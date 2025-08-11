Begin typing your search above and press return to search.
    11 Aug 2025 7:46 AM IST
    11 Aug 2025 7:46 AM IST

    6500 കിലോയുടെ യു.എസ് സാറ്റലൈറ്റ് വിക്ഷേപണത്തിന് ഐ.എസ്.ആർ.ഒ

    ചെ​ന്നൈ: 6500 കി​ലോ​യു​ടെ യു.​എ​സ് വാ​ർ​ത്ത​വി​നി​മ​യ സാ​റ്റ​ലൈ​റ്റ് വി​ക്ഷേ​പ​ണ​ത്തി​ന് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്​​പേ​സ് റി​സ​ർ​ച്ച് ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സേ​ഷ​ൻ (ഐ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ഒ) ഒ​രു​ങ്ങി​യ​താ​യി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ വി. ​നാ​രാ​യ​ണ​ൻ. 1963ൽ ​യു.​എ​സ് ന​ൽ​കി​യ ചെ​റി​യ റോ​ക്ക​റ്റു​മാ​യി തു​ട​ങ്ങി​യ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ബ​ഹി​രാ​കാ​ശ പ​ദ്ധ​തി പി​ന്നീ​ട് കൈ​വ​രി​ച്ച വി​ക​സ​ന​ക്കു​തി​പ്പ് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​താ​ണി​തെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    ലോ​ക​ത്തു​ത​ന്നെ ഇ​തു​വ​രെ നി​ർ​മി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​വ​യി​ൽ ചെ​ല​വേ​റി​യ സാ​റ്റ​ലൈ​റ്റ് ‘നൈ​സ​ർ’ ക​ഴി​ഞ്ഞ മാ​സം 30ന് ​ഐ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ഒ​യു​ടെ ജി.​എ​സ്.​എ​ൽ.​വി ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് വി​ക്ഷേ​പി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഐ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ഒ ഇ​തു​വ​രെ 34 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ 433 സാ​റ്റ​ലൈ​റ്റു​ക​ൾ വി​ക്ഷേ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

