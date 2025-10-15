Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightTECHchevron_rightTech Newschevron_rightMAI-Image-1; എ.​ഐ...
    Tech News
    Posted On
    date_range 15 Oct 2025 6:42 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Oct 2025 6:42 AM IST

    MAI-Image-1; എ.​ഐ ഇ​മേ​ജ് ജ​ന​റേ​റ്റ​റു​മാ​യി ഒ​ടു​വി​ൽ മൈ​ക്രോ​സോ​ഫ്റ്റും

    text_fields
    bookmark_border
    MAI-Image-1; AI Image Generator
    cancel
    camera_alt

    MAI-Image-1; എ.​ഐ ഇ​മേ​ജ് ജ​ന​റേ​റ്റ​ർ 

    Listen to this Article

    അ​നേ​കം ഇ​മേ​ജ് ജ​ന​റേ​റ്റ​റു​ക​ൾ വി​പ​ണി കൈ​യ​ട​ക്കി തു​ട​ങ്ങി​യ​തി​നൊ​ടു​വി​ൽ ടെ​ക് ഭീ​മ​ൻ മൈ​ക്രോ​സോ​ഫ്റ്റും എ.​ഐ ഇ​മേ​ജ് ജ​ന​റേ​റ്റ​ർ മോഡലുമായെ​ത്തി. MAI-Image-1 എ​ന്നു പേ​രി​ട്ട ടൂ​ൾ, ഓ​പ​ൺ എ.​ഐ​യോ​ടു​ള്ള ആ​ശ്രി​ത​ത്വം കു​റ​ക്കു​ക കൂ​ടി ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടാ​ണ് ക​മ്പ​നി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. പൂ​ർ​ണ​മാ​യും മൈ​ക്രോ​സോ​ഫ്റ്റ് ലാ​ബി​ൽ നി​ർ​മി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ‘മാ​യ്’ (​​മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എ.ഐ) ന​വീ​ന​മാ​യ ഫീ​ച്ച​റു​ക​ളു​മാ​യാ​ണ് ക​ളം പി​ടി​ക്കാ​നി​റ​ങ്ങു​ന്ന​ത്.

    ക്രി​യേ​റ്റ​ർ​മാ​ർ​ക്ക് മൂ​ല്യ​മു​ള്ള ഫ​ലം ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള ടൂ​ൾ, ആ​വ​ർ​ത്ത​ന​മാ​ർ​ന്ന​തും സാ​ർ​വ​ത്രി​ക ശൈ​ലി​യി​ലു​ള്ള​തു​മാ​യ ഔ​ട്ട്പു​ട്ടു​ക​ൾ ന​ൽ​കി​ല്ലെ​ന്നും ക​മ്പ​നി അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ടു​ന്നു. ‘‘ഫോ​ട്ടോ റി​യ​ലി​സ്റ്റി​ക് ഇ​മേ​ജു​ക​ൾ ജ​ന​റേ​റ്റ് ചെ​യ്യാ​ൻ MAI-Image-1 ന് ​കൂ​ടു​ത​ൽ വൈ​ദ​ഗ്ധ്യ​മു​ണ്ട്. ലൈ​റ്റി​ങ്, റി​ഫ്ല​ക്ഷ​ൻ​സ്, ലാ​ൻ​ഡ്സ്കേ​പ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യി​ൽ ഏ​റെ കൃ​ത്യ​ത​യാ​ർ​ന്ന പ്ര​ക​ട​നം ഇ​തി​നു കാ​ഴ്ച​വെ​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കും.’’ -മൈ​ക്രോ​സോ​ഫ്റ്റ് പ​റ​യു​ന്നു.

    വി​വി​ധ എ.​ഐ മോ​ഡ​ലു​ക​ളു​ടെ ഔ​ട്ട്പു​ട്ട് വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്ന ‘എ​ൽ.​എം അ​റീ​ന’ (LMArena) ടോ​പ് ടെ​ൻ റാ​ങ്കി​ങ്ങി​ൽ ‘മാ​യ്’ ഉ​ണ്ടെ​ന്നും ക​മ്പ​നി അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ടു​ന്നു. ഇ​പ്പോ​ൾ LMArena യി​ൽ മാ​ത്രം ല​ഭ്യ​മാ​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന ‘മാ​യ്’ ഉ​ട​ൻ​ത​ന്നെ‘ മൈ​േക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ ​പൈ​ല​റ്റി’​നും ‘ബി​ങ്ങി’​നും ഒ​പ്പം ല​ഭി​ക്കു​ം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:MicrosoftArtificial IntelligenceTech NewsAI Image Generation Tool
    News Summary - MAI-Image-1; Microsoft finally comes up with AI image generator
    Similar News
    Next Story
    X