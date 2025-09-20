Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Tech News
    Tech News
    Posted On
    date_range 20 Sept 2025 7:59 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Sept 2025 7:59 AM IST

    ലാ​പ്ടോ​പ്, മൊ​ബൈ​ൽ രം​ഗ​ത്ത് പു​തു വി​പ്ല​വം വ​രു​ന്നു

    Nvidia and Intel Join Hands
    ലാ​പ്ടോ​പ്, മൊ​ബൈ​ൽ രം​ഗ​ത്ത് വ​ൻ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വ​ഴി​യൊ​രു​ക്കു​ന്ന സ​ഹ​ക​ര​ണ​വു​മാ​യി എ​ൻ​വി​ഡി​യ​യും ഇ​ന്റ​ലും കൈ​കോ​ർ​ക്കു​ന്നു. അ​ഞ്ചു ബി​ല്യ​ൺ ഡോ​ള​റി​ന്റെ (45,000 കോ​ടി രൂ​പ) പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തി​ലൂ​ടെ ന്യൂ ​ജ​ന​റേ​ഷ​ൻ ലാ​പ്ടോ​പ് ചി​പ്പു​ക​ളും മൊ​ബൈ​ൽ ​പ്രോ​സസറു​ക​ളും വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ല​ക്ഷ്യം.

    എ​ൻ​വി​ഡി​യ​ക്ക് ഗ്രാ​ഫി​ക്സ് ചി​പ്പ് മേ​ഖ​ല​യി​ൽ 94 ശ​ത​മാ​ന​വും ഇ​ന്റ​ലി​ന് മൊ​ബൈ​ൽ സി.​പി.​യു​വി​ൽ 80 ശ​ത​മാ​ന​വും വി​പ​ണി പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​മു​ള്ള​തി​നാ​ൽ ഈ ​രം​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ വ​ലി​യ വി​പ്ല​വം വ​രു​മെ​ന്നാ​ണ് ടെ​ക് വൃ​ത്ത​ങ്ങ​ൾ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. ഉ​പ​ഭോ​ക്തൃ ഉ​ൽ​പ​ന്ന, ഗെ​യി​മി​ങ്, വി​ദ്യ​ഭ്യാ​സം തു​ട​ങ്ങി​യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ​ല്ലാം ഇ​തു സ്വാ​ധീ​നം ചെ​ലു​ത്തും.

