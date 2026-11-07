ചിത്രങ്ങളുടെ ലോകത്തെ ഡിജിറ്റൽ വിപ്ലവം: ജെപെഗ് മുതൽ ജിഫ് വരെ

ചിത്രങ്ങളുടെ ലോകത്തെ ഡിജിറ്റൽ വിപ്ലവം: ജെപെഗ് മുതൽ ജിഫ് വരെtext_fields
നിങ്ങൾ വാട്സ്ആപ്പിൽ അയക്കുന്ന ഒരു ഫോട്ടോയും ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കുവയ്ക്കുന്ന ഒരു GIF ആനിമേഷനും ഒരേ തരത്തിലുള്ള ഫയലുകളല്ല. ചില ചിത്രങ്ങൾ ഫോണിൽ കൂടുതൽ സ്ഥലം എടുക്കും, ചിലത് കുറഞ്ഞ വലുപ്പത്തിൽ വ്യക്തത നിലനിർത്തും. ചിലതിൽ പശ്ചാത്തലം പൂർണമായി ഒഴിവാക്കാം. മറ്റുചിലതാകട്ടെ ചലിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളായി മാറും. ഇതിനെല്ലാം പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് വ്യത്യസ്തമായ ഇമേജ് ഫോർമാറ്റുകളാണ്.
JPEG, PNG, GIF, WebP, HEIC തുടങ്ങിയ പേരുകൾ നമ്മൾ ദിവസവും കാണാറുണ്ടെങ്കിലും ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പലർക്കും അറിയില്ല. എന്തിനാണ് ഇത്രയധികം ഫോർമാറ്റുകൾ? ഡിജിറ്റൽ ചിത്രങ്ങളുടെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യം വന്നത് ഏതാണ്? ഒരു ഫോട്ടോയ്ക്ക് ഏത് ഫോർമാറ്റാണ് മികച്ചത്? ലളിതമായി മനസ്സിലാക്കാം.
ഡിജിറ്റൽ ചിത്രങ്ങളുടെ തുടക്കം; ആദ്യം വന്നത് GIF ആണോ?
ഡിജിറ്റൽ ചിത്രങ്ങളുടെ ചരിത്രം GIF-ൽ നിന്നല്ല തുടങ്ങുന്നത്. GIF പുറത്തിറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പുതന്നെ കമ്പ്യൂട്ടറുകളിൽ ചിത്രങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കാനുള്ള വിവിധ ഫോർമാറ്റുകൾ നിലവിലുണ്ടായിരുന്നു. 1986-ൽ അവതരിപ്പിച്ച TIFF അതിന് ഒരു ഉദാഹരണമാണ്.എന്നാൽ 1987 ജൂൺ 15-ന് CompuServe പുറത്തിറക്കിയ GIF ഡിജിറ്റൽ ചിത്രങ്ങളുടെ കൈമാറ്റത്തിൽ വലിയ മാറ്റമുണ്ടാക്കി. അന്നത്തെ വേഗം കുറഞ്ഞ ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷനുകളിലൂടെയും ചിത്രങ്ങൾ താരതമ്യേന വേഗത്തിൽ കൈമാറാൻ സഹായിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ ഫോർമാറ്റ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തത്.
GIF-ന്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ഒരേ ഫയലിൽ ഒന്നിലധികം ചിത്രങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്നതാണ്. പിന്നീട് ഈ സൗകര്യം ഉപയോഗിച്ച് ചലിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ അഥവാ Animated GIF-കൾ പ്രചാരത്തിലായി. ഇന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കാണുന്ന പല ചെറിയ അനിമേഷനുകളുടെയും അടിസ്ഥാനം ഇതുതന്നെയാണ്.
JPEG / JPG: ഫോട്ടോകളുടെ ലോകത്തെ ജനപ്രിയ ഫോർമാറ്റ്
സ്മാർട്ട്ഫോണുകളിലും ഡിജിറ്റൽ കാമറകളിലും പകർത്തുന്ന ഫോട്ടോകളുമായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഫോർമാറ്റാണ് JPEG. Joint Photographic Experts Group എന്ന പേരിന്റെ ചുരുക്കമാണ് JPEG. 1992-ൽ അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരമായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട ഈ സാങ്കേതികവിദ്യ ഫോട്ടോകളുടെ ഫയൽ വലുപ്പം കുറച്ച് സൂക്ഷിക്കാൻ സഹായിച്ചു.JPEG-യുടെ പ്രധാന പ്രത്യേകത ഫയലിന്റെ വലുപ്പം കുറയ്ക്കുന്നതിനായി ചിത്രത്തിലെ ചില വിവരങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുമെന്നതാണ്. അതിനാൽ യഥാർഥ ചിത്രവുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഗുണനിലവാരത്തിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകാം. എന്നാൽ സാധാരണ ഉപയോഗത്തിൽ ഇത് പലപ്പോഴും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടണമെന്നില്ല.ഫോട്ടോകൾ ഇന്റർനെറ്റിൽ പങ്കുവയ്ക്കാനും സ്റ്റോറേജിൽ സൂക്ഷിക്കാനും JPEG ഇപ്പോഴും വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. JPEG, JPG എന്നീ രണ്ട് എക്സ്റ്റൻഷനുകളും ഒരേ ഫോർമാറ്റിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
PNG: പശ്ചാത്തലം ഒഴിവാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഫോർമാറ്റ്
ഒരു ചിത്രത്തിലെ പശ്ചാത്തലം ഒഴിവാക്കി ലോഗോയോ മറ്റൊരു ഗ്രാഫിക്കോ മാത്രം ഉപയോഗിക്കേണ്ട സാഹചര്യം ചിന്തിക്കൂ. അവിടെയാണ് PNG ഏറെ പ്രയോജനപ്പെടുന്നത്.Portable Network Graphics എന്നതിന്റെ ചുരുക്കമാണ് PNG. ചിത്രത്തിലെ വിവരങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടാത്ത അതായത് ഫയൽ കംപ്രസ് ചെയ്താലും ചിത്രത്തിലെ യഥാർഥ വിവരങ്ങൾ നിലനിർത്താൻ കഴിയുന്നു എന്നതാണ് സവിശേഷത.പശ്ചാത്തലം സുതാര്യമാക്കാനുള്ള അഥവാ Transparent Background സൗകര്യവും PNG-യിലുണ്ട്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ലോഗോകൾ, ഐക്കണുകൾ, ഡിസൈൻ ഗ്രാഫിക്സുകൾ, സ്ക്രീൻഷോട്ടുകൾ എന്നിവയ്ക്ക് ഈ ഫോർമാറ്റ് അനുയോജ്യമാണ്. എന്നാൽ JPEG-നെ അപേക്ഷിച്ച് ചില ചിത്രങ്ങളിൽ PNG ഫയലുകളുടെ വലുപ്പം കൂടുതലായിരിക്കാം.
GIF: ചലിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളുടെ പഴയ താരം
GIF-നെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത് അതിൽ ചെറിയ അനിമേഷനുകൾ സൃഷ്ടിക്കാനാകുമെന്നതാണ്. ഒന്നിലധികം ചിത്രങ്ങൾ ഒരു ഫയലിൽ ക്രമീകരിച്ച് തുടർച്ചയായി പ്രദർശിപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് ചലിക്കുന്ന ചിത്രം ലഭിക്കുന്നത്.എന്നാൽ GIF-ന് ഒരു പ്രധാന പരിമിതിയുണ്ട്. ഒരു ഫ്രെയിമിൽ പരമാവധി 256 നിറങ്ങൾ മാത്രമേ ഉൾക്കൊള്ളാനാകൂ. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഉയർന്ന ഗുണനിലവാരമുള്ള ഫോട്ടോകൾ സൂക്ഷിക്കാൻ ഇത് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമല്ല.പ്രതികരണങ്ങൾ അറിയിക്കുന്ന ചെറിയ അനിമേഷനുകൾ, മീമുകൾ, ലളിതമായ ചലനദൃശ്യങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കാണ് GIF കൂടുതലായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. GIF ഫയലുകളിൽ ശബ്ദം ഉണ്ടാകില്ലെന്നതും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്.
WebP: വെബ്സൈറ്റുകൾ വേഗത്തിൽ തുറക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഫോർമാറ്റ്
ഗൂഗിൾ 2010-ൽ അവതരിപ്പിച്ച ഇമേജ് ഫോർമാറ്റാണ് WebP. വെബ്സൈറ്റുകളിൽ ചിത്രങ്ങൾ ലോഡ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന സമയം കുറയ്ക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഇത് വികസിപ്പിച്ചത്.JPEG, PNG എന്നിവയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ പല സാഹചര്യങ്ങളിലും കുറഞ്ഞ ഫയൽ വലുപ്പത്തിൽ ചിത്രങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കാൻ WebP-ക്ക് കഴിയും. Lossy, Lossless എന്നീ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള കംപ്രഷനും ഇതിലുണ്ട്. സുതാര്യമായ പശ്ചാത്തലവും അനിമേഷനും പിന്തുണയ്ക്കുന്നു.വെബ്സൈറ്റുകളുടെ വേഗത മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കുന്നതിനാൽ ഓൺലൈൻ ചിത്രങ്ങളിൽ WebP ഇന്ന് വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. എന്നാൽ ചില പഴയ സോഫ്റ്റ്വെയറുകളിലും ഉപകരണങ്ങളിലും ഇതിന്റെ പിന്തുണ പരിമിതമായിരിക്കാം.
HEIF / HEIC: ഐഫോണുകളിൽ കാണുന്ന പുതിയ തലമുറ ഫോർമാറ്റ്
ഐഫോണിൽ ഫോട്ടോ എടുത്തശേഷം കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ .HEIC എന്ന എക്സ്റ്റൻഷൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇത് HEIF എന്ന High Efficiency Image File Format-ന്റെ ഭാഗമാണ്.JPEG-നെക്കാൾ കുറഞ്ഞ സ്റ്റോറേജ് ഉപയോഗിച്ച് സമാനമായ ദൃശ്യഗുണനിലവാരം നിലനിർത്താൻ HEIF സഹായിക്കുന്നു. iOS 11 മുതൽ ആപ്പിൾ ഉപകരണങ്ങളിൽ ഈ ഫോർമാറ്റിന് പിന്തുണ ലഭിച്ചു. ഐഫോണുകളിൽ High Efficiency എന്ന ക്യാമറ സെറ്റിങ് തിരഞ്ഞെടുത്താൽ സാധാരണയായി ഫോട്ടോകൾ HEIF/HEIC രൂപത്തിലാണ് സൂക്ഷിക്കുക.എന്നാൽ എല്ലാ പഴയ ഫോണുകളിലും കമ്പ്യൂട്ടറുകളിലും ഈ ഫോർമാറ്റ് തുറക്കാൻ കഴിയണമെന്നില്ല. അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ JPEG ആയി മാറ്റുന്നത് കൂടുതൽ സൗകര്യപ്രദമായിരിക്കും.
SVG: വലുതാക്കിയാലും വ്യക്തത നഷ്ടപ്പെടാത്ത ചിത്രങ്ങൾ
ഇതുവരെ പറഞ്ഞ ഫോർമാറ്റുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ് SVG. JPEG, PNG തുടങ്ങിയവ പിക്സലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ചിത്രം നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ SVG ഗണിതപരമായ നിർദേശങ്ങളും രേഖകളും ഉപയോഗിച്ചാണ് ചിത്രം രൂപപ്പെടുത്തുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ Vector Image Format എന്ന് വിളിക്കുന്നത്.ഒരു ലോഗോയോ ഐക്കണോ എത്ര വലുതാക്കി പ്രദർശിപ്പിച്ചാലും സാധാരണയായി വ്യക്തത നഷ്ടപ്പെടില്ല. വെബ്സൈറ്റ് ലോഗോകൾ, ഐക്കണുകൾ, ലളിതമായ ചിത്രീകരണങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് SVG ഏറെ അനുയോജ്യമാണ്. എന്നാൽ ക്യാമറയിൽ പകർത്തുന്ന സാധാരണ ഫോട്ടോകൾക്കായി ഇത് ഉപയോഗിക്കാറില്ല.
ഏത് ആവശ്യത്തിന് ഏത് ഫോർമാറ്റ് തിരഞ്ഞെടുക്കണം?
ഓരോ ഫോർമാറ്റിനും അതിന്റേതായ ഉപയോഗമുണ്ട്. ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത്.
- സാധാരണ ഫോട്ടോകൾ: JPEG
- സുതാര്യമായ പശ്ചാത്തലമുള്ള ലോഗോകൾ:PNG
- ചെറിയ അനിമേഷനുകൾ: GIF
- വെബ്സൈറ്റുകളിലെ ചിത്രങ്ങൾ:WebP
- കുറഞ്ഞ സ്റ്റോറേജിൽ ഉയർന്ന ഗുണനിലവാരമുള്ള ഫോട്ടോകൾ:HEIC
- വലുപ്പം മാറ്റിയാലും വ്യക്തത നിലനിർത്തേണ്ട ലോഗോകൾ:SVG
ചിത്രത്തിന്റെ ഫയൽ വലുപ്പം കുറയ്ക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്
ഒരു ചിത്രം കൂടുതൽ കംപ്രസ് ചെയ്താൽ അതിന്റെ ഫയൽ വലുപ്പം കുറയും. എന്നാൽ JPEG പോലുള്ള Lossy ഫോർമാറ്റുകളിൽ കംപ്രഷൻ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ചിത്രത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരം കുറഞ്ഞേക്കാം. അതിനാൽ ഫയൽ ചെറുതാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തിനൊപ്പം ചിത്രത്തിന്റെ വ്യക്തതയും പരിഗണിക്കണം.അതുപോലെ, പശ്ചാത്തലം സുതാര്യമാക്കേണ്ട ചിത്രങ്ങൾ JPEG ആയി സേവ് ചെയ്താൽ ആ സുതാര്യത നിലനിർത്താൻ കഴിയില്ല. അത്തരം ആവശ്യങ്ങൾക്ക് PNG അല്ലെങ്കിൽ WebP തിരഞ്ഞെടുക്കാം. ഒരു ചിത്രം പലതവണ JPEG ആയി സേവ് ചെയ്യുന്നതും ഗുണനിലവാരം ക്രമേണ കുറയ്ക്കാൻ ഇടയാക്കും.
ചെറിയ ഫയൽ, വലിയ സാങ്കേതികവിദ്യ
നമ്മൾ ഒരു ഫോട്ടോ പങ്കുവയ്ക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഫോർമാറ്റിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാറില്ല. എന്നാൽ ചിത്രത്തിന്റെ വ്യക്തത, ഫയൽ വലുപ്പം, പശ്ചാത്തലത്തിന്റെ സുതാര്യത, ചലനസാധ്യത തുടങ്ങിയവയെല്ലാം നിർണയിക്കുന്നതിൽ ഈ ഫോർമാറ്റുകൾക്ക് വലിയ പങ്കുണ്ട്. ആവശ്യത്തിന് അനുയോജ്യമായ ഫോർമാറ്റ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഫോണിലെ സ്റ്റോറേജ് ലാഭിക്കാനും ചിത്രങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാരം നിലനിർത്താനും വെബ്സൈറ്റുകൾ വേഗത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാനും സഹായിക്കും.