പരാതിയുടെ തുടർനടപടി SMS ആയി അറിയാം; ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയുടെ കൈയിൽ പുതിയ ഡിജിറ്റൽ സംവിധാനം!text_fields
ഒരു പരാതി നൽകിയാൽ അതിന്മേൽ എന്ത് നടപടിയുണ്ടായി എന്നറിയാൻ ഇനി ഓഫീസുകൾ കയറിയിറങ്ങേണ്ടിവരില്ല. പരാതി ഏത് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ കൈയിലെത്തി, എന്ത് നടപടിയാണ് സ്വീകരിച്ചത്, അന്തിമ തീരുമാനമെന്താണ് തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ പരാതിക്കാരനെ അറിയിക്കാൻ പുതിയ ഡിജിറ്റൽ സംവിധാനവുമായി കേരള പൊലീസ്. ആഭ്യന്തര മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ ഓഫീസിന്റെ പ്രവർത്തനം കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിനും പൊലീസിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തത്സമയം നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനുമായി രണ്ട് പുതിയ സംവിധാനങ്ങളാണ് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. HM Acts, HOMeS എന്ന പേരിലുള്ള ഈ സംവിധാനങ്ങൾ പരാതികളുടെ തുടർനടപടികൾ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിലും സംസ്ഥാനത്തെ കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്യുന്നതിലും സഹായിക്കും. ഈ മാസം മൂന്നിന് തിരുവനന്തപുരം പൊലീസ് ആസ്ഥാനത്താണ് മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല ഈ സംവിധാനങ്ങൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്. കേരള പൊലീസിന്റെ ഐടി വിഭാഗമായ iCoPS ആണ് ഇവ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത്. ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയുടെ ഓഫീസും പൊലീസ് സംവിധാനവും തമ്മിലുള്ള ഏകോപനം മെച്ചപ്പെടുത്തുക, പരാതികളിൽ സ്വീകരിക്കുന്ന നടപടികൾ കൂടുതൽ സുതാര്യമാക്കുക എന്നിവയാണ് പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങൾ.
എന്താണ് HM Acts? മന്ത്രിക്ക് ലഭിക്കുന്ന പരാതികൾ ഇനി ഡിജിറ്റലായി നിരീക്ഷിക്കാം
ആഭ്യന്തര മന്ത്രിക്ക് നേരിട്ട് ലഭിക്കുന്ന പരാതികളും നിവേദനങ്ങളും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനായി വികസിപ്പിച്ച ഡിജിറ്റൽ സംവിധാനമാണ് HM Acts.പൊതുജനങ്ങളിൽനിന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിലെത്തുന്ന പരാതികൾ ഡിജിറ്റലായി രേഖപ്പെടുത്താനും ബന്ധപ്പെട്ട പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കോ സ്റ്റേഷനുകളിലേക്കോ കൈമാറാനും ഇതിലൂടെ സാധിക്കും. പരാതി ലഭിച്ചശേഷം അത് ഏത് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്, എന്ത് നടപടിയാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത് തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ മന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിന് നിരീക്ഷിക്കാനാകും.സാധാരണയായി മന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിലെത്തുന്ന പരാതികൾ ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് കൈമാറുകയും അവിടെനിന്ന് മറുപടി ലഭിച്ചശേഷം തുടർനടപടി സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടിവരും. ഈ പ്രക്രിയയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കാലതാമസം കുറയ്ക്കുകയാണ് HM Acts ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
പരാതിക്കാരന് SMS വഴി അറിയാം
HM Acts-ന്റെ പ്രധാന പ്രത്യേകത പരാതിയുടെ തുടർനടപടികളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ പരാതിക്കാരനെ അറിയിക്കാനുള്ള സംവിധാനമാണ്.പരാതി ലഭിച്ചതും അത് ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന് കൈമാറിയതും മന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് രേഖപ്പെടുത്തിയ നിർദേശങ്ങളും സ്വീകരിച്ച തുടർനടപടികളും അന്തിമ തീരുമാനവും പരാതിക്കാരനെ അറിയിക്കാൻ കഴിയും. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ SMS മുഖേന ലഭ്യമാക്കും.അതായത്, പരാതി നൽകിയശേഷം അതിന്റെ പുരോഗതി അറിയാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ഓഫീസുകളെ സമീപിക്കേണ്ട സാഹചര്യം കുറയ്ക്കാനാകും. നടപടികൾ വൈകുന്ന പരാതികൾ കണ്ടെത്തി ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താനും മന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിന് സാധിക്കും.ഇതിലൂടെ പരാതികൾ കൈമാറുന്നതിൽ മാത്രമല്ല, അവയുടെ തുടർനടപടികൾ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിലും കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമത ഉറപ്പാക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം.
എന്താണ് HOMeS? പൊലീസിന്റെ പ്രവർത്തനം തത്സമയം നിരീക്ഷിക്കാം
HM Acts പരാതികളുടെ കൈകാര്യം ചെയ്യലിലാണ് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതെങ്കിൽ HOMeS സംസ്ഥാനത്തെ കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ വിവരങ്ങളും ആഭ്യന്തര വകുപ്പിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളും നിരീക്ഷിക്കാനുള്ള സംവിധാനമാണ്.HOMeS (Home Department Operations Monitoring and e-Services) എന്ന പേരിലുള്ള ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഒരു കേന്ദ്രീകൃത ഡിജിറ്റൽ ഡാഷ്ബോർഡായാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന പ്രധാന കേസുകളുടെയും കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെയും വിവരങ്ങൾ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും ആഭ്യന്തര മന്ത്രിക്കും ഒരിടത്തുനിന്ന് പരിശോധിക്കാനാകും. എവിടെയാണ് കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ വർധിക്കുന്നത്, ഏതൊക്കെ മേഖലകളിലാണ് അടിയന്തര ശ്രദ്ധ ആവശ്യമുള്ളത്, കാണാതായവരെ സംബന്ധിച്ച കേസുകൾ എത്രയുണ്ട്, സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പുകൾ എത്രത്തോളം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ ഇതിലൂടെ വിലയിരുത്താം.
HOMeS സംവിധാനത്തിന്റെ പ്രധാന പ്രത്യേകതകൾ
1. കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ:സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രധാന കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ കണക്കുകൾ ഡാഷ്ബോർഡിലൂടെ നിരീക്ഷിക്കാം.
2. കാണാതായവരുടെ കേസുകൾ:സംസ്ഥാനത്ത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന കാണാതാകൽ കേസുകളുടെ എണ്ണം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാകും.
3. സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പുകൾ:രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത തട്ടിപ്പ് കേസുകളുടെ വിവരങ്ങൾ പരിശോധിക്കാനും അവയുടെ കണക്കുകൾ വിലയിരുത്താനും കഴിയും.
4. അടിയന്തര ശ്രദ്ധ ആവശ്യമായ സംഭവങ്ങൾ:പ്രത്യേക ശ്രദ്ധയും നടപടിയും ആവശ്യമുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അലർട്ടുകൾ ആഭ്യന്തര വകുപ്പിന് ലഭ്യമാക്കും.
5. പൊലീസ് പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ വിലയിരുത്തൽ:ലഭ്യമായ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിവിധ മേഖലകളിലെ പൊലീസ് പ്രവർത്തനങ്ങളും ആഭ്യന്തര വകുപ്പിന്റെ ഇടപെടലുകളും വിലയിരുത്താൻ കഴിയും.
ആർക്കൊക്കെയാണ് HOMeS ഉപയോഗിക്കാനാകുക?
സാധാരണക്കാർക്ക് നേരിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന പൊതുജന ആപ്പല്ല HOMeS. ആഭ്യന്തര മന്ത്രി, ആഭ്യന്തര വകുപ്പ്, ബന്ധപ്പെട്ട ഉന്നത പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവർക്കായി ഒരുക്കിയ നിയന്ത്രിത സംവിധാനമാണിത്. കേസുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാന വിവരങ്ങൾ ഡാഷ്ബോർഡിൽ ലഭ്യമാകുമെങ്കിലും വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ ഇതിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കില്ലെന്നാണ് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്.അതേസമയം, കേസുകളുടെ അന്വേഷണത്തിൽ ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് നേരിട്ട് ഇടപെടുന്നതിനുള്ള സംവിധാനമല്ല ഇതെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വകുപ്പിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിലയിരുത്താനും വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ ഏകോപനം മെച്ചപ്പെടുത്താനുമാണ് ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
പരാതികൾക്ക് മറുപടിയും പൊലീസിന് കൂടുതൽ ഉത്തരവാദിത്തവും
ഡിജിറ്റൽ സംവിധാനങ്ങൾ പൊലീസ് സേവനങ്ങളിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾക്ക് വഴിയൊരുക്കുന്ന കാലമാണിത്. എന്നാൽ സാങ്കേതികവിദ്യ കൊണ്ടുവരുന്നതുകൊണ്ടുമാത്രം എല്ലാ പരാതികൾക്കും ഉടനടി പരിഹാരം ലഭിക്കണമെന്നില്ല. പരാതികളിൽ സമയബന്ധിതമായ അന്വേഷണം, ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഉത്തരവാദിത്തം, നിയമാനുസൃതമായ നടപടികൾ എന്നിവയും പ്രധാനമാണ്.
HM Acts, HOMeS എന്നീ സംവിധാനങ്ങൾ ഫലപ്രദമായി പ്രവർത്തിച്ചാൽ പരാതികളുടെ തുടർനടപടികൾ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനും പൊലീസിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കൂടുതൽ സുതാര്യത കൊണ്ടുവരുന്നതിനും സഹായകമാകും.