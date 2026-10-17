'എ.ഐ മൂലമുണ്ടാകുന്ന ഒരു സുരക്ഷാ വീഴ്ചയും അംഗീകരിക്കാനാവില്ല'; സാം ആൾട്ട്മാന്റെ വാദങ്ങളെ തള്ളി എൻവിഡിയ സി.ഇ.ഒ

'എ.ഐ മൂലമുണ്ടാകുന്ന ഒരു സുരക്ഷാ വീഴ്ചയും അംഗീകരിക്കാനാവില്ല'; സാം ആൾട്ട്മാന്റെ വാദങ്ങളെ തള്ളി എൻവിഡിയ സി.ഇ.ഒtext_fields
സിലിക്കൺ വാലി: നിർമിത ബുദ്ധി ഏജന്റുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന സൈബർ സുരക്ഷാ ഭീഷണികളിൽ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത കർശന നിലപാടുമായി പ്രമുഖ ചിപ്പ് നിർമാണ കമ്പനിയായ എൻവിഡിയയുടെ സി.ഇ.ഒ ജെൻസൻ ഹുവാങ്. എ.ഐ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ നേട്ടങ്ങൾ കൊയ്യുന്നതിനായി വലിയ തോതിലുള്ള ഹാക്കിംഗുകളും സൈബർ തട്ടിപ്പുകളും ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ ലോകത്തിന് സഹിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന ഓപ്പൺഎ.ഐ മേധാവി സാം ആൾട്ട്മാന്റെ മുൻ പ്രസ്താവനയെ ഹുവാങ് പൂർണമായും തള്ളിപ്പറഞ്ഞു.
'ഫോർച്യൂൺ' മാസികയ്ക്ക് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് മൂലമുണ്ടാകുന്ന ഒരു തരത്തിലുള്ള സുരക്ഷാ വീഴ്ചകളും അംഗീകരിക്കാൻ താൻ തയ്യാറല്ലെന്ന് ജെൻസൻ ഹുവാങ് വ്യക്തമാക്കിയത്. അത്തരം ഭീഷണികൾ പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കാനുള്ള എല്ലാ നടപടികളും വ്യവസായ ലോകം സ്വീകരിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
'എ.ഐ ഏജന്റുകളെ സുരക്ഷിതമായി തളയ്ക്കണം'; സാം ആൾട്ട്മാന്റെ മുന്നറിയിപ്പിന് മറുപടി
ഓപ്പൺ സോഴ്സ് എ.ഐ മോഡലുകളിൽ നിന്ന് വലിയ തോതിലുള്ള സൈബർ സുരക്ഷാ പ്രതിസന്ധികൾ വരാനിരിക്കുന്നുവെന്ന് സാം ആൾട്ട്മാൻ നേരത്തെ 'വാനിറ്റി ഫെയറി'നോട് പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ ആശങ്ക അനാവശ്യമാണെന്ന് ഹുവാങ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി:
"എ.ഐ മൂലമുണ്ടാകുന്ന ഒരു സൈബർ സുരക്ഷാ വീഴ്ചയും അംഗീകരിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറല്ല. നമ്മളാരും അത് വകവെച്ചുകൊടുക്കരുത്. അത്തരം പിഴവുകൾ ഒഴിവാക്കാൻ സാധ്യമായതെല്ലാം നാം ചെയ്യണം. എ.ഐ ഏജന്റുകളെ കൃത്യമായി നിരീക്ഷിക്കുകയും അവയ്ക്ക് പരിധികൾ നിശ്ചയിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഇതുവരെയുണ്ടായ എല്ലാ സുരക്ഷാ വീഴ്ചകളും ഒഴിവാക്കാമായിരുന്നു."
— ജെൻസൻ ഹുവാങ് പറഞ്ഞു.
ഇന്റർനെറ്റിന്റെ ആദ്യകാലത്തെ സുരക്ഷാ രീതികളോട് ഉപമിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിച്ച അദ്ദേഹം, അനുവാദമില്ലാത്ത ഒരു മേഖലയിലേക്കും കടന്നുകയറാൻ കഴിയാത്ത തരത്തിൽ എ.ഐ ഏജന്റുകളെ പൂർണമായും സുരക്ഷിതമായ ഒരു സാങ്കേതിക വലയത്തിനുള്ളിൽ പൂട്ടിയിടണമെന്നും നിർദ്ദേശിച്ചു. ഹഗ്ഗിംഗ് ഫെയ്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ എ.ഐ ഏജന്റുകൾ ടെസ്റ്റിംഗ് പരിധികൾ മറികടന്ന് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളെ ബാധിച്ച സംഭവം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ഈ നിരീക്ഷണം.
'മനുഷ്യരാശിയുടെ അന്ത്യമെന്ന ഭയം വേണ്ട; സാങ്കേതികവിദ്യ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്'
എ.ഐ മനുഷ്യരാശിയുടെ അന്ത്യം കുറിക്കുമെന്ന തരത്തിലുള്ള അന്ധമായ ഭയങ്ങളെയും ഹുവാങ് തള്ളിക്കളഞ്ഞു. ആന്ത്രോപിക് മേധാവി ഡാരിയോ അമോഡെയ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മുൻനിര എ.ഐ വിദഗ്ദ്ധരുടെ അപ്പോക്കലിപ്റ്റിക് മുന്നറിയിപ്പുകൾക്ക് വിരുദ്ധമാണ് ഹുവാങ്ങിന്റെ നിലപാട്:
"മനുഷ്യ സംസ്കാരത്തിന്റെ തന്നെ നാശത്തിന് വഴിവെക്കുമെന്ന് കരുതുന്ന ഒരു സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ വളർച്ചയെ എന്തിനാണ് ആരെങ്കിലും പിന്തുണയ്ക്കുന്നത് എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അത്തരം വിശ്വാസമുള്ളവർ അതിന്റെ വികസനത്തിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾത്തന്നെ പിന്മാറുകയാണ് വേണ്ടത്. എന്നാൽ എന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഈ സാങ്കേതികവിദ്യ പൂർണമായും നമ്മുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്."
— അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ബെർലിനിൽ ബ്ലൂംബെർഗ് സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടിയിൽ സംസാരിച്ച അദ്ദേഹം, ലോകത്തിലെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങൾക്കും വ്യവസായ മേഖലകൾക്കും എ.ഐ സാങ്കേതികവിദ്യ വലിയ ഗുണം ചെയ്യുമെന്ന ആത്മവിശ്വാസം ആവർത്തിച്ചു. പലിശനിരക്ക് ഉയർന്നുനിൽക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ എ.ഐ കമ്പനികളുടെ ഓഹരികളിലുണ്ടായ തകർച്ച താൽക്കാലിക പ്രതിഭാസം മാത്രമാണെന്നും ഇതെല്ലാം ഉടൻ മാറുമെന്നും നിക്ഷേപകരുടെ ആശങ്കകൾക്ക് മറുപടിയായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
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