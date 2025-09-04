Begin typing your search above and press return to search.
    Tech News
    Posted On
    date_range 4 Sept 2025 7:15 AM IST
    Updated On
    date_range 4 Sept 2025 7:16 AM IST

    കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ സമൂഹ മാധ്യമ ഉ​പ​യോ​ഗം; ആ​സ്ട്രേ​ലി​യ മാ​തൃ​ക​യോ?

    16 വ​യ​സ്സുവ​രെ​യു​ള്ള കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് ഇ​ൻ​സ്റ്റഗ്രാം പോ​ലു​ള്ള സ​മൂ​ഹ​ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽനി​ന്ന് വി​ല​ക്കേ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ പോ​വു​ക​യാ​ണ് ആ​സ്ട്രേ​ലി​യ​ൻ ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്‍റ്. നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ വീ​ഴ്ച വ​രു​ത്തു​ന്ന സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ പ്ലാ​റ്റ്ഫോ​മു​ക​ൾ​ക്ക് പി​ഴ​യും ഈ​ടാ​ക്കും. കു​ട്ടി​ക​ളെ ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന നി​ര​വ​ധി മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ നി​രോ​ധ​ന തീ​രു​മാ​നം ജ​ന​പ്രി​യ​മാ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ, വി​മ​ർ​ശ​ക​ർ ഇ​ത് ഗു​ണ​ത്തേ​ക്കാ​ളേ​റെ ദോ​ഷം ചെ​യ്യു​മെ​ന്ന് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കു​ന്നു.

    പ്ര​ത്യേ​കം ഐ.​ഡി, മു​ഖം തി​രി​ച്ച​റി​യ​ൽ, മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ളി​ൽനി​ന്നോ ര​ക്ഷി​താ​വി​ൽനി​ന്നോ ഉ​ള്ള അ​നു​വാ​ദം എ​ന്നി​വ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചാ​ണ് ആ​സ്ട്രേ​ലി​യ വി​ല​ക്ക് ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ഉ​ദ്ദേ​ശി​ക്കു​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​ത്ത​രം മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർണ​മാ​യും വി​ശ്വാ​സയോ​ഗ്യ​മ​ല്ല എ​ന്ന​ത് പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യാ​ണ്. ഐ.​ഡി​ക​ൾ വ്യാ​ജ​മാ​യി നിർമി​ക്കു​ക​യോ, ര​ക്ഷാ​ക​ർ​ത്താ​ക്ക​ളു​ടെ അ​നു​വാ​ദം ദു​രു​പ​യോ​ഗം ചെ​യ്യാ​നോ സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്. അ​തി​നാ​ൽ, ഇ​തി​ന് കൃ​ത്യ​മാ​യ സാ​ങ്കേ​തി​ക പ​രി​ഹാ​ര​മി​ല്ലെ​ന്നും പ​ക​രം, മെ​ച്ച​പ്പെ​ട്ട സു​ര​ക്ഷാ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പി​ന്തു​ണ​യു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ളു​മാ​ണ് ആ​വ​ശ്യ​മെ​ന്ന് മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​തി​പാ​ദി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ന്യാ​യ​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ച്ചി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മു​ക​ൾ പി​ഴ​ക​ൾ നേ​രി​ടേ​ണ്ടി​വ​രു​മെ​ന്നും ഇ​തി​ൽ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ക്കു​ന്നു. മി​ക്ക ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളും ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്‍റി​ന്‍റെ പു​തി​യ തീ​രു​മാ​ന​ത്തെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​വ​രാ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​ത് കു​ട്ടി​ക​ളെ സ​മൂ​ഹ ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളി​ൽനി​ന്ന് അ​ക​റ്റു​മെ​ന്നും നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ൾ കു​റ​വു​ള്ള ഇ​ന്‍റ​ർ​നെ​റ്റി​ന്‍റെ മ​റ്റു ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് പോ​കാ​ൻ അ​വ​രെ നി​ർ​ബ​ന്ധി​ത​രാ​ക്കു​മെ​ന്നും വി​മ​ർ​ശ​ക​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ണി​ക്കു​ന്നു.

    ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടു​മു​ള്ള ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്റു​ക​ൾ കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ സ്വ​കാ​ര്യ​ത​യെ മാ​നി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടുത​ന്നെ അ​വ​രെ ഓ​ൺ​ലൈ​നി​ൽ സു​ര​ക്ഷി​ത​രാ​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണ​മാ​ണ് ആ​സ്ട്രേ​ലി​യ​ൻ ഗവ​ൺ​മെ​ന്‍റി​ന്‍റെ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ.

    നി​രോ​ധ​നം പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ വ​രു​ന്ന​തോ​ടെ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് ദോ​ഷ​ക​ര​മാ​യ ഉ​ള്ള​ട​ക്കം, സൈ​ബ​ർ ഇ​ട​ത്തി​ലെ ക​ളി​യാ​ക്ക​ലു​ക​ൾ, നി​ര​ന്ത​രം മ​റ്റു​ള്ള​വ​രു​മാ​യി സ്വ​യം താ​ര​ത​മ്യം ചെ​യ്യു​ക, ലൈ​ക്കു​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തെ കു​റി​ച്ചു​ള്ള ആ​വ​ലാ​തി​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ കു​റ​ക്കാ​നും മി​ക​ച്ച ഉ​റ​ക്കം, പ​ഠ​ന​ത്തി​ൽ ശ്ര​ദ്ധ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ക്കു​ക, ഓ​ഫ്‌​ലൈ​ൻ സൗ​ഹൃ​ദ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഇ​ടം ല​ഭി​ക്കു​ക എ​ന്നി​വ​യൊ​ക്കെ സാ​ധ്യ​മാ​കും.

    അ​തോ​ടൊ​പ്പംത​ന്നെ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് സ​മ​പ്രാ​യ​ക്കാ​രു​ടെ പി​ന്തു​ണ ല​ഭി​ക്കാ​വു​ന്ന പ്ര​ധാ​ന ഉ​റ​വി​ടം ഇ​ല്ലാ​താ​കാ​നു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത കൂ​ടു​ത​ലാ​ണെ​ന്ന് സൈ​ക്കോ​ള​ജി​സ്റ്റാ​യ ഡോ. ​അ​ഫ്രീ​ൻ പ​ർ​വീ​ൻ പ​റ​യു​ന്നു.

    പൂ​ർണ നി​രോ​ധ​ന​ത്തി​ന് പ​ക​രം, ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സാ​ക്ഷ​ര​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം, പ്രാ​യ​ത്തി​ന​നു​സ​രി​ച്ചു​ള്ള ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ഇ​ട​ങ്ങ​ൾ, മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ളു​ടെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം എ​ന്നി​വ​യു​ടെ സം​യോ​ജ​ന​മാ​ണ് മ​നഃ​ശാ​സ്ത്ര​ജ്ഞ​ർ നി​ർ​ദേ​ശി​ക്കു​ന്ന​ത്. കാ​യി​കം, ക​ല തു​ട​ങ്ങി​യ ഓ​ഫ്‌​ലൈ​ൻ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത് കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ആ​സ​ക്തി കു​റ​ക്കാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കും.

    കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് വ​ഴി​കാ​ട്ടു​ക എ​ന്ന​താ​യി​രി​ക്ക​ണം പ​രി​ഷ്ക​ര​ണ​ത്തി​ന്‍റെ പ്രാ​ഥ​മി​ക ല​ക്ഷ്യം. പ​രി​ധി​ക​ൾ മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി മ​റ്റു​ള്ള​വ​രു​ടെ പി​ന്തു​ണ​യോ​ടെ സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ എ​ങ്ങ​നെ ബോ​ധ​പൂ​ർ​വം ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​മെ​ന്ന് കു​ട്ടി​ക​ൾ പ​ഠി​ക്കു​മ്പോ​ൾ, അ​വ​ർ അ​തി​ന്റെ നെ​ഗ​റ്റിവ് ഇ​ഫ​ക്റ്റു​ക​ളെ പ്ര​തി​രോ​ധി​ക്കാ​നും പോ​സി​റ്റിവ് ഇ​ഫ​ക്റ്റു​ക​ളെ പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും പ്രാ​പ്ത​രാ​കു​മെ​ന്നും ഡോ. ​അ​ഫ്രീ​ൻ പ​ർ​വീ​ൻ പ​റ​യു​ന്നു.

    TAGS:child safety issuesAustraliaSocial MediaTech News
    News Summary - Is Australia a model for children's social media use?
