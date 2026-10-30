123 രൂപയ്ക്ക് അൺലിമിറ്റഡ് കോളുകളും ഡാറ്റയും; അറിയാം ജിയോ പ്രീപെയ്ഡ് പ്ലാനിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ

123 രൂപയ്ക്ക് അൺലിമിറ്റഡ് കോളുകളും ഡാറ്റയും; അറിയാം ജിയോ പ്രീപെയ്ഡ് പ്ലാനിന്റെ പ്രത്യേകതകൾtext_fields
ഉപഭോക്താക്കൾക്കായി പുതിയൊരു പ്രീപെയ്ഡ് റീചാർജ് പ്ലാൻ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ജിയോ. 123 നിരക്കിൽ ലഭ്യമാകുന്ന ഈ പുതിയ പ്ലാൻ പ്രധാനമായും അൺലിമിറ്റഡ് വോയ്സ് കോളുകൾക്കാണ് മുൻഗണന നൽകുന്നത്. ഫോൺ കോളുകൾ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നവരെ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഈ പ്ലാൻ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
വളരെ ലളിതവും ചെലവുകുറഞ്ഞതുമായ രീതിയിൽ ആശയവിനിമയം നടത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഈ പ്ലാൻ ഏറെ പ്രയോജനപ്പെടും. വോയ്സ് കോളുകൾക്ക് പുറമെ ഇന്റർനെറ്റ് ബ്രൗസിംഗിനും സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപയോഗത്തിനുമായി ഡാറ്റാ ആനുകൂല്യങ്ങളും ഈ പ്ലാനിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 28 ദിവസമാണ് ഈ റീചാർജ് പ്ലാനിന്റെ കാലാവധി.
ആകെ 14 ജിബി ഡാറ്റയാണ് ഉണ്ടാവുക. പ്രതിദിനം 500 എംബി എന്ന നിലയിൽ അതിവേഗ ഡാറ്റ ലഭ്യമാകും. ദിവസേനയുള്ള അതിവേഗ ഡാറ്റയുടെ പരിധി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ഇന്റർനെറ്റ് വേഗത കുറയും. വലിയ വിഡിയോകൾ കാണാനോ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനോ ഇതുവഴി കഴിയില്ല. ഡാറ്റയേക്കാൾ കൂടുതൽ വോയ്സ് കോളുകൾക്ക് മുൻഗണന നൽകുന്ന സാധാരണക്കാർക്കും മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്കും ഈ പ്ലാൻ ഏറെ പ്രയോജനകരമാകും.