട്ടികളുടെ വിശ്വാസം പതുക്കെ നേടിയെടുത്ത് അവരെ ചൂഷണത്തിന് വിധേയരാക്കുന്നവരെ തിരിച്ചറിയുക എന്നത് എളുപ്പമല്ല.
ഓൺലൈൻ ഗ്രൂമിംഗിന്റെ ഏറ്റവും അപകടകരമായ വശം തുടക്കം തിരിച്ചറിയാൻ പ്രയാസമാണെന്നതാണ്. കുട്ടിയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയോ പേടിപ്പിച്ചോ ആയിരിക്കണമെന്നില്ല ഒരാൾ അടുപ്പം സ്ഥാപിക്കുന്നത്. പകരം, കുട്ടിക്ക് ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് പിന്തുണ നൽകുന്ന വ്യക്തിയായിട്ടായിരിക്കും അയാൾ എത്തുക.
ഉദാഹരണത്തിന്, സ്കൂളിലെ സുഹൃത്തുക്കളുമായി അകൽച്ചയിലുള്ള ഒരു കുട്ടിയെ പരിചയപ്പെടുന്ന ഒരാൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ നിരന്തരം സംസാരിക്കുന്നു. കുട്ടിയുടെ വിഷമങ്ങൾ കേൾക്കുന്നു. താൽപര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. വീട്ടിൽനിന്നോ സ്കൂളിൽനിന്നോ ലഭിക്കാത്ത പരിഗണന നൽകുന്നതുപോലെ പെരുമാറുന്നു.
- മറ്റാരോടും പറയരുതെന്ന് പറഞ്ഞ് സംഭാഷണങ്ങൾ രഹസ്യമാക്കുന്നു.
- വീട്ടുകാരെക്കുറിച്ചും സുഹൃത്തുക്കളെക്കുറിച്ചും മോശമായി സംസാരിക്കുന്നു.
- കുട്ടി മറ്റുള്ളവരോട് സംസാരിക്കുന്നത് ഇഷ്ടപ്പെടാതാകുന്നു.
- സ്വകാര്യ ചിത്രങ്ങളോ വീഡിയോകളോ ആവശ്യപ്പെടുന്നു.
- ആവശ്യങ്ങൾ നിരസിച്ചാൽ സൗഹൃദം അവസാനിപ്പിക്കുമെന്നോ സ്വകാര്യ സംഭാഷണങ്ങൾ പുറത്തുവിടുമെന്നോ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നു.
ഇവിടെയാണ് ഒരു സാധാരണ ഓൺലൈൻ സൗഹൃദം ചൂഷണത്തിലേക്ക് മാറുന്നത്. ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ലൈംഗിക ചൂഷണവും സാമ്പത്തിക ചൂഷണവും ഭീഷണിപ്പെടുത്തലും ഇതിന്റെ ഭാഗമായി സംഭവിക്കാം.
കുട്ടിയുടെ പെരുമാറ്റം ശ്രദ്ധിക്കണം
കുട്ടികൾ ഓൺലൈനിൽ എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് മാത്രം നിരീക്ഷിച്ചാൽ മതിയാകില്ല. അവരുടെ പെരുമാറ്റത്തിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കണം. ചില സൂചനകൾ താഴെ പറയുന്നവയാണ്:
1. പെട്ടെന്നുള്ള രഹസ്യസ്വഭാവം
ഫോൺ ആരെങ്കിലും കാണുമോ എന്ന അമിതമായ ഭയം, സന്ദേശങ്ങൾ നിരന്തരം ഡിലീറ്റ് ചെയ്യൽ, ഫോൺ കൈയിൽനിന്ന് മറ്റുള്ളവർക്ക് നൽകാൻ മടിക്കൽ തുടങ്ങിയവ ശ്രദ്ധിക്കാം.
2. ഒരാളുടെ സന്ദേശത്തിനായി കാത്തിരിക്കുക
ഒരു പ്രത്യേക വ്യക്തിയുടെ സന്ദേശം വരാത്തപ്പോൾ അസ്വസ്ഥത പ്രകടിപ്പിക്കുക, സന്ദേശം വന്നാൽ പെട്ടെന്ന് സന്തോഷിക്കുകയോ മറ്റെല്ലാ കാര്യങ്ങളിൽനിന്നും ശ്രദ്ധ മാറുകയോ ചെയ്യുക.
3. വീട്ടുകാരിൽനിന്ന് അകന്നുപോകുക
മുമ്പ് വീട്ടുകാരോട് പങ്കുവെച്ചിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ മറച്ചുവെക്കുക. ഫോൺ ഉപയോഗത്തെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കുമ്പോൾ അസാധാരണമായ ദേഷ്യമോ ഭയമോ പ്രകടിപ്പിക്കുക.
4. പെട്ടെന്നുള്ള മാനസിക മാറ്റങ്ങൾ
കാരണമില്ലാതെ വിഷമിക്കുക, ഉറക്കത്തിൽ മാറ്റമുണ്ടാകുക, പഠനത്തിൽ ശ്രദ്ധ കുറയുക, ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കാൻ താൽപര്യം കാണിക്കുക തുടങ്ങിയവ.
5. അറിയാത്ത സമ്മാനങ്ങളോ പണമോ ലഭിക്കുക
ഓൺലൈൻ പരിചയക്കാരിൽനിന്ന് സമ്മാനങ്ങൾ, റീചാർജ്, പണം തുടങ്ങിയവ ലഭിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. ഇത്തരം സമ്മാനങ്ങൾ പിന്നീട് കുട്ടിയെ ബാധ്യതാബോധത്തിലോ സമ്മർദത്തിലോ ആക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാം.
ഇവയിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടതുകൊണ്ട് കുട്ടി ഓൺലൈൻ ചൂഷണത്തിന് ഇരയായെന്ന് ഉറപ്പിക്കാനാവില്ല. എന്നാൽ പല മാറ്റങ്ങളും ഒരുമിച്ച് കാണുമ്പോൾ കുട്ടിയുമായി സംസാരിക്കാൻ മാതാപിതാക്കൾ സമയം കണ്ടെത്തണം.
കുട്ടികൾ ഇത്തരം കെണികളിൽ വീഴാൻ കാരണമെന്ത്?
കൗമാരപ്രായം സൗഹൃദങ്ങൾക്കും അംഗീകാരത്തിനും വലിയ പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന കാലമാണ്. ഈ പ്രായത്തിൽ മറ്റുള്ളവർ തന്നെ അംഗീകരിക്കണമെന്നും തന്റെ വിഷമങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കേൾക്കണമെന്നും കുട്ടികൾ ആഗ്രഹിക്കും.
വീട്ടിൽ നിരന്തരം ശകാരിക്കപ്പെടുന്നുവെന്ന തോന്നൽ, സുഹൃത്തുക്കളിൽനിന്നുള്ള അകൽച്ച, പഠനത്തിലെ സമ്മർദം, ഒറ്റപ്പെടൽ തുടങ്ങിയ സാഹചര്യങ്ങൾ കുട്ടികളെ വൈകാരികമായി ദുർബലരാക്കാം.
ഇത് മുതലെടുക്കുന്നവരാണ് വ്യാജ സൗഹൃദങ്ങളിലൂടെ അടുപ്പം സ്ഥാപിക്കുന്നത്. എന്നാൽ കുട്ടികൾ മാത്രമാണ് ഇതിന് ഉത്തരവാദികളെന്ന് കരുതരുത്. ചൂഷണം നടത്തുന്ന വ്യക്തിയുടെ തന്ത്രങ്ങളാണ് ഇവിടെ പ്രധാന പ്രശ്നം.
'ഫോൺ വാങ്ങിവെക്കൽ' മാത്രമാണോ പരിഹാരം?
കുട്ടി ഫോണിൽ കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിക്കുന്നു എന്ന കാരണത്താൽ ഫോൺ പൂർണമായി വാങ്ങിവെക്കുന്നത് എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളിലും ഫലപ്രദമാകണമെന്നില്ല. കുട്ടി നേരിടുന്ന പ്രശ്നം പുറത്തുപറയാനുള്ള സാധ്യത പോലും ഇതിലൂടെ ഇല്ലാതാകാം.
മാതാപിതാക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്:
1. ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിനുപകരം സംസാരിക്കുക
ആരോടാണ് സംസാരിക്കുന്നത്, എന്തിനാണ് ഇത്രയും സമയം ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നിങ്ങനെ ചോദ്യം ചെയ്ത് കുട്ടിയെ സമ്മർദത്തിലാക്കരുത്. ഓൺലൈൻ സൗഹൃദങ്ങളെക്കുറിച്ച് സ്വാഭാവികമായി സംസാരിക്കാൻ അവസരം ഒരുക്കുക.
2. രഹസ്യമായി സൂക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുക
വിലാസം, സ്കൂളിന്റെ വിവരങ്ങൾ, ഫോൺ നമ്പർ, സ്വകാര്യ ചിത്രങ്ങൾ, പാസ്വേഡുകൾ തുടങ്ങിയവ അപരിചിതരുമായി പങ്കുവെക്കരുതെന്ന് കുട്ടികളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തണം.
3. ഓൺലൈൻ സൗഹൃദങ്ങളുടെ അതിർവരമ്പുകൾ മനസ്സിലാക്കിക്കുക
പരിചയമില്ലാത്ത ഒരാൾ അമിതമായി സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുകയോ സ്വകാര്യത ആവശ്യപ്പെടുകയോ സമ്മാനങ്ങൾ നൽകുകയോ ചെയ്താൽ ജാഗ്രത പാലിക്കണം. വീഡിയോ കോളിനോ നേരിട്ടുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കോ സമ്മർദം ചെലുത്തുന്നവരോട് എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കണമെന്നും പഠിപ്പിക്കണം.
4. സ്വകാര്യതാ ക്രമീകരണങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക
സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ടുകൾ പ്രൈവറ്റ് ആക്കുക, അപരിചിതരുടെ സന്ദേശങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുക, ലൊക്കേഷൻ ഷെയറിങ് പരിമിതപ്പെടുത്തുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ കുട്ടികൾക്കൊപ്പം ചെയ്തുനോക്കാം.
5. 'നോ' പറയാനുള്ള ധൈര്യം നൽകുക
തനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളോട് വേണ്ടെന്ന് പറയാൻ കുട്ടിക്ക് കഴിയണം. ആരെങ്കിലും ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയോ സമ്മർദം ചെലുത്തുകയോ ചെയ്താൽ അത് വീട്ടുകാരോട് തുറന്നുപറയാമെന്ന വിശ്വാസവും നൽകണം.
കുട്ടി കെണിയിൽപ്പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലായാൽ എന്തുചെയ്യണം?
കുട്ടി സ്വകാര്യ ചിത്രങ്ങൾ പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നോ ആരുടെയെങ്കിലും ഭീഷണിക്ക് വഴങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നോ മനസ്സിലായാൽ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് കുട്ടിയെ കുറ്റപ്പെടുത്താതിരിക്കുക എന്നതാണ്.
'നീ എന്തിനാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തത്?' എന്ന ചോദ്യം കുട്ടിയെ കൂടുതൽ ഭയപ്പെടുത്തും. പകരം, 'നിനക്ക് സംഭവിച്ചതിൽ നിന്റെ തെറ്റില്ല, ഞങ്ങൾ കൂടെയുണ്ട്' എന്ന ഉറപ്പ് നൽകണം.
ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്ന വ്യക്തിയുമായി കുട്ടിയെ വീണ്ടും ബന്ധപ്പെടാൻ അനുവദിക്കരുത്. ചാറ്റുകൾ, അക്കൗണ്ട് വിവരങ്ങൾ, ഭീഷണി സന്ദേശങ്ങൾ തുടങ്ങിയ തെളിവുകൾ സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിക്കുക. അവ പരസ്യപ്പെടുത്തുകയോ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൈമാറുകയോ ചെയ്യരുത്. ബന്ധപ്പെട്ട പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ അക്കൗണ്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ആവശ്യമായാൽ സൈബർ പൊലീസിന്റെയോ മറ്റ് നിയമസംവിധാനങ്ങളുടെയോ സഹായം തേടുകയും വേണം. കുട്ടിക്ക് മാനസിക പിന്തുണ ആവശ്യമായാൽ വിദഗ്ധരുടെ സഹായവും തേടാം.
ഡിജിറ്റൽ ലോകത്തുനിന്ന് കുട്ടികളെ പൂർണമായി മാറ്റിനിർത്തുക എന്നത് പ്രായോഗികമല്ല. എന്നാൽ അവിടെ അവർ ആരോടാണ് സംസാരിക്കുന്നത്, എന്തൊക്കെയാണ് അനുഭവിക്കുന്നത്, എന്തെങ്കിലും അസ്വസ്ഥതയുണ്ടെങ്കിൽ ആരോടാണ് പറയാൻ കഴിയുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ മാതാപിതാക്കൾ മനസ്സിലാക്കണം.
കുട്ടിയുടെ ഫോൺ പരിശോധിക്കുന്നതിനേക്കാൾ പ്രധാനമാണ് കുട്ടിയുടെ മനസ്സ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. എന്ത് പ്രശ്നമുണ്ടായാലും ശകാരിക്കപ്പെടുമെന്ന ഭയമില്ലാതെ വീട്ടിൽ തുറന്നുപറയാൻ കഴിയുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാകണം.
ഓൺലൈൻ ലോകത്ത് കുട്ടികൾക്ക് പരിചയമില്ലാത്തവരിൽനിന്ന് അപകടമുണ്ടാകാം. എന്നാൽ ആ അപകടം തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ അവർക്ക് ആദ്യം ഓടിയെത്താൻ കഴിയേണ്ടത് സ്വന്തം വീട്ടിലേക്കാണ്.