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    ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​ത്ത സിം ​കാ​ർ​ഡ് കാ​ൻ​സ​ൽ ചെ​യ്തോ?; പ​ഴ​യ മൊ​ബൈ​ൽ ന​മ്പ​ർ ഭാ​വി​യി​ൽ ത​ല​വേ​ദ​ന​യാ​കാം

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    ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​ത്ത സിം ​കാ​ർ​ഡ് കാ​ൻ​സ​ൽ ചെ​യ്തോ?; പ​ഴ​യ മൊ​ബൈ​ൽ ന​മ്പ​ർ ഭാ​വി​യി​ൽ ത​ല​വേ​ദ​ന​യാ​കാം
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    മ​സ്ക​ത്ത്: നി​ങ്ങ​ളു​ടെ പേ​രി​ലു​ള്ള പ​ഴ​യ സിം ​മ​റ്റൊ​രാ​ളു​ടെ കൈ​വ​ശ​മു​ണ്ടോ? ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​ത്ത സിം ​ക​ണ​ക്ഷ​ൻ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി റ​ദ്ദാ​ക്കാ​തെ ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത് ഭാ​വി​യി​ൽ നി​യ​മ​പ​ര​വും സു​ര​ക്ഷാ​പ​ര​വു​മാ​യ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കാ​ര​ണ​മാ​യേ​ക്കാം. പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ പ്ര​ത്യേ​കം ശ്ര​ദ്ധി​ക്കേ​ണ്ട ചി​ല കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളു​ണ്ട്.

    ഇ​ന്ന​ത്തെ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ലോ​ക​ത്ത് മൊ​ബൈ​ൽ ന​മ്പ​ർ എ​ന്ന​ത് ഫോ​ൺ വി​ളി​ക്കാ​നു​ള്ള ഒ​രു ഉ​പാ​ധി മാ​ത്ര​മ​ല്ല. ബാ​ങ്ക് അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ൾ, വാ​ട്സ്ആ​പ്പ്, ഇ-​മെ​യി​ൽ, സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ, സ​ർ​ക്കാ​ർ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ, ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ പേ​യ്മെ​ന്റു​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി നി​ര​വ​ധി സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി മൊ​ബൈ​ൽ ന​മ്പ​ർ ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്നു. അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ സ്വ​ന്തം പേ​രി​ൽ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തി​ട്ടു​ള്ള ഓ​രോ സിം ​ക​ണ​ക്ഷ​നും ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​ത്തോ​ടെ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്.​ഓ​ഫ​റു​ക​ൾ​ക്കാ​യി, യാ​ത്ര​യ്ക്കാ​യി, താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്, ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ ഫോ​ണി​നാ​യി തു​ട​ങ്ങി പ​ല കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​ൽ ആ​ളു​ക​ൾ ഒ​ന്നി​ല​ധി​കം സിം ​ക​ണ​ക്ഷ​നു​ക​ൾ എ​ടു​ക്കാ​റു​ണ്ട്.

    എ​ന്നാ​ൽ പി​ന്നീ​ട് ഉ​പ​യോ​ഗം അ​വ​സാ​നി​ച്ചാ​ലും ക​ണ​ക്ഷ​ൻ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി റ​ദ്ദാ​ക്കാ​തെ ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് പ​ല​രും ചെ​യ്യു​ന്ന പി​ഴ​വ്. പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് ജോ​ലി മാ​റു​മ്പോ​ഴും ക​മ്പ​നി മാ​റു​മ്പോ​ഴും രാ​ജ്യം വി​ടു​മ്പോ​ഴും പ​ഴ​യ സിം ​ക​ണ​ക്ഷ​നു​ക​ൾ പ​ല​രും മ​റ​ന്നു​പോ​കു​ന്നു.

    ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ പ്ര​ശ്ന​മി​ല്ലെ​ന്നാ​ണോ ക​രു​തു​ന്ന​ത്?

    ഒ​രു സിം ​ഇ​പ്പോ​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്നി​ല്ല എ​ന്ന​തു​കൊ​ണ്ട് അ​തി​ന്റെ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തം അ​വ​സാ​നി​ക്കു​ന്നി​ല്ല. സിം ​നി​ങ്ങ​ളു​ടെ പേ​രി​ലാ​ണ് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ന്ന​തെ​ങ്കി​ൽ അ​തി​ന്റെ നി​ല​വി​ലെ സ്ഥി​തി അ​റി​യേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്. അ​ത് ഇ​പ്പോ​ഴും സ​ജീ​വ​മാ​ണോ, മ​റ്റാ​രെ​ങ്കി​ലും ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടോ തു​ട​ങ്ങി​യ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ശോ​ധി​ക്ക​ണം.

    നി​ങ്ങ​ളു​ടെ പേ​രി​ൽ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത സിം ​മ​റ്റൊ​രാ​ളു​ടെ കൈ​വ​ശം തു​ട​രു​ക​യും അ​ദ്ദേ​ഹം അ​ത് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​മു​ണ്ടാ​യാ​ൽ, ആ ​ന​മ്പ​റു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് എ​ന്തെ​ങ്കി​ലും ത​ർ​ക്ക​മോ അ​ന്വേ​ഷ​ണ സാ​ഹ​ച​ര്യ​മോ ഉ​ണ്ടാ​യാ​ൽ സിം ​ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത വ്യ​ക്തി എ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ നി​ങ്ങ​ളോ​ടും വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം തേ​ടാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്. അ​തി​നാ​ൽ ‘ഞാ​ൻ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്നി​ല്ല’ എ​ന്ന​തും ‘എ​ന്റെ പേ​രി​ൽ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തി​ട്ടി​ല്ല’ എ​ന്ന​തും ര​ണ്ടും വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​യ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ്.

    സ്വ​ന്തം പേ​രി​ലു​ള്ള സിം മ​റ്റൊ​രാ​ൾ​ക്ക് ന​ൽ​കാ​മോ?

    അ​ത്യാ​വ​ശ്യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഫോ​ൺ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​ൻ ന​ൽ​കു​ന്ന​തും സ്വ​ന്തം പേ​രി​ൽ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത സിം ​മ​റ്റൊ​രാ​ൾ​ക്ക് സ്ഥി​ര​മാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​ൻ ന​ൽ​കു​ന്ന​തും ര​ണ്ടാ​ണ്.

    ര​ണ്ടാ​മ​ത്തേ​ത് ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് സു​ര​ക്ഷി​തം.​കാ​ര​ണം ആ ​ന​മ്പ​ർ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് കോ​ളു​ക​ൾ ചെ​യ്യാ​നും സ​ന്ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ അ​യ​ക്കാ​നും ഒ.​ടി.​പി സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​നും വാ​ട്സ്ആ​പ്പ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ൾ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​പ്പി​ക്കാ​നും ക​ഴി​യും. ഇ​ത്ത​രം പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് പി​ന്നീ​ട് എ​ന്തെ​ങ്കി​ലും പ്ര​ശ്ന​മു​ണ്ടാ​യാ​ൽ സിം ​ആ​രു​ടെ പേ​രി​ലാ​ണ് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത് എ​ന്ന​ത് പ്ര​ധാ​ന​മാ​കും.

    മ​റ്റൊ​രാ​ൾ​ക്ക് സിം ​ആ​വ​ശ്യ​മു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ അ​വ​രു​ടെ പേ​രി​ൽ​ത്ത​ന്നെ ക​ണ​ക്ഷ​ൻ എ​ടു​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് ഉ​ചി​തം.

    ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​ത്ത സിം എ​ന്തു​ചെ​യ്യ​ണം?

    ഉ​പ​യോ​ഗം അ​വ​സാ​നി​ച്ച സിം ​കാ​ർ​ഡ് മേ​ശ​വ​ലി​പ്പി​ലോ അ​ല​മാ​ര​യി​ലോ സൂ​ക്ഷി​ക്കു​ക​യോ എ​ടു​ത്തു​മാ​റ്റി ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്കു​ക​യോ ചെ​യ്യു​ന്ന​തു​കൊ​ണ്ട് മാ​ത്രം ക​ണ​ക്ഷ​ൻ റ​ദ്ദാ​കി​ല്ല. ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ടെ​ലി​കോം ഓ​പ്പ​റേ​റ്റ​റു​ടെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ച്ച് ക​ണ​ക്ഷ​ൻ റ​ദ്ദാ​ക്കി​യെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്ക​ണം.​ബാ​ല​ൻ​സ് ഇ​ല്ലാ​ത്ത​തു​കൊ​ണ്ടോ ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല​മാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​ത്ത​തു​കൊ​ണ്ടോ മാ​ത്രം ക​ണ​ക്ഷ​ൻ പൂ​ർ​ണ​മാ​യി അ​വ​സാ​നി​ച്ചെ​ന്ന് ക​രു​ത​രു​ത്.

    സ്വ​ന്തം പേ​രി​ലു​ള്ള പ​ഴ​യ​തും നി​ല​വി​ലു​ള്ള​തു​മാ​യ ക​ണ​ക്ഷ​നു​ക​ളു​ടെ പ​ട്ടി​ക ത​യ്യാ​റാ​ക്കി ആ​വ​ശ്യ​മി​ല്ലാ​ത്ത​വ റ​ദ്ദാ​ക്ക​ണം. സിം ​ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ടാ​ൽ ഉ​ട​ൻ സേ​വ​ന​ദാ​താ​വി​നെ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടു​ക​യും ന​മ്പ​ർ ബ്ലോ​ക്ക് ചെ​യ്യാ​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും വേ​ണം.

    ന​മ്പ​ർ മാ​റു​മ്പോ​ൾ മ​റ​ക്ക​രു​ത് അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ളും

    പ​ഴ​യ മൊ​ബൈ​ൽ ന​മ്പ​ർ ബാ​ങ്ക് അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ൾ, വാ​ട്സ്ആ​പ്പ്, ഇ-​മെ​യി​ൽ, സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ, സ​ർ​ക്കാ​ർ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ, ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ പേ​യ്മെ​ന്റ് സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​മാ​യി ബ​ന്ധി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ പ്ര​ത്യേ​കം ശ്ര​ദ്ധി​ക്ക​ണം.​പു​തി​യ ന​മ്പ​ർ എ​ടു​ത്താ​ൽ പ​ഴ​യ സിം ​ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം ഈ ​സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ​ല്ലാം പു​തി​യ ന​മ്പ​ർ അ​പ്ഡേ​റ്റ് ചെ​യ്യ​ണം. അ​ല്ലാ​ത്ത​പ​ക്ഷം ബാ​ങ്ക് ഒ.​ടി.​പി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട സ​ന്ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ പ​ഴ​യ ന​മ്പ​റി​ലേ​ക്ക് പോ​കാം. പി​ന്നീ​ട് ആ ​ന​മ്പ​ർ മ​റ്റൊ​രാ​ൾ​ക്ക് അ​നു​വ​ദി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​മു​ണ്ടാ​യാ​ൽ അ​ക്കൗ​ണ്ട് സു​ര​ക്ഷ​യെ​യും ബാ​ധി​ച്ചേ​ക്കാം.

    പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ പ്ര​ത്യേ​കം ശ്ര​ദ്ധി​ക്ക​ണം

    ഒ​മാ​നി​ൽ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന പ​ല പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കും വി​വി​ധ കാ​ല​ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ൽ എ​ടു​ത്ത ഒ​ന്നി​ല​ധി​കം സിം ​ക​ണ​ക്ഷ​നു​ക​ൾ ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കാം. ജോ​ലി മാ​റി​യ​പ്പോ​ഴും ക​മ്പ​നി മാ​റി​യ​പ്പോ​ഴും പു​തി​യ ഫോ​ൺ വാ​ങ്ങി​യ​പ്പോ​ഴും പു​തി​യ ന​മ്പ​ർ എ​ടു​ത്തി​ട്ടു​ണ്ടാ​കാം.

    എ​ന്നാ​ൽ പ​ഴ​യ ന​മ്പ​റു​ക​ളു​ടെ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ പ​ല​രും പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാ​റി​ല്ല.​കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കോ സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ൾ​ക്കോ വേ​ണ്ടി സ്വ​ന്തം പേ​രി​ൽ സിം ​എ​ടു​ത്തു​ന​ൽ​കി​യ​വ​രും അ​തി​ന്റെ നി​ല​വി​ലെ ഉ​പ​യോ​ഗം പ​രി​ശോ​ധി​ക്ക​ണം. വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ ഒ​രി​ക്ക​ലെ​ങ്കി​ലും സ്വ​ന്തം പേ​രി​ലു​ള്ള മൊ​ബൈ​ൽ ക​ണ​ക്ഷ​നു​ക​ളു​ടെ സ്ഥി​തി പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ന്ന​ത് ന​ല്ല ശീ​ല​മാ​ണ്.

    പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ ഓ​ർ​ക്കേ​ണ്ട അ​ഞ്ച് കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ

    • സ്വ​ന്തം പേ​രി​ലു​ള്ള സിം ​ക​ണ​ക്ഷ​നു​ക​ളു​ടെ പ​ട്ടി​ക ത​യ്യാ​റാ​ക്കി ഇ​ട​യ്ക്കി​ടെ പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ക.
    • ആ​വ​ശ്യ​മി​ല്ലാ​ത്ത സിം ​ക​ണ​ക്ഷ​നു​ക​ൾ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി റ​ദ്ദാ​ക്കു​ക.
    • സ്വ​ന്തം പേ​രി​ലു​ള്ള സിം ​മ​റ്റൊ​രാ​ൾ സ്ഥി​ര​മാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​ത് ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ക.
    • സിം ​ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ടാ​ൽ ഉ​ട​ൻ ടെ​ലി​കോം ഓ​പ്പ​റേ​റ്റ​റെ അ​റി​യി​ക്കു​ക.
    • മൊ​ബൈ​ൽ ന​മ്പ​ർ മാ​റു​മ്പോ​ൾ ബാ​ങ്ക്, വാ​ട്സ്ആ​പ്പ്, ഇ-​മെ​യി​ൽ, ഒ.​ടി.​പി സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യി​ലെ​ല്ലാം പു​തി​യ ന​മ്പ​ർ അ​പ്ഡേ​റ്റ് ചെ​യ്യു​ക.

    ഒ​രു മൊ​ബൈ​ൽ ന​മ്പ​ർ ചെ​റി​യ കാ​ര്യ​മാ​ണെ​ന്ന് തോ​ന്നാം. എ​ന്നാ​ൽ ഇ​ന്ന് അ​ത് ന​മ്മു​ടെ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ വ്യ​ക്തി​ത്വ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​ധാ​ന ഭാ​ഗ​മാ​ണ്. വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​ത്ത​തോ മ​റ്റൊ​രാ​ളു​ടെ കൈ​വ​ശ​മു​ള്ള​തോ ആ​യാ​ലും സ്വ​ന്തം പേ​രി​ൽ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത സിം ​ക​ണ​ക്ഷ​ന്റെ കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ അ​ശ്ര​ദ്ധ കാ​ണി​ക്ക​രു​ത്. നി​ങ്ങ​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​ത്ത സിം ​ആ​യാ​ലും അ​ത് നി​ങ്ങ​ളു​ടെ പേ​രി​ലാ​ണെ​ങ്കി​ൽ അ​തി​ന്റെ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തം മ​റ​ക്ക​രു​ത്.

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    News Summary - Old SIM Card Risks
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