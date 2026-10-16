അൽജസീറ മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ ഉപകരണങ്ങളിൽ ചാരസോഫ്റ്റ്വെയർ; ഇസ്രായേൽ കമ്പനിക്കെതിരെ ഗുരുതര കണ്ടെത്തൽtext_fields
അൽജസീറ മാധ്യമപ്രവർത്തകരും മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന നിരവധി ഡിജിറ്റൽ ഉപകരണങ്ങളിൽ ചാരസോഫ്റ്റ്വെയർ സ്ഥാപിക്കാൻ ഇസ്രായേൽ പരസ്യസാങ്കേതിക കമ്പനിയായ ഡിസ്കവർ-ടെക് സഹായിച്ചതായി അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട്. ടൊറന്റോ സർവകലാശാലയുടെ കീഴിലുള്ള സിറ്റിസൺ ലാബ് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് കണ്ടെത്തൽ. പരസ്യങ്ങളിലൂടെ ഉപകരണങ്ങളിൽ ചാരസോഫ്റ്റ്വെയർ എത്തിക്കുന്ന, ഉപയോക്താവിന്റെ ഇടപെടൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത ‘സീറോ-ക്ലിക്ക്’ ആക്രമണത്തിന്റെ സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട ആദ്യ സംഭവമാണിതെന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
തങ്ങളുടെ ജീവനക്കാരെ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ചാരപ്രവർത്തനത്തെ ശക്തമായി അപലപിക്കുന്നതായി അൽജസീറ മീഡിയ നെറ്റ്വർക്ക് അറിയിച്ചു. ജീവനക്കാരുടെയും സംവിധാനങ്ങളുടെയും സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തുടരുമെന്നും നെറ്റ്വർക്ക് വ്യക്തമാക്കി. മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് മാധ്യമസ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് നേരെയുള്ള ആക്രമണമാണെന്നും ഉത്തരവാദികളെ നിയമത്തിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരണമെന്നും അൽജസീറ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
അൽജസീറയുടെ ആഭ്യന്തര പരിശോധനയിൽ സംശയാസ്പദമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയതിനെത്തുടർന്നാണ് സിറ്റിസൺ ലാബ് വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തിയത്. അമേരിക്കൻ സർക്കാർ 2021ൽ ദുഷ്ടലക്ഷ്യത്തോടെയുള്ള സൈബർ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പേരിൽ കരിമ്പട്ടികയിൽപ്പെടുത്തിയ ഇസ്രായേൽ ചാരസോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്പനിയായ കാൻഡിരുവിന്റെ സോഫ്റ്റ്വെയറാണ് ഉപകരണങ്ങളിൽ കണ്ടെത്തിയത്.
ഡിസ്കവർ-ടെക് ചാരസോഫ്റ്റ്വെയർ ഉൾപ്പെടുത്തിയ പരസ്യങ്ങൾ വാങ്ങിയെന്നും ഈ പരസ്യങ്ങളിലൂടെ ഉപകരണങ്ങളെ കാൻഡിരുവിന്റെ മാൽവെയറിലേക്ക് നയിച്ചെന്നുമാണ് സിറ്റിസൺ ലാബിന്റെ റിപ്പോർട്ടിലെ കണ്ടെത്തൽ. പരസ്യം ഒരു ഉപകരണത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതോടെ ഉപയോക്താവ് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയോ മറ്റെന്തെങ്കിലും നടപടി സ്വീകരിക്കുകയോ ചെയ്യാതെ തന്നെ ഉപകരണം ബാധിക്കപ്പെടാം.
ഉപകരണങ്ങളിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ഫയലുകൾ, രേഖകൾ, ബ്രൗസിങ് വിവരങ്ങൾ, കുക്കികൾ, ബുക്ക്മാർക്കുകൾ, സംരക്ഷിച്ച ലോഗിൻ വിവരങ്ങൾ എന്നിവ ശേഖരിക്കാൻ ഈ ചാരസോഫ്റ്റ്വെയറിന് കഴിയും. കീബോർഡിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്താനും സ്ക്രീൻഷോട്ടുകൾ എടുക്കാനും മൈക്രോഫോണിലൂടെയും വെബ്ക്യാമിലൂടെയും ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പകർത്താനും കഴിയും. ഇമെയിലുകളും ജനപ്രിയ ആശയവിനിമയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലെ സന്ദേശങ്ങളും ചോർത്താനും ഇതിന് സാധിക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട് വിശദീകരിക്കുന്നു.
സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടാതിരിക്കാൻ എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്ത ആശയവിനിമയ മാർഗങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുകയും മോഷ്ടിച്ച വിവരങ്ങൾ ചെറിയ ഭാഗങ്ങളാക്കി വ്യത്യസ്ത സമയങ്ങളിൽ അയയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ മറ്റൊരു രീതി. ഈ ആക്രമണത്തിന് ഉപയോഗിച്ച പ്രത്യേക ഉപകരണത്തിന് ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ഡോളർ ചെലവായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.
2024ൽ ചില മാധ്യമപ്രവർത്തകർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഉപകരണങ്ങളിൽ അസാധാരണമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അൽജസീറയുടെ സാങ്കേതികവിദഗ്ധരാണ് ആദ്യം കണ്ടെത്തിയത്. 2025ലും ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടർന്നു. ചാരസോഫ്റ്റ്വെയറാണ് ഇതിന് പിന്നിലെന്ന സംശയത്തെത്തുടർന്ന് അൽജസീറ സിറ്റിസൺ ലാബിന്റെ സഹായം തേടുകയായിരുന്നു.
ആക്രമണം നടന്ന കാലയളവിലെ നെറ്റ്വർക്ക് രേഖകൾ പരിശോധിച്ചതിലൂടെ ആക്രമണം എങ്ങനെ നടപ്പാക്കിയെന്നതിന്റെ വ്യക്തമായ സൂചനകൾ ലഭിച്ചതായി സിറ്റിസൺ ലാബ് റിപ്പോർട്ടിൽ പറഞ്ഞു. അന്വേഷണത്തിൽ സഹകരിച്ചതിലൂടെ ആക്രമണങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കാനും അവയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ രേഖപ്പെടുത്താനും സാധിച്ചെന്ന് അൽജസീറയും വ്യക്തമാക്കി.
അൽജസീറ മാധ്യമപ്രവർത്തകരിൽ ചിലർക്ക് അതീവസൂക്ഷ്മ വിഷയങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഈ ആക്രമണത്തിൽ ലക്ഷ്യമിടപ്പെട്ടവരിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതായി റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു. അതേസമയം, ന്യൂയോർക്ക് ആസ്ഥാനമായ പരസ്യസുരക്ഷാ സ്ഥാപനമായ കോൺഫിയന്റ് നടത്തിയ മറ്റൊരു അന്വേഷണത്തിൽ, ഡിസ്കവർ-ടെക്കിന്റെ ചില പരസ്യങ്ങൾ പെന്റഗൺ, ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ അന്താരാഷ്ട്ര ആണവോർജ ഏജൻസി, അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിമിനൽ കോടതി എന്നിവ ഉപയോഗിക്കുന്ന നിർണായക നെറ്റ്വർക്കുകളിലും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതായി കണ്ടെത്തി.
കാൻഡിരുവിന്റെ ചാരസോഫ്റ്റ്വെയർ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലായി കുറഞ്ഞത് 100 മാധ്യമപ്രവർത്തകർ, ഭരണകൂടവിമർശകർ, മറ്റ് വ്യക്തികൾ എന്നിവരെ നിരീക്ഷിക്കാൻ മുമ്പും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
Don't miss the exclusive news
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register