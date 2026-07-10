മെറ്റയുടെ മ്യൂസ് ഇമേജ് ടൂൾ വില്ലനോ‍? നിങ്ങളുടെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ഫോട്ടോകൾ അനുവാദമില്ലാതെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് തടയാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി

മെറ്റയുടെ മ്യൂസ് ഇമേജ് ടൂൾ വില്ലനോ? നിങ്ങളുടെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ഫോട്ടോകൾ അനുവാദമില്ലാതെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് തടയാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതിtext_fields
മെറ്റ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ അവതരിപ്പിച്ച പുതിയ എഐ ഇമേജ് ജനറേഷൻ ടൂളാണ് മ്യൂസ് ഇമേജ്. ടെക്സ്റ്റ് പ്രോംപ്റ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ചിത്രങ്ങൾ നിർമിക്കാനും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം സ്റ്റോറികളിൽ പുതിയ എഐ ഇഫക്റ്റുകൾ ചേർക്കാനും ഈ ഫീച്ചർ സഹായിക്കും. എന്നാൽ ഈ എഐ ടൂൾ ഇപ്പോൾ വൻ വിവാദങ്ങൾക്ക് കാരണമായിരിക്കുകയാണ്. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഉപയോക്താക്കളുടെ അനുവാദമില്ലാതെ അവരുടെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ചിത്രങ്ങൾ എഐ നിർമ്മിത ചിത്രങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്നുവെന്ന ആരോപണമാണ് ഉയരുന്നത്.
പബ്ലിക് പ്രൊഫൈലുകളിലെ ചിത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് പുതിയ എഐ ചിത്രങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ ഈ ടൂൾ അനുവദിക്കുന്നു. ഇതിനായി പ്രസ്തുത അക്കൗണ്ടുകളെ ടാഗ് ചെയ്യുകയേ വേണ്ടൂ. ഈ പ്രക്രിയയിൽ യഥാർത്ഥ ഉടമയുടെ അനുവാദം ചോദിക്കുന്നില്ല എന്നതും ചിത്രം ഉപയോഗിച്ച വിവരം അവരെ അറിയിക്കുന്നില്ല എന്നതുമാണ് പ്രധാന വിമർശനം. അതേസമയം, പ്രൈവറ്റ് അക്കൗണ്ടുകളെയും 18 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ളവരുടെ അക്കൗണ്ടുകളെയും ഈ സേവനത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് മെറ്റ അറിയിച്ചു.
- ഉപയോക്താക്കൾക്ക് തങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങൾ ഇത്തരത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് തടയാനും സൗകര്യമുണ്ട്. ഈ ഫീച്ചർ എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാം എന്നു നോക്കാം;
- നിങ്ങളുടെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പ്രൊഫൈൽ തുറന്ന് മുകളിൽ വലത് വശത്തുള്ള മെനു ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
- താഴേക്ക് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് ഷെയറിങ് ആന്റ് റീയൂസ് എന്ന ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക
- അതിൽ Allow people to use your content on Instagram with AI features on Meta എന്ന ഓപ്ഷൻ തെരഞ്ഞെടുക്കുക
- പോസ്റ്റുകൾക്കും റീലുകൾക്കുമായി ഈ സെറ്റിംഗ്സ് ഓഫ് ചെയ്യുക
പ്രൈവറ്റ് അക്കൗണ്ടിലെ ചിത്രങ്ങളെ ഇതിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. ഈ സെറ്റിംഗ്സ് ഓഫാക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പ്രൊഫൈലിനെയോ ഫോളോവേഴ്സിനെയോ മറ്റ് ഫീച്ചറുകളെയോ ബാധിക്കില്ല. അതേസമയം, മറ്റൊരാൾ നിങ്ങളുടെ ചിത്രം ഉപയോഗിച്ചാൽ മെറ്റ അത് നിങ്ങളെ അറിയിക്കില്ല. നിലവിൽ ഈ ഫീച്ചർ ഇന്ത്യയിലെ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ലഭ്യമായിത്തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. പുതിയ ഫീച്ചറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പരാതി ലഭിക്കുന്ന പക്ഷം ഇത് ഇന്ത്യയിലെ നിയമങ്ങൾക്ക് വിദേയമാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കുമെന്ന് ഐടി മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
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