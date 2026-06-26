Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightTECHchevron_rightTech Newschevron_rightവാട്സാപ്പിൽ നിന്ന്...
    Tech News
    Posted On
    date_range 26 Jun 2026 10:52 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Jun 2026 10:52 AM IST

    വാട്സാപ്പിൽ നിന്ന് ഇപ്പോഴും മെറ്റക്ക് കാര്യമായ വരുമാനമില്ല!; പരിഹാരം കാണാൻ ഇന്ത്യക്കാരൻ കുനാൽ ഷാ

    text_fields
    bookmark_border
    Kunal Shah
    cancel

    മെറ്റയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ജനപ്രിയ മെസ്സേജിങ് ആപ്പായ വാട്സാപ്പ് ലോകമെമ്പാടും കോടിക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, കമ്പനിക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഇപ്പോഴും പ്രതീക്ഷിച്ച രീതിയിൽ ലാഭമുണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെന്നതാണ് യാഥാർഥ്യം. എന്നാൽ ഈയൊരു പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാൻ പുതിയൊരു തന്ത്രപരമായ നീക്കത്തിന് മുതിർന്നിരിക്കുകയാണ് മെറ്റ. പ്രമുഖ ഇന്ത്യൻ ഫിൻടെക് സ്റ്റാർട്ടപ്പായ 'ക്രെഡിന്റെ' സ്ഥാപകൻ കുനാൽ ഷായെ വാട്സാപ്പിന്റെ പുതിയ ആഗോള മേധാവിയായി മെറ്റ ഈ ആഴ്ച നിയമിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ഏഴ് വർഷത്തോളമായി ഈ പദവിയിലിരുന്ന വിൽ കാത്കാർട്ടിന് പകരക്കാരനായാണ് കുനാൽ ഷാ ചുമതലയേൽക്കുന്നത്. ഫിൻടെക് രംഗത്തെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരിചയസമ്പത്ത് വാട്സാപ്പിന്റെ വരുമാന വളർച്ചക്ക് തുണയാകുമെന്നാണ് കമ്പനിയുടെ പ്രതീക്ഷ.

    മെറ്റാ കെട്ടിപ്പടുത്തതോ സ്വന്തമാക്കിയതോ ആയ എല്ലാ ബിസിനസുകളും പ്രധാനമായും ഉപഭോക്താക്കളുടെ കൂട്ടായ്മകളെയും പരസ്യക്കാരെയും കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ളതാണ്. ഉദാഹരണത്തിന് ഫേസ്ബുക്കിന്റെ കാര്യം തന്നെ എടുക്കാം. മാർക്ക് സക്കർബർഗ് ഹാർവാർഡിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ രൂപം നൽകിയ ഫേസ്ബുക്ക്, ഇന്‍റർനെറ്റിൽ ആളുകൾക്ക് പരസ്പരം ഒത്തുചേരാനുള്ള ഒരു പുതിയ സ്ഥലമായി മാറുകയായിരുന്നു. സമകാലിക ലോകത്തിന്റെ താല്പര്യങ്ങളെ കൃത്യമായി ഉൾക്കൊണ്ട ഈ വെബ് അധിഷ്ഠിത ആപ്ലിക്കേഷൻ കാലത്തിനൊപ്പം ശക്തി പ്രാപിക്കുകയും വലിയ വിജയമായി മാറുകയും ചെയ്തു.

    അക്കാലത്ത്, മനുഷ്യർ തമ്മിലുള്ള ദൂരമെന്ന പ്രതിസന്ധിക്കാണ് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോം പരിഹാരം കണ്ടത്. കോളേജ് പഠനത്തിന് ശേഷം പലയിടങ്ങളിലേക്ക് ചേക്കേറിയ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും, വിദേശത്തേക്ക് കുടിയേറിയ കുടുംബങ്ങൾക്കും തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ സുപ്രധാന നിമിഷങ്ങൾ നാട്ടിലുള്ള പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായി പങ്കുവെക്കാൻ ഇത് വഴിയൊരുക്കി. യഥാർഥ ജീവിതത്തിലെ ബന്ധങ്ങളെ ഓൺലൈനിലൂടെ കോർത്തിണക്കുന്ന ഒരു ഡിജിറ്റൽ പശപോലെ ഈ മാധ്യമം പ്രവർത്തിച്ചു. ഈ പ്രക്രിയയിലൂടെ ആളുകൾ പരസ്പരം ആശയവിനിമയം നടത്തുന്ന രീതിയെത്തന്നെ അത് പൂർണമായി മാറ്റിമറിക്കുകയും ചെയ്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:WhatsAppMetaTech NewsTECHKunal Shah
    News Summary - Meta still doesn't have much revenue from WhatsApp; company hires Indian Kunal Shah to find a solution
    Similar News
    Next Story
    X