Madhyamam
    Tech News
    Posted On
    date_range 17 Aug 2025 12:10 PM IST
    Updated On
    date_range 17 Aug 2025 12:10 PM IST

    പ​ണം ത​ട്ടി​പ്പി​ന് ത​ട​യി​ടാ​ൻ മ്യൂ​​ൾ ഹ​​ണ്ട​​ർ

    പ​ണം ത​ട്ടി​പ്പി​ന് ത​ട​യി​ടാ​ൻ മ്യൂ​​ൾ ഹ​​ണ്ട​​ർ
    വെ​​ർ​​ച്വ​​ൽ, ഡി​​ജി​​റ്റ​​ൽ ത​​ട്ടി​​പ്പി​​ലൂ​​ടെ പ​​ണം ചോ​​ർ​​ത്തു​​ന്ന സൈ​​ബ​​ർ വ്യാ​​ജ​​ന്മാ​​രെ കു​ടു​ക്കാ​ൻ ഒ​രു വേ​ട്ട​ക്കാ​ര​നെ ഒ​രു​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ് റി​സ​ർ​വ് ബാ​ങ്ക്. റി​​സ​​ർ​​വ്​ ബാ​​ങ്കി​​ന്‍റെ ‘ഇ​​ന്ന​​വേ​​ഷ​​ൻ ഹ​​ബ്​’​ വി​​ക​​സി​​പ്പി​​ച്ച ‘​എ.​​ഐ’ അ​​ധി​​ഷ്ഠി​​ത പ്ലാ​​റ്റ്​​​ഫോ​​മാ​​ണ് മ്യൂ​​ൾ ഹ​​ണ്ട​​ർ. സൈ​​ബ​​ർ ത​ട്ടി​പ്പു​കാ​രു​ടെ അ​​ക്കൗ​​ണ്ടു​​ക​​ൾ പൂ​​ട്ടാ​നാ​ണ് മ്യൂ​​ൾ ഹ​​ണ്ട​​ർ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​ന്റെ പ​​രീ​​ക്ഷ​​ണം 90 ശ​​ത​​മാ​​നം വി​​ജ​​യ​​ക​​ര​​മാ​​ണെ​ന്ന് റി​സ​ർ​വ് ബാ​ങ്ക് അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു.

    ഇ​​തി​​ന​​കം ചി​​ല ബാ​​ങ്കു​​ക​​ൾ ഈ ‘​​എ.​​ഐ’ സം​​വി​​ധാ​​നം ഉ​​പ​​യോ​​ഗി​​ച്ചു​​തു​​ട​​ങ്ങി. കൂ​​ടു​​ത​​ൽ ബാ​​ങ്കു​​ക​​ൾ മ്യൂ​​ൾ ഹ​​ണ്ട​​ർ ഉ​​പ​​യോ​​ഗി​​ക്കാ​​ൻ ഒ​​രു​​ങ്ങു​​ക​​യാ​​ണ്. ക​​ന​​റാ ബാ​​ങ്ക്, പ​​ഞ്ചാ​​ബ്​ നാ​​ഷ​​ന​​ൽ ബാ​​ങ്ക്, ബാ​​ങ്ക്​ ഓ​​ഫ്​ ഇ​​ന്ത്യ, ബാ​​ങ്ക്​ ഓ​​ഫ്​ ബ​​റോ​​ഡ​ എ​​ന്നി​​വ നി​ല​വി​ൽ മ്യൂ​​ൾ ഹ​​ണ്ട​​ർ ഉ​​പ​​യോ​​ഗി​​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ഫെ​​ഡ​​റ​​ൽ ബാ​​ങ്ക്​ ദി​​വ​​സ​​ങ്ങ​​ൾ​​ക്ക​​കം ഇ​ത് ന​ട​പ്പാ​ക്കും. ര​​ണ്ടു​​​മാ​​സ​​ത്തി​​ന​​കം പൊ​​തു​​മേ​​ഖ​​ല​​യി​​ലെ ഉ​​ൾ​​പ്പെ​​ടെ 15ഓ​​ളം ബാ​​ങ്കു​​ക​​ൾ ഈ ​​പ്ലാ​​റ്റ്​​ഫോം, ​ത​​ട്ടി​​പ്പ് ത​​ട​​യ​​ൽ സം​​വി​​ധാ​​ന​​ത്തി​​ന്‍റെ ഭാ​​ഗ​​മാ​​ക്കും. ഇ​​ത്​ വ്യാ​​പ​​ക​​മാ​​കു​​ന്ന​​തോ​​ടെ സൈ​​ബ​​ർ ത​​ട്ടി​​പ്പു​​ക​​ളി​​ലൂ​​ടെ അ​​ക്കൗ​​ണ്ട്​ ഉ​​ട​​മ​​ക​​ൾ​​ക്ക്​ പ​​ണം ന​​ഷ്ട​​പ്പെ​​ടു​​ന്ന​​തി​​ന്​​ വ​​ലി​​യൊ​​ര​​ള​​വോ​​ളം ത​​ട​​യി​​ടാ​​ൻ ക​​ഴി​​യു​​മെ​​ന്നാ​​ണ്​ പ്ര​​തീ​​ക്ഷ.

    സൈ​ബ​ർ കു​റ്റ​കൃ​ത്യ പ​രാ​തി​ക​ളി​ൽ 70 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ലേ​റെ ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ത​ട്ടി​പ്പു​ക​ളാ​ണെ​ന്നാ​ണ് നാ​ഷ​ന​ൽ ക്രൈം ​റെ​ക്കോ​ഡ്സ് ബ്യൂ​റോ​യു​ടെ ഡേ​റ്റ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​ത്. സാ​മ്പ​ത്തി​ക ത​ട്ടി​പ്പ് ത​ട​യു​ന്ന​തി​ൽ ഒ​രു പ്ര​ധാ​ന വെ​ല്ലു​വി​ളി മ​ണി മ്യൂ​ൾ അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ളു​ടെ ഉ​പ​യോ​ഗ​മാ​ണ്. സൈ​​ബ​​ർ ത​​ട്ടി​​പ്പു​​കാ​​ർ അ​​ക്കൗ​​ണ്ട്​ ഉ​​ട​​മ​​ക​​ളി​​ൽ​​നി​​ന്ന്​ ചോ​​ർ​​ത്തു​​ന്ന പ​​ണം താ​​ൽ​​ക്കാ​​ലി​​ക​​മാ​​യി നി​​ക്ഷേ​​പി​​ക്കാ​​ൻ ഉ​​പ​​യോ​​ഗി​​ക്കു​​ന്ന വ്യാ​​ജ അ​​ക്കൗ​​ണ്ടാ​​ണ്​ ‘മ്യൂ​​ൾ അ​​ക്കൗ​​ണ്ട്​’.

    ക​​ള്ള​​പ്പ​​ണം വെ​​ളു​​പ്പി​​ക്കാ​​നും ഇ​​ത്ത​​രം അ​​ക്കൗ​​ണ്ടു​​ക​​ൾ തു​​റ​​ക്കാ​​റു​​ണ്ട്. മ​​റ്റൊ​​രാ​​ളു​​ടെ സ​​മ്മ​​ത​​ത്തോ​​ടെ​​യോ അ​​ല്ലാ​​​തെ​​യോ ഇ​​ത്ത​​രം അ​​ക്കൗ​​ണ്ട്​ തു​​ട​​ങ്ങും. വ​ള​രെ​യ​ധി​കം പ​ര​സ്പ​ര​ബ​ന്ധി​ത​മാ​യ ഈ ​അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ൾ വ​ഴി​യു​ള്ള ഫ​ണ്ട് കൈ​മാ​റ്റം ഫ​ണ്ടു​ക​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന​തും വീ​ണ്ടെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തും ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടാ​ക്കു​ന്നു. മ​​റ്റു​​ള്ള​​വ​​രു​​ടെ കെ.​​വൈ.​​സി​​യോ വ്യാ​​ജ കെ.​​വൈ.​​സി​​യോ മ്യൂ​​ൾ അ​​ക്കൗ​​ണ്ട്​ തു​​ട​​ങ്ങാ​​ൻ ഉ​​പ​​യോ​​ഗി​​ക്കു​​ന്ന​​താ​​യി ക​​ണ്ടെ​​ത്തി​​യി​​ട്ടു​​ണ്ട്. സ​​മീ​​പ​​കാ​​ല​​ത്ത്​ അ​​ഞ്ചു​ സം​​സ്ഥാ​​ന​​ങ്ങ​​ളി​​ലെ ബാ​​ങ്ക്​ ശാ​​ഖ​​ക​​ളി​​ൽ സി.​​ബി.​​ഐ ന​​ട​​ത്തി​​യ പ​​രി​​ശോ​​ധ​​ന​​യി​​ൽ എ​​ട്ട​​ര​​ല​​ക്ഷം മ്യൂ​​ൾ അ​​ക്കൗ​​ണ്ട്​ ക​​ണ്ടെ​​ത്തി​​യി​​രു​​ന്നു.

    ഇ​ത്ത​രം ഓ​​രോ ഇ​​ട​​പാ​​ടും അ​​റി​​യു​​ക​​യും പ​​രി​​ശോ​​ധി​​ക്കു​​ക​​യു​മാ​ണ് മ്യൂ​​ൾ ഹ​​ണ്ട​​ർ ചെ​യ്യു​ക. ഇ​​ട​​പാ​​ടി​​ൽ ഏ​​തെ​​ങ്കി​​ലും സം​​ശ​​യം ​വ​​ന്നാ​​ലു​​ട​​ൻ ബാ​​ങ്കി​​നെ അ​​ല​​ർ​​ട്ട്​ ചെ​​യ്യും. ഇ​​തോ​​ടെ ബാ​​ങ്കു​​ക​​ൾ​​ക്ക്​ ആ ​​അ​​ക്കൗ​​ണ്ടു​​മാ​​യി ബ​​ന്ധ​​പ്പെ​​ട്ട്​ ന​​ട​​ക്കു​​ന്ന ഇ​​ട​​പാ​​ട്​ ത​​ത്സ​​മ​​യം പ​​രി​​ശോ​​ധി​​ക്കാ​​നാ​​വും. ആ​​ർ.​​ബി.​​ഐ ഇ​​ന്നൊ​​വേ​​ഷ​​ൻ ഹ​​ബ്​ സ​​മ​​യാ​​സ​​മ​​യം മ്യൂ​​ൾ ഹ​​ണ്ട​​റി​​ൽ പു​​തി​​യ സം​​വി​​ധാ​​ന​​ങ്ങ​​ൾ കൂ​​ട്ടി​​ച്ചേ​​ർ​​ത്ത്​ പ​​രി​​ഷ്ക​​രി​​ക്കു​​ന്ന​​തി​​നാ​​ൽ ത​​ട്ടി​​പ്പു​​കാ​​ർ ഉ​​​പ​​യോ​​ഗി​​ക്കു​​ന്ന പു​​തി​​യ രീ​​തി​​ക​​ൾ ക​​ണ്ടെ​​ത്താ​​നും ജാ​​ഗ്ര​​ഡോ​നി​​ർ​​ദേ​​ശം ന​​ൽ​​കാ​​നും സാ​​ധി​​ക്കും.

