35100 രൂപയുടെ സൗജന്യ ആനുകൂല്യം നിർത്തലാക്കി ജിയോ; റീച്ചാർജ് പ്ലാനിൽ പുതിയ മാറ്റങ്ങളുമായി കമ്പനി

35100 രൂപയുടെ സൗജന്യ ആനുകൂല്യം നിർത്തലാക്കി ജിയോ; റീച്ചാർജ് പ്ലാനിൽ പുതിയ മാറ്റങ്ങളുമായി കമ്പനിtext_fields
രാജ്യത്തെ പ്രമുഖ ടെലികോം സേവന ദാതാക്കളായ റിലയൻസ് ജിയോ തങ്ങളുടെ പ്രീപെയ്ഡ് വരിക്കാർക്ക് നൽകിവന്ന ജനപ്രിയ ഓഫറുകളിൽ ഒന്നായ ഗൂഗിൾ എഐ പ്രോ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ആനുകൂല്യം പിൻവലിച്ചു. പുതിയതായി റീചാർജ് ചെയ്യുന്ന ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഈ സേവനം സൗജന്യമായി ലഭ്യമാകില്ല.
കമ്പനിയുടെ ഈ പുതിയ തീരുമാനം പുതിയ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് തിരിച്ചടിയാകുമെങ്കിലും, ഈ ആനുകൂല്യം ഇതിനകം ക്ലെയിം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള നിലവിലെ വരിക്കാർക്ക് തടസ്സമില്ലാതെ സേവനം തുടർന്നും ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് കമ്പനി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ജിയോ തങ്ങളുടെ പ്രീപെയ്ഡ് ഉപഭോക്താക്കൾക്കായി 18 മാസത്തേക്ക് യാതൊരു അധികച്ചെലവുമില്ലാതെയാണ് ഏകദേശം 35100 രൂപ മൂല്യമുള്ള ഗൂഗിൾ എഐ പ്രോ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ സൗജന്യമായി നൽകിയിരുന്നത്.
ഗൂഗിൾ എഐ പ്രോ ഓഫറിന് പകരമായി ജിയോ ഇപ്പോൾ പ്രീപെയ്ഡ് പ്ലാനുകളിൽ കാൻവയുടെ സേവനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഉപഭോക്താക്കൾക്കായി കാൻവ പ്രോ, കാൻവ പ്രോ ലൈറ്റ് എന്നീ രണ്ട് ഓപ്ഷനുകളാണ് കമ്പനി അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. 399 രൂപയുടെ പ്രീപെയ്ഡ് പ്ലാനിലാണ് ഏകദേശം 4,000 രൂപ മൂല്യമുള്ള കാൻവ പ്രോ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഈ പ്ലാനിലൂടെ അൺലിമിറ്റഡ് വോയ്സ് കോളിങ്, പ്രതിദിനം 2.5 ജിബി ഡേറ്റ, 100 എസ്എംഎസ് എന്നിവയ്ക്കൊപ്പം ജിയോ ഗെയിംസ് മൊബൈൽ, ജിയോഹോട്ട്സ്റ്റാർ മൊബൈൽ + ഹോളിവുഡ്, ജിയോ ടിവി വഴിയുള്ള ഫാൻകോഡ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ, 50 ജിബി ജിയോഎഐക്ലൗഡ് സ്റ്റോറേജ് എന്നിവയും ലഭിക്കും. ജിയോയുടെ മറ്റ് പ്രീപെയ്ഡ് പ്ലാനുകളിലൊന്നും കാൻവ പ്രോ ലഭ്യമല്ല. ഏകദേശം 1590 രൂപ മൂല്യമുള്ള ഈ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ 349 രൂപയുടെ പ്ലാനിലോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിദിനം 2 ജിബിയോ അതിൽ കൂടുതലോ ഡേറ്റ നൽകുന്ന മറ്റ് പ്രീപെയ്ഡ് പ്ലാനുകളിലോ 12 മാസത്തേക്ക് സൗജന്യമായി നേടാം.
ഈ ഓഫറുകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വരിക്കാർ മൈജിയോ ആപ്പ് സന്ദർശിച്ച് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ക്ലെയിം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഓരോ തനത് മൊബൈൽ നമ്പറിനും ഈ ആനുകൂല്യം ഒരിക്കൽ മാത്രമേ ലഭ്യമാകൂ. ടെലികോം വിപണിയിലെ മാറ്റങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ജിയോ നിരന്തരം പുതിയ ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകുകയും പിൻവലിക്കുകയും ചെയ്യാറുള്ളതിനാൽ, താൽപ്പര്യമുള്ള ഉപഭോക്താക്കൾ ഓഫറുകൾ വേഗത്തിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ കമ്പനി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.