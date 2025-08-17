Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Tech News
    Posted On
    date_range 17 Aug 2025 12:32 PM IST
    Updated On
    date_range 17 Aug 2025 12:32 PM IST

    മെഡ് ഓറ മിഷൻ റോബോ

    മെഡ് ഓറ മിഷൻ റോബോ
    മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഫാ​ദി​ൽ, ​ഹാ​നി സ​മാ​ൻ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് മു​ഹ്ബി​ൻ എന്നിവർ എ​ന്നി​വ​ർ ‘മെഡ് ഓറ’ക്കൊപ്പം

    ഇ​ത് മെ​ഡ് ഓ​റ റോ​ബോ​ട്ട് (MedAURA). ആ​ള് കു​ഞ്ഞ​നാ​ണെ​ങ്കി​ലും ഇ​വ​ൻ ചെ​യ്യു​ന്ന കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടാ​ൽ നി​ങ്ങ​ൾ ഞെ​ട്ടും. റോ​ബോ​ട്ടി​ക് ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും റോ​ബോ​ട്ടി​ക് ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചു​മെ​ല്ലാം എ​ല്ലാ​വ​രും കേ​ട്ടു​കാ​ണും. എ​ന്നാ​ൽ, ഈ ​റോ​ബോ​ട്ട് ആ​ളി​ത്തി​രി മി​ടു​ക്ക​നാ​ണ്. ഒ​രു ന​ഴ്സി​ന്റെ എ​ല്ലാ ജോ​ലി​ക​ളും ഒ​റ്റ​ക്കു​ചെ​യ്യും മെ​ഡ് ഓ​റ. ഒ​പ്പം ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​ർ ചെ​യ്യു​ന്ന കു​റേ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളും. ഇ​നി ഈ ​റോ​ബോ​ട്ട് ഏ​തെ​ങ്കി​ലും വി​ദേ​ശ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലു​ള്ള​താ​കും എ​ന്ന് ക​രു​തേ​ണ്ട. ന​മ്മു​ടെ സ്വ​ന്തം കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ മൂ​ന്ന് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ ചേ​ർ​ന്ന് വി​ക​സി​പ്പി​ച്ച​താ​ണ് ഈ ​റോ​ബോ​ട്ട്. പ്ല​സ് ടു ​വി​ദ്യ​ർ​ഥി​ക​ളാ​യ തേ​ഞ്ഞി​പ്പ​ലം സെ​ന്റ് പോ​ൾ​സ് ഇ.​എം.​എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സി​ലെ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഫാ​ദി​ൽ പി.​പി, പാ​ണ​ക്കാ​ട് ദാ​റു​ൽ ഉ​ലൂം എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സി​ലെ ഹാ​നി സ​മാ​ൻ പി., ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് മു​ഹ്ബി​ൻ കെ. ​എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് ഈ ​റോ​േ​ബാ​ട്ടി​ന്റെ പി​റ​വി​ക്കു പി​ന്നി​ൽ.

    ഓ​ൾ ഫ്രം ​വ​ൺ പ്ലേ​സ്

    ഏ​പ്രി​ലി​ൽ മ​ല​പ്പു​റ​ത്ത് ന​ട​ന്ന ‘മാ​ധ്യ​മം’ എ​ജു ക​ഫേ​യി​ലെ എ​ക്സ്​​പോ പ​വി​ലി​യ​ൻ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച​താ​ണ് ഇ​വ​ർ​ക്ക് വ​ഴി​ത്തി​രി​വാ​കു​ന്ന​ത്. എ​ക്സ്​​പോ പ​വി​ലി​യ​നി​ലെ യു​ണീ​ക് വേ​ൾ​ഡ് റോ​ബോ​ട്ടി​ക്‌​സ് (UWR) ടീ​മി​നെ​യും അ​വ​രു​ടെ വ​ർ​ക്കു​ക​ളും ക​ണ്ട് ഇ​ൻ​സ്പ​യ​റാ​യ ഇ​വ​ർ റോ​ബോ​ട്ടി​ക്‌​സ് കോ​ഴ്‌​സു​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും സാ​ങ്കേ​തി​ക സ​ഹാ​യ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി. വേ​ൾ​ഡ് റോ​ബോ​ട്ടി​ക് ഒ​ളി​മ്പ്യാ​ഡ് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ താ​ൽ​പ​ര്യം ഇ​വ​ർ അ​റി​യി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. അ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് മെ​ന്റ​ർ​മാ​രാ​യ അ​ഖി​ല ആ​ർ. ഗോ​മ​സ്, ജി​തു ജോ​സ​ഫ് എ​ന്നി​വ​രു​ടെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ മെ​ഡ് ഓ​റ​യെ നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന​ത്. മെ​ഡി​ക്ക​ലി എ.​ഐ ഓ​ട്ടോ​മേ​റ്റ​ഡ് യൂ​നി​റ്റ് ഫോ​ർ റോ​ബോ​ട്ടി​ക് അ​സി​സ്റ്റ​ൻ​സ് എ​ന്നാ​ണ് മെ​ഡ് ഓ​റ​യു​ടെ പൂ​ർ​ണ​രൂ​പം. ഒ​രു മെ​ഡി​ക്ക​ൽ അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് റോ​ബോ​ട്ട് എ​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു ക​ൺ​സ​പ്റ്റ്.

    ഈ ​പ്രോ​ജ​ക്ടു​മാ​യി വേ​ൾ​ഡ് റോ​ബോ​ട്ടി​ക് ഒ​ളി​മ്പ്യാ​ഡ് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന്റെ ആ​ദ്യ ഘ​ട്ട​മാ​യ വെ​ർ​ച്വ​ൽ ത​ല​ത്തി​ൽ 400ൽ ​പ​രം ടീ​മു​ക​ളു​മാ​യി മ​ത്സ​രി​ച്ച് 17ാം സ്ഥാ​നം ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി​യ ഇ​വ​ർ ചെ​ന്നൈ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന റീ​ജ​ന​ൽ ത​ല​ത്തി​ലേ​ക്ക് തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. ജൂ​ലൈ യി​ൽ ന​ട​ന്ന റീ​ജ​ന​ൽ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ സീ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ഒ​ന്നാം സ​മ്മാ​ന​വും നേ​ടി. ഇ​പ്പോ​ൾ ഹൈ​ദ​രാ​ബാ​ദി​ൽ​വെ​ച്ച് സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 5, 6 തീ​യ​തി​ക​ളി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ദേ​ശീ​യ​ത​ല മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ ത​യാ​റെ​ടു​ക്കു​ക​യാ​ണ് ഇ​വ​ർ.

    മെ​ഡ് ഓ​റ എ​ന്തു​ചെ​യ്യും?

    പ്രൈ​മ​റി ഹെ​ൽ​ത്ത് കെ​യ​ർ സെ​ന്റ​റു​ക​ളി​ലും ഗ്രാ​മ​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലും ആ​ദി​വാ​സി ഊ​രു​ക​ളി​ലും അ​തു​പോ​ലെ ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​ർ​ക്ക് എ​ല്ലാ ദി​വ​സ​വും എ​ത്തി​ച്ചേ​രാ​ൻ സാ​ധി​ക്കാ​ത്ത സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലു​മെ​ല്ലാം ഒ​രു ന​ഴ്സി​ങ് അ​സി​സ്റ്റ​ന്റാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ൻ മെ​ഡ് ഓ​റ റോ​ബോ​ട്ടി​ന് സാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്ന് ഇ​വ​ർ പ​റ​യു​ന്നു. ര​ക്ത​സ​മ്മ​ർ​ദം, ര​ക്ത​ത്തി​ലെ ഓ​ക്സി​ജ​ന്റെ അ​ള​വ്, ഹൃ​ദ​യ​മി​ടി​പ്പ് തു​ട​ങ്ങി​യ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ശേ​ഖ​രി​ച്ച് ലോ​ക​ത്തെ​വി​ടെ നി​ന്നും ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​ർ​ക്ക് ല​ഭ്യ​മാ​കു​ന്ന AWA ക്ലൗ​ഡി​ൽ സൂ​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ ഈ ​റോ​ബോ​ട്ടി​ന് സാ​ധി​ക്കും. ആ​വ​ശ്യ​മെ​ങ്കി​ൽ രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്ക് ഡോ​ക്ട​റു​മാ​യി വീ​ഡി​യോ കോ​ളി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കാ​നു​ള്ള സൗ​ക​ര്യ​വും ഇ​തി​ലു​ണ്ട്.

    രോ​ഗി​യു​ടെ മു​ഖം തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞ് കൃ​ത്യ​സ​മ​യ​ത്ത് മ​രു​ന്ന് ന​ൽ​കാ​നും ഈ ​റോ​ബോ​ട്ടി​ന് ക​ഴി​യും. ഇ​തി​ൽ ഓ​ട്ടോ​മാ​റ്റി​ക് ഇ​ൻ​സു​ലി​ൻ ഇ​ൻ​ജ​ക്ഷ​ൻ സം​വി​ധാ​ന​വു​മു​ണ്ട്. രോ​ഗി​യു​ടെ മാ​ന​സി​കാ​വ​സ്ഥ മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി ക്ലി​നി​ക്ക​ൽ തെ​റ​പ്പി സ​ഹാ​യം ന​ൽ​കാ​നും മെ​ഡ് ഓ​റ​ക്ക് സാ​ധി​ക്കും. കൂ​ടാ​തെ, രോ​ഗി​യു​ടെ മാ​ന​സി​കാ​വ​സ്ഥ​ക്ക​നു​സ​രി​ച്ച് അ​രോ​മ തെ​റ​പ്പി ന​ൽ​കാ​നും ഇ​തി​ന് ക​ഴി​യും. അ​തു​കൊ​ണ്ട്, ആ​ദി​വാ​സി ഊ​രു​ക​ളി​ലും വ​യോ​ജ​ന സം​ര​ക്ഷ​ണ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലും വൈ​ദ്യ​സ​ഹാ​യം ആ​വ​ശ്യ​മു​ള്ള ആ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച പ​രി​ഹാ​ര​മാ​ർ​ഗ​മാ​യി ഈ ​റോ​ബോ​ട്ട് മാ​റു​മെ​ന്ന് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ പ​റ​യു​ന്നു.

    News Summary - Med Aura Mission Robo
