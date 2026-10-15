Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Posted On
    date_range
    Updated On
    date_range

    കോടികൾ ചോരുന്നു; ഓൺലൈനിൽ തട്ടിപ്പിന്റെ പരകോടി

    text_fields
    bookmark_border
    ര​ണ്ട് വ​ർ​ഷം കൊ​ണ്ട് കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് ത​ട്ടി​യെ​ടു​ത്ത​ത് 1084 കോ​ടി രൂ​പ
    കോടികൾ ചോരുന്നു; ഓൺലൈനിൽ തട്ടിപ്പിന്റെ പരകോടി
    cancel

    മ​ല​പ്പു​റം: സം​സ്ഥാ​ന​ത്തു​നി​ന്ന് ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ത​ട്ടി​പ്പ് സം​ഘ​ങ്ങ​ൾ ക​വ​രു​ന്ന​ത് കോ​ടി​ക​ൾ. ര​ണ്ട് വ​ർ​ഷം കൊ​ണ്ട് കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് ക​വ​ർ​ന്ന​ത് 1084 കോ​ടി രൂ​പ. ഈ ​വ​ർ​ഷം പ​ത്ത് മാ​സം​കൊ​ണ്ട് ന​ട​ന്ന​ത് 419 കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടെ ത​ട്ടി​പ്പ്. ഇ​തി​ൽ നി​ന്ന് 109 കോ​ടി രൂ​പ വീ​ണ്ടെ​ടു​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​​ഞ്ഞെ​ന്ന് ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര വ​കു​പ്പ് പ​റ​യു​ന്നു.

    2025ൽ ​മാ​ത്രം 664 കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടെ ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ത​ട്ടി​പ്പ് ന​ട​ന്ന​പ്പോ​ൾ, തി​രി​ച്ചെ​ടു​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ച്ച​ത് 160 കോ​ടി രൂ​പ മാ​ത്ര​മാ​ണെ​ന്നും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര വ​കു​പ്പ് അ​റി​യി​ച്ചു. ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ ത​ട്ടി​പ്പു​ക​ൾ ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത് ലോ​ൺ ആ​പ്പു​ക​ൾ വ​ഴി​യാ​ണ്.

    വ്യാ​ജ നി​ക്ഷേ​പം, തൊ​ഴി​ൽ ത​ട്ടി​പ്പു​ക​ൾ, വി​വി​ധ ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള സ​മ്മാ​ന​ത്ത​ട്ടി​പ്പു​ക​ൾ, വ്യാ​ജ വാ​ഹ​ന പി​ഴ, ഡി​ജി​റ്റ​ൽ അ​റ​സ്റ്റ്, ഒ.​ടി.​പി ത​ട്ടി​പ്പു​ക​ൾ, വ്യാ​ജ കൊ​റി​യ​ർ ത​ട്ടി​പ്പു​ക​ൾ, വ്യാ​ജ ലി​ങ്കു​ക​ളി​ൽ ക്ലി​ക്ക് ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ​യു​ള്ള ത​ട്ടി​പ്പു​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യി​ലൂ​ടെ​യും ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വ​ൻ​തോ​തി​ൽ പ​ണം ന​ഷ്ട​മാ​കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര​മ​​ന്ത്രി ര​മേ​ശ് ചെ​ന്നി​ത്ത​ല നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ൽ ന​ൽ​കി​യ മ​റു​പ​ടി​യി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​​ന്നു.

    നാ​ഷ​ന​ൽ സൈ​ബ​ർ ക്രൈം ​റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ങ് പോ​ർ​ട്ട​ലി​ൽ (എ​ൻ.​സി.​ആ​ർ.​പി) ഈ ​വ​ർ​ഷം ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ ഏ​ഴു​വ​രെ 36192 പ​രാ​തി​ക​ൾ ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ത​ട്ടി​പ്പു​ക​ളി​ലൂ​ടെ ക​വ​ർ​ന്നെ​ടു​ക്കു​ന്ന പ​ണം ക​ട​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ടു​പോ​കാ​ൻ ത​ട്ടി​പ്പു​കാ​ർ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന ബാ​ങ്ക് അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി മ​ര​വി​പ്പി​ക്കാ​ൻ കേ​ര​ള പൊ​ലീ​സ് പു​തു​താ​യി മ​ണി റെ​സ്റ്റൊ​റേ​ഷ​ൻ മൊ​ഡ്യൂ​ൾ പോ​ർ​ട്ട​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഇ​തു​വ​ഴി 6.17 കോ​ടി രൂ​പ ത​ട്ടി​പ്പി​നി​ര​യാ​യ​വ​ർ​ക്ക് തി​രി​കെ ന​ൽ​കാ​ൻ സാ​ധി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ‘സൈ ​ഹ​ണ്ട് ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ സം​സ്ഥാ​ന വ്യാ​പ​ക​മാ​യി പൊ​ലീ​സ് ന​ട​ത്തു​ന്ന സ്പെ​ഷ​ൽ ഡ്രൈ​വ് വ​ഴി നി​ര​വ​ധി സൈ​ബ​ർ ത​ട്ടി​പ്പു​കാ​രെ പി​ടി​കൂ​ടാ​നും മ്യൂ​ൾ അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ളു​ടെ വ്യാ​പ​നം ത​ട​യാ​നും ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര​വ​കു​പ്പ് അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ടു​ന്നു. പൊ​ലീ​സി​ന്റെ സൈ​ബ​ർ ഡി​വി​ഷ​ൻ ആ​രം​ഭി​ച്ച ‘സൈ​ബ​ർ​വാ​ൾ’ പ്ലാ​റ്റ്ഫോ​മി​ലൂ​ടെ വി​വി​ധ ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ത​ട്ടി​പ്പു​ക​ളെ കു​റി​ച്ച് ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ​വും സു​ര​ക്ഷാ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും ന​ൽ​കി​വ​രു​ന്ന​താ​യും അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. സം​ശ​യാ​സ്പ​ദ​മാ​യ വെ​ബ്സൈ​റ്റു​ക​ൾ, യു.​ആ​ർ.​എ​ല്ലു​ക​ൾ, ഇ-​മെ​യി​ലു​ക​ൾ, എ​സ്.​എം.​എ​സ്, എ​സ്.​എം.​എ​സ് ഹെ​ഡ​റു​ക​ൾ, ഫോ​ൺ ന​മ്പ​റു​ക​ൾ, ബാ​ങ്ക് അ​ക്കൗ​ണ്ട് വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ, ഐ.​പി വി​ലാ​സ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ ഈ ​പ്ലാ​റ്റ്ഫോ​മി​ലൂ​ടെ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കും. പി.​ഒ.​എ​ൽ-​ആ​പ്പ്, വാ​ട്സാ​പ്പ് ചാ​റ്റ്ബോ​ട്ട്, ടെ​ലി​ഗ്രാം ചാ​റ്റ്ബോ​ട്ട്, വെ​ബ് പോ​ർ​ട്ട​ൽ എ​ന്നി​വ വ​ഴി ഈ ​സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്താ​മെ​ന്നും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര വ​കു​പ്പ് പ​റ​യു​ന്നു.

    Show Full Article

    Don't miss the exclusive news

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    News Summary - Online Frauds Surge in Kerala
    Next Story
    X