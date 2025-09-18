Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    18 Sept 2025 9:23 AM IST
    18 Sept 2025 9:36 AM IST

    ഇനി ഷോർട്സ് വേറെ ലെവൽ!

    ഇനി ഷോർട്സ് വേറെ ലെവൽ!
    നിർമിതബുദ്ധി അധിഷ്ഠിത ഫീച്ചറുകൾ കൂടുതൽ വിപുലമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് യൂ ട്യൂബ്. ഇതോടെ, കണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റർമാർക്ക് കൂടുതൽ എളുപ്പത്തിൽ സാ​ങ്കേതിക തികവാർന്ന വിഡിയോകൾ വേഗത്തിൽ നിർമിക്കാൻ കഴിയും. ‘മെയ്ഡ് ഓൺ യൂട്യൂബ്’ ഇവന്റിലാണ് ആൽഫബെറ്റിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള വിഡിയോ സ്ട്രീമിങ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോം നിർണായക പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ നടത്തിയത്. യൂട്യൂബ് ഷോർട്‌സിലാണ് എ.ഐ സാധ്യതകൾ കൂടുതലായും ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

    ഗൂഗ്ൾ ഡീപ്‌മൈൻഡുമായി ചേർന്ന് വികസിപ്പിച്ച ഏറ്റവും പുതിയ വിഡിയോ ജനറേഷൻ എ.ഐ മോഡലായ Veo 3-യുടെ കസ്റ്റം വേർഷൻ യൂട്യൂബ് ഷോർട്‌സിലേക്ക് സംയോജിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് നിർമാതാക്കൾ. ഇതിലൂടെ, ക്രിയേറ്റർമാർക്ക് എ.ഐയുടെ സഹായത്തോടെ സൗജന്യമായി വിഡിയോകൾ സൃഷ്ടിക്കാം. അതോടൊപ്പം, ശബ്ദം നൽകാനും സാധിക്കും. ടെക്സ്റ്റ് പ്രോംപ്റ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ച് 480p റെസല്യൂഷൻ ക്ലാരിറ്റിയുള്ള വിഡിയോകൾ വേഗത്തിൽ നിർമിക്കാൻ ഈ ഫീച്ചർ ഉപകരിക്കും. അഥവാ, നേരത്തേ മണിക്കൂറുകൾ എടുത്ത് ചെയ്തിരുന്ന പണി ഇനി ഒരൊറ്റ ​​​​പ്രോംപ്റ്റിൽ സാധ്യമാകും.

