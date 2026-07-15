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    Tech News
    Posted On
    date_range 15 July 2026 6:38 AM IST
    Updated On
    date_range 15 July 2026 6:38 AM IST

    അ​നു​ഭ​വം ഗു​രു; റി​ച്ചാ​ർ​ഡ് സ​ട്ട​ന്റെ പു​തി​യ സം​രം​ഭം: അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന് പ​ഠി​ക്കു​ന്ന എ.​ഐ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കാ​ൻ 'ഓ​ക്ക് ലാ​ബ്'

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    അ​നു​ഭ​വം ഗു​രു; റി​ച്ചാ​ർ​ഡ് സ​ട്ട​ന്റെ പു​തി​യ സം​രം​ഭം: അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന് പ​ഠി​ക്കു​ന്ന എ.​ഐ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ഓ​ക്ക് ലാ​ബ്
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    ഓ​ക്ക് ലാ​ബ് വി​ക​സി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ഉ​ദ്ദേ​ശി​ക്കു​ന്ന എ​.ഐ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ, ഡേ​റ്റ സം​ഭ​രി​ക്കു​ക​യോ വീ​ണ്ടും പ്ലേ ​ചെ​യ്യു​ക​യോ ചെ​യ്യാ​തെ ത​ന്നെ ത​ത്സ​മ​യം പ​ഠി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​വു​ള്ള​വ​യാ​യി​രി​ക്കും

    നിർ​മി​ത ബു​ന്ധി രം​ഗ​ത്തെ പ്ര​മു​ഖ ഗ​വേ​ഷ​ക​നും 2024ലെ ​ട്യൂ​റി​ങ് അ​വാ​ർ​ഡ് ജേ​താ​വു​മാ​യ റി​ച്ചാ​ർ​ഡ് സ​ട്ട​ൻ പു​തി​യൊ​രു എ.​ഐ ഗ​വേ​ഷ​ണ സ്ഥാ​പ​നം തു​ട​ങ്ങി​യി​രി​ക്കു​ന്നു. പേ​ര് ഓ​ക്ക് ലാ​ബ് (Oak Lab). സാ​ധാ​ര​ണ ലാ​ർ​ജ് ലാം​ഗ്വേ​ജ് മോ​ഡ​ലു​ക​ളെ (എ​ൽ.​എ​ൽ.​എം) ആ​ശ്ര​യി​ക്കു​ന്ന നി​ല​വി​ലെ സ​മീ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന് വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​യി, പ​രി​സ​ര​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ഇ​ട​പ​ഴ​കി തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി പ​ഠി​ക്കു​ക​യും സ്വ​യം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന എ.​ഐ ഏ​ജ​ന്റു​മാ​രെ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​ണ് പു​തി​യ സം​രം​ഭ​ത്തി​ന്റെ ല​ക്ഷ്യം.

    കാ​ന​ഡ​യി​ലെ ടൊ​റ​ന്റോ ആ​സ്ഥാ​ന​മാ​യാ​ണ് ഓ​ക്ക് ലാ​ബ് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ക. സ​ട്ട​ന്റെ മു​ൻ ഗ​വേ​ഷ​ണ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യാ​യ ഖു​റം ജാ​വേ​ദാ​ണ് സ​ഹ​സ്ഥാ​പ​ക​ൻ. സ​ട്ട​ന്റെ അ​ഭി​പ്രാ​യ​ത്തി​ൽ, നി​ർ​മി​ത ബു​ദ്ധി​യു​ടെ അ​ടു​ത്ത വ​ലി​യ മു​ന്നേ​റ്റം റീ​ഇൻ​ഫോ​ഴ്സ്മെ​ന്റ് ലേ​ണി​ങ് (Reinforcement Learning) അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി​യാ​കും. നി​ല​വി​ലെ എ​ൽ​.എ​ൽ​.എ​മ്മു​ക​ൾ വ​ലി​യ അ​ള​വി​ലു​ള്ള സ്ഥി​ര ഡേറ്റ​യി​ൽ പ​രി​ശീ​ല​നം നേ​ടു​ന്ന​വ​യാ​ണെ​ങ്കി​ലും, യ​ഥാ​ർ​ഥ ബു​ദ്ധി​ശേ​ഷി അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളി​ൽനി​ന്ന് തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി പ​ഠി​ക്കു​ന്ന സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യാ​ണെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം വാ​ദി​ക്കു​ന്നു. നി​ല​വി​ലെ ഡീ​പ് ലേ​ണി​ങ് രീ​തി​ക​ൾ ‘ദു​ർ​ബ​ല​വും കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മ​ല്ലാ​ത്ത​തു​മാ​ണ്’ എ​ന്ന നി​ല​പാ​ടും അ​ദ്ദേ​ഹം ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു.

    ഓ​ക്ക് ലാ​ബ് വി​ക​സി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ഉ​ദ്ദേ​ശി​ക്കു​ന്ന എ​.ഐ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ ഡേ​റ്റ സം​ഭ​രി​ക്കു​ക​യോ വീ​ണ്ടും പ്ലേ ​ചെ​യ്യു​ക​യോ ചെ​യ്യാ​തെ ത​ന്നെ ത​ത്സ​മ​യം പ​ഠി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​വു​ള്ള​വ​യാ​യി​രി​ക്കും. കു​റ​ഞ്ഞ ക​മ്പ്യൂ​ട്ടിങ് ശേ​ഷി ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി സ്വ​യം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ന്ന അൽ​ഗോ​രി​ത​ങ്ങ​ളാ​ണ് ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്. മാ​ത്ര​മ​ല്ല, അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളു​ടെ വെ​ളി​ച്ച​ത്തി​ൽ ഈ ​എ.​ഐ ഏ​ജ​ന്റ് അ​നു​ദി​നം വി​ക​സി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യും.

    ചാ​റ്റ് ജി.​പി.​ടി പോ​ലു​ള്ള എ​.ഐ മോ​ഡ​ലു​ക​ളെ കൂ​ടു​ത​ൽ ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​ക്കാ​ൻ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​ക​ളി​ൽ റീ​ഇൻ​ഫോ​ഴ്സ്മെ​ന്റ് ലേ​ണി​ങ് നി​ർ​ണാ​യ​ക പ​ങ്കുവ​ഹി​ക്കു​ന്നു. 2024-ൽ ​ആ​ൻ​ഡ്രൂ ബാ​ർ​ട്ടോ​യോ​ടൊ​പ്പം ഈ ​മേ​ഖ​ല​യി​ലെ സം​ഭാ​വ​ന​ക​ൾ​ക്കാ​ണ് സ​ട്ട​ൻ ക​മ്പ്യൂ​ട്ടി​ങ്ങി​ലെ പ​ര​മോ​ന്ന​ത ബ​ഹു​മ​തി​യാ​യ ട്യൂ​റിങ് അ​വാ​ർ​ഡ് നേ​ടി​യ​ത്.


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    TAGS:Artificial IntelligenceTech NewsTechnologyCoolspace
    News Summary - Oak Lab develops AI that learns from experience
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