Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightTECHchevron_rightTech Newschevron_rightവാ​ട്സ്ആ​പ്പി​ൽ ഇ​നി...
    Tech News
    Posted On
    date_range 31 Aug 2025 1:34 PM IST
    Updated On
    date_range 31 Aug 2025 1:34 PM IST

    വാ​ട്സ്ആ​പ്പി​ൽ ഇ​നി നോ മിസ്റ്റേക്ക്സ്

    text_fields
    bookmark_border
    WhatsApp
    cancel
    camera_alt

    WhatsApp

    എ​ന്നും ഉ​പ​യോ​ക്താ​ക്ക​ളു​ടെ പേ​ഴ്സ​ന​ൽ ഫേ​വ​റേ​റ്റ് മെ​സേ​ജി​ങ് ആ​പ്പാ​ണ് വാ​ട്സ്ആ​പ്. ഇ​ട​ക്കി​ടെ പു​തി​യ ഫീ​ച്ച​റു​ക​ൾ വാ​ട്സ്ആ​പ് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കാ​റു​ണ്ട്. ഇം​ഗ്ലീ​ഷി​ൽ ചാ​റ്റ് ചെ​യ്യു​മ്പോ​ൾ പ​ല​ർ​ക്കും ഉ​ള്ള ഭ​യ​മാ​ണ് ഗ്രാ​മ​ർ തെ​റ്റ് സം​ഭ​വി​ക്കു​മോ, സ​ന്ദ​ർ​ഭ​ത്തി​ന് ഉ​ചി​ത​മാ​യി​ട്ടാ​ണോ സ​ന്ദേ​ശ​മ​യ​ക്കു​ന്ന​ത് എ​ന്നൊ​ക്കെ. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​നി ആ ​ടെ​ൻ​ഷ​ൻ വേ​ണ്ട. ഇ​ത്ത​രം തെ​റ്റു​ക​ൾ തി​രു​ത്തി സ​ന്ദേ​ശം അ​യ​ക്കാ​നു​ള്ള പു​ത്ത​ൻ സം​വി​ധാ​ന​വു​മാ​യാ​ണ് വാ​ട്സ്ആ​പ് എ​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ‘റൈ​റ്റി​ങ് ഹെ​ൽ​പ് അ​സി​സ്റ്റ​ന്‍റ്’ എ​ന്നാ​ണ് ഇ​ത് അ​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. ഇ​ത് എ.​ഐ അ​ധി​ഷ്ഠി​ത​മാ​ണ്. അ​ക്ഷ​ര​ത്തെ​റ്റ്, ഗ്രാ​മ​ർ എ​ന്നി​വ തി​രു​ത്തു​ന്ന​തി​നോ​ടൊ​പ്പം നീ​ണ്ട വാ​ക്യ​ങ്ങ​ൾ ചു​രു​ക്കാ​നും അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ സ​ന്ദേ​ശം കൂ​ടു​ത​ൽ ഒ​ഫീ​ഷ്യ​ൽ രീ​തി​യി​ലാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മെ​ല്ലാം ഈ ​സ​വി​ശേ​ഷ​ത ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാം. വ്യാ​ക​ര​ണ​ത്തി​ലെ തെ​റ്റു​ക​ൾ കു​റ​ക്കാ​നും സ​ന്ദേ​ശം കൂ​ടു​ത​ൽ വ്യ​ക്ത​വും കൃ​ത്യ​വു​മാ​ക്കാ​നും ഈ ​ഫീ​ച്ച​ർ സ​ഹാ​യി​ക്കും.

    ഇ​ങ്ങ​നെ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന വാ​ച​ക​ത്തി​ൽ ഉ​പ​യോ​ക്താ​വി​നു വേ​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ വ​രു​ത്താം. നി​ല​വി​ൽ പ​രീ​ക്ഷ​ണാ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് ഈ ​ഫീ​ച്ച​ർ വ​ർ​ക് ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. ആ​ൻ​ഡ്രോ​യി​ഡി​ലെ വാ​ട്സ്ആ​പ് 2.25.23.7 ബീ​റ്റ വേ​ർ​ഷ​നി​ലാ​ണ് നി​ല​വി​ൽ ഈ ​ഫീ​ച്ച​റു​ള്ള​ത്. ഗൂ​ഗ്ൾ പ്ലേ ​ബീ​റ്റ പ്രോ​ഗ്രാം ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് ഇ​ത് കാ​ണാ​മെ​ങ്കി​ലും പ​രീ​ക്ഷി​ക്കാ​നു​ള്ള അ​വ​സ​രം പ​രി​മി​ത​മാ​ണ്. പ​രീ​ക്ഷ​ണ​ഘ​ട്ട​ത്തി​നു​ശേ​ഷം ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ വ​രു​ത്തി എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും ഫീ​ച്ച​ർ തു​റ​ന്നു​ന​ൽ​കും.

    മെ​റ്റ​യു​ടെ പ്രൈ​വ​റ്റ് പ്രോ​സ​സി​ങ് സി​സ്റ്റം ആ​ണ് ഇ​തി​ൽ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​താ​യ​ത് നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യി സൃ​ഷ്ടി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ക​യും പി​ന്നീ​ട് അ​പ്ര​ത്യ​ക്ഷ​മാ​വു​ക​യും ചെ​യ്യും. നി​ങ്ങ​ളു​ടെ ടെ​ക്സ്റ്റ് സം​ഭ​രി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ക​യോ സ്കാ​ൻ ചെ​യ്യ​പ്പെ​ടു​ക​യോ ഇ​ല്ല. അ​തി​നാ​ൽ, ഉ​പ​യോ​ക്താ​വി​ന്റെ ഒ​രു വി​വ​ര​വും വാ​ട്സ്ആ​പ്പി​നോ മെ​റ്റ​ക്കോ ല​ഭ്യ​മാ​കി​ല്ല. മെ​സേ​ജ് ടൈ​പ് ചെ​യ്ത് ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ൽ സാ​ധാ​ര​ണ​യാ​യി സ്റ്റി​ക്ക​ർ ഐ​ക്ക​ൺ കാ​ണു​ന്നി​ട​ത്ത് ഒ​രു പെ​ൻ ഐ​ക്ക​ൺ ദൃ​ശ്യ​മാ​കും. അ​തി​ൽ ക്ലി​ക് ചെ​യ്താ​ൽ സ​ന്ദേ​ശം എ.​ഐ​ക്ക് കൈ​മാ​റി തെ​റ്റ് തി​രു​ത്തി തി​രി​ച്ച് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​വു​ന്ന രീ​തി​യി​ൽ ന​ൽ​കും.

    ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഉ​ചി​ത​മാ​യ രീ​തി​യി​ൽ, വി​വ​ര​ണ​ത്തോ​ടു​കൂ​ടി​യു​ള്ള​ത്, ത​മാ​ശ രൂ​പേ​ണ സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ൾ​ക്ക് അ​യ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന രീ​തി​യി​ൽ, തെ​റ്റു​ക​ൾ തി​രു​ത്തി​യ​ത് എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ സ​ന്ദേ​ശ​ത്തെ നാ​ല് രീ​തി​ക​ളി​ൽ ത​യാ​റാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​വ​യി​ൽ നി​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന് അ​നു​സ​രി​ച്ച് സ​ന്ദേ​ശം തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കാം. ആ​വ​ശ്യ​മു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് എ​നേ​ബ്ൾ ചെ​യ്യാ​നും അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ഡി​സേ​ബ്ൾ ചെ​യ്യാ​നും ക​ഴി​യു​ന്ന രീ​തി​യി​ലാ​ണ് വാ​ട്സ്ആ​പ് ഈ ​ഫീ​ച്ച​ർ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Social MediaWhatsAppTech News
    News Summary - No more mistakes on WhatsApp
    Similar News
    Next Story
    X