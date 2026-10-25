ഇൻസ്റ്റഗ്രാം റീലുകൾ ഇനി എളുപ്പത്തിൽ വാട്സ്ആപ് വഴി പങ്കിടാം; പുതിയ ഫീച്ചർ അവതരിപ്പിച്ച് കമ്പനി

ഇൻസ്റ്റഗ്രാം റീലുകൾ ഇനി എളുപ്പത്തിൽ വാട്സ്ആപ് വഴി പങ്കിടാം; പുതിയ ഫീച്ചർ അവതരിപ്പിച്ച് കമ്പനിtext_fields
ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം റീൽസുകൾ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഗ്രൂപ്പുകൾക്കും അയക്കുന്നത് കൂടുതൽ എളുപ്പമാക്കാൻ പുതിയ ഫീച്ചറുമായി വാട്ട്സ്ആപ്പ്. ആപ്പിലെ ചാറ്റ് അറ്റാച്ച്മെന്റ് മെനുവിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം റീൽസിനായി പ്രത്യേക ഷോട്കട്ട് ബട്ടൺ ഉൾപ്പെടുത്താനുള്ള പരീക്ഷണത്തിലാണ് മെറ്റ. ഇതോടെ ഗാലറിയിലോ മീഡിയ പിക്കറിലോ തിരയാതെ തന്നെ അടുത്തിടെ കണ്ടതോ സേവ് ചെയ്തതോ, ലൈക്ക് ചെയ്തതോ ആയ റീൽസുകൾ വാട്ട്സ്ആപ്പിലൂടെ നേരിട്ട് അയക്കാൻ സാധിക്കും.
വാട്ട്സ്ആപ്പ് ചാറ്റിലെ അറ്റാച്ച്മെന്റ് മെനു തുറക്കുമ്പോൾ റീൽസിനായി നൽകിയിരിക്കുന്ന പ്രത്യേക ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലെ നിങ്ങളുടെ ആക്റ്റിവിറ്റികൾ കാണാൻ സാധിക്കും. പ്രധാനമായും മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങളായിട്ടായിരിക്കും ഇത് ക്രമീകരിക്കുക:
- റീസെന്റ്സ്: നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ അടുത്തിടെ കണ്ട വീഡിയോകൾ.
- സേവ്ഡ്: നിങ്ങൾ പിന്നീട് കാണാനായി മാറ്റിവെച്ച റീൽസുകൾ.
- ലൈക്ക്ഡ്: നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്ത വീഡിയോകൾ.
ഇതിൽ നിന്ന് ഇഷ്ടമുള്ള വീഡിയോ തിരഞ്ഞെടുത്ത് വ്യക്തിഗത ചാറ്റുകളിലേക്കോ ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്കോ എളുപ്പത്തിൽ ഷെയർ ചെയ്യാം. ഈ സൗകര്യം ഉപയോഗിക്കുന്നതിനായി ഉപയോക്താക്കൾ തങ്ങളുടെ വാട്ട്സ്ആപ്പ് അക്കൗണ്ട് മെറ്റ അക്കൗണ്ട്സ് സെന്ററുമായി ബന്ധിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. വാട്ട്സ്ആപ്പ്, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം, ഫേസ്ബുക്ക് എന്നീ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളെ തമ്മിൽ കൂടുതൽ സംയോജിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് മെറ്റ ഈ മാറ്റം കൊണ്ടുവരുന്നത്.
അതേസമയം, അക്കൗണ്ടുകൾ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് നിർബന്ധമല്ല. അക്കൗണ്ടുകൾ ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ലാത്തവർക്ക് വാട്ട്സ്ആപ്പ് സാധാരണ പോലെ ഉപയോഗിക്കാം. എന്നാൽ അവർക്ക് ഈ റീൽസ് ഷോട്കട്ട് സൗകര്യം ലഭ്യമാകില്ല. ആൻഡ്രോയിഡ് ബീറ്റാ പതിപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്ന തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ചില ഉപയോക്താക്കളിലാണ് ഈ ഫീച്ചർ നിലവിൽ പരീക്ഷിക്കുന്നത്. ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് പുതിയ ബീറ്റാ വേർഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും ഘട്ടംഘട്ടമായുള്ള റോൾ-ഔട്ട് ആയതിനാൽ ഇത് ലഭിക്കണമെന്നില്ല.
സാധാരണ ഉപയോക്താക്കൾക്കായി ഈ ഫീച്ചർ എന്ന് ലഭ്യമാക്കുമെന്നോ, ഐഓഎസ് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് എന്ന് വരുമെന്നോ ഉള്ള ഔദ്യോഗിക വിവരങ്ങൾ കമ്പനി ഇതുവരെ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല. വാട്ട്സ്ആപ്പ് വഴി നിരന്തരം ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം റീൽസുകൾ പങ്കുവെക്കുന്നവർക്ക് ഏറെ പ്രയോജനകരമാകുന്ന ഒന്നാണ് ഈ പുതിയ അപ്ഡേറ്റ്.