ജീവനക്കാരുടെ മൗസ് ക്ലിക്കുകളിൽ പോലും മെറ്റയുടെ കണ്ണ്; എ.ഐ നീക്കത്തിനെതിരെ യൂറോപ്പിൽ നിയമപോരാട്ടം

ജീവനക്കാരുടെ മൗസ് ക്ലിക്കുകളിൽ പോലും മെറ്റയുടെ കണ്ണ്; എ.ഐ നീക്കത്തിനെതിരെ യൂറോപ്പിൽ നിയമപോരാട്ടംtext_fields
മെറ്റാ കമ്പനി തങ്ങളുടെ ജീവനക്കാരുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗവും മൗസ് ക്ലിക്കുകളും നിരീക്ഷിക്കാൻ തുടങ്ങിയ തീരുമാനം യൂറോപ്യൻ യൂണിയന്റെ കർശനമായ സ്വകാര്യതാ നിയമങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമാണ്. ഇത് കമ്പനിയെ വലിയൊരു നിയമപോരാട്ടത്തിലേക്ക് നയിക്കുമെന്നാണ് പുതിയ റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് മോഡലുകളെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നതിനായി അമേരിക്കയിലുള്ള തങ്ങളുടെ ജീവനക്കാരുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ വിവരങ്ങൾ വളരെ വിശദമായി ശേഖരിക്കാനാണ് ഫേസ്ബുക്കിന്റെയും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിന്റെയും കമ്പനിയായ മെറ്റാ പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നത്.
ഈ വിവരശേഖരണം ആദ്യം പറഞ്ഞതിനേക്കാൾ വളരെ കൂടുതലാണെന്നും ഇതിലൂടെ അമേരിക്കക്ക് പുറത്തുള്ള മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലെ ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങളും കമ്പനി ചോർത്തുന്നുണ്ടെന്നും ചില രേഖകൾ വഴി പുറത്തുവന്നു. ഭാവിയിൽ മനുഷ്യരെപ്പോലെ കമ്പ്യൂട്ടറിലെ ദൈനംദിന ജോലികൾ സ്വയം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന എ.ഐ സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് 'മോഡൽ കാപ്പബിലിറ്റി ഇനിഷ്യേറ്റീവ്' എന്ന പേരിൽ മെറ്റാ ഈ പുതിയ ടൂൾ കൊണ്ടുവന്നത്.
ജീവനക്കാർ മൗസ് എങ്ങോട്ടാണ് ചലിപ്പിക്കുന്നത്, എവിടെയൊക്കെയാണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നത്, ഏതൊക്കെ വെബ്സൈറ്റുകളാണ് നോക്കുന്നത് തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങളെല്ലാം ഈ ടൂൾ വഴി കമ്പനി നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. ഇരുനൂറിലധികം ആപ്പുകളിൽ നിന്നും വെബ്സൈറ്റുകളിൽ നിന്നും ഈ ടൂൾ വിവരങ്ങൾ എടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് കമ്പനി തന്നെ സമ്മതിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഈ ടൂൾ തുടങ്ങിയതിന് പിന്നാലെ ജീവനക്കാരിൽ നിന്ന് വലിയ പരാതികളാണ് ഉയർന്നത്. ഈ ടൂൾ കമ്പ്യൂട്ടറിലെ അമിതമായ ഡാറ്റ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാരണം വീട്ടിലിരുന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്ന പല ജീവനക്കാരുടെയും മാസത്തെ ഇന്റർനെറ്റ് ക്വാട്ട ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ തീർന്നുപോകുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടായി.
അമേരിക്കയിലുള്ള ഒരു ജീവനക്കാരന് പുറം രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആരെങ്കിലും ഇമെയിലോ ചാറ്റുകളോ അയച്ചാൽ ആ സന്ദേശങ്ങളുടെ ഉള്ളടക്കവും ഈ ടൂൾ വഴി മെറ്റാ ശേഖരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് കമ്പനിയുടെ ചോദ്യോത്തര രേഖകളിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് യൂറോപ്യൻ യൂണിയന്റെ കർശനമായ സ്വകാര്യതാ നിയമങ്ങൾക്ക് വലിയ രീതിയിൽ എതിരാണ്. സാധാരണയായി അമേരിക്കയിൽ ജീവനക്കാരെ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിന് കമ്പനികൾക്ക് വലിയ നിയമതടസ്സങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിലും യൂറോപ്പിൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ സ്വകാര്യ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കണമെങ്കിൽ വ്യക്തമായ കാരണവും ആ വ്യക്തിയുടെ അനുവാദവും വേണം. എന്നാൽ തങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്ന വിവരങ്ങളിൽ നിന്ന് ജീവനക്കാരുടെ പേരോ മറ്റ് വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങളോ മാറ്റുമെന്നും അതിനാൽ ഈ ഡാറ്റ പിന്നീട് ആർക്കും നോക്കാനോ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനോ കഴിയില്ലെന്നുമാണ് മെറ്റാ പറയുന്നത്. എന്നാൽ ഒരു ജീവനക്കാരൻ ജോലി ആവശ്യങ്ങൾക്കായി നടത്തുന്ന ചാറ്റുകളും ഇമെയിലുകളും അവരുടെ അനുവാദമില്ലാതെ എ.ഐ പഠിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിയമവിരുദ്ധമാണെന്ന് സ്വകാര്യതാ സംരക്ഷണ സംഘടനകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.
മെറ്റാ കമ്പനിക്കുള്ളിൽ ജീവനക്കാരെ ഒരു 'ഡാറ്റാ ഫാക്ടറി' പോലെയാണ് കാണുന്നതെന്നും തങ്ങളുടെ ജോലികൾ എ.ഐയെക്കൊണ്ട് ചെയ്യിച്ച് തങ്ങളെ ഒഴിവാക്കാനാണ് ഈ നീക്കമെന്നും ആരോപിച്ച് ജീവനക്കാർക്കിടയിൽ വലിയ പ്രതിഷേധം ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരു ജീവനക്കാരി തന്റെ കമ്പ്യൂട്ടറിലെ ലോഗ് ഫയലുകൾ മറ്റൊരു എ.ഐ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് പരിശോധിച്ചപ്പോൾ ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരങ്ങളാണ് കണ്ടെത്തിയത്. ജീവനക്കാർ കോഡിംഗിൽ വരുത്തുന്ന മാറ്റങ്ങൾ, കമ്പ്യൂട്ടർ ഉറങ്ങുന്നതും ഉണരുന്നതുമായ സമയം, കോപ്പി-പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വിവരങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം ഈ ടൂൾ രഹസ്യമായി ശേഖരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അവർ കണ്ടെത്തി.
ഒരു ജീവനക്കാരൻ എങ്ങനെയാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് എന്നതിന്റെ മുഴുവൻ പെരുമാറ്റരീതിയും മനസ്സിലാക്കി ഭാവിയിൽ അവരെ പൂർണ്ണമായി മാറ്റിവെക്കാൻ തക്കവണ്ണമുള്ള ഒരു എ.ഐ രൂപപ്പെടുത്താനാണ് കമ്പനി ശ്രമിക്കുന്നത്. ഈ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ട ജീവനക്കാരിയുടെ പോസ്റ്റ് പിന്നീട് കമ്പനി സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നും അപ്രത്യക്ഷമാവുകയും ചെയ്തു. ഈ വിഷയം മെറ്റാ ജീവനക്കാരുടേത് മാത്രമല്ലെന്നും ഭാവിയിൽ മനുഷ്യരെ മാറ്റി എ.ഐ സംവിധാനങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ സാധ്യതയുള്ള എല്ലാ മേഖലകളിലെയും ജീവനക്കാരെ ബാധിക്കുന്ന വളരെ ഗൗരവമുള്ള ഒന്നാണെന്നും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെതിരെ കർശനമായ അന്വേഷണം വേണമെന്നും സാമൂഹിക പ്രവർത്തകർ ആവശ്യപ്പെടുന്നു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register