ആപ്പിളിന്റെ ‘ഐഫോൺ ഡ്യുവോ’ക്കായി യു.എ.ഇയിൽ വൻ തിരക്ക്; ഡെലിവറി തീയതികൾ അടുത്ത വർഷം ജനുവരി വരെtext_fields
ദുബൈ: ആപ്പിളിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ഫോൾഡബിൾ സ്മാർട്ട്ഫോണായ ‘ഐഫോൺ ഡ്യുവോ’ സ്വന്തമാക്കാൻ യു.എ.ഇയിൽ വൻ ഉപഭോക്തൃ തിരക്ക്. പ്രീ-ഓർഡറുകൾ ആരംഭിച്ച് മിനിറ്റുകൾക്കകം ലഭ്യമായ ഡെലിവറി സ്ലോട്ടുകൾ തീർന്നു. ഇതോടെ ഫോൺ ലഭിക്കാനുള്ള തീയതികൾ ഒക്ടോബറിൽ നിന്ന് നവംബർ, ഡിസംബർ മാസങ്ങളിലേക്കും അടുത്ത വർഷം 2027 ജനുവരിയിലേക്കും നീണ്ടു.
ഒക്ടോബർ 16ന് വൈകീട്ട് നാലുമണിക്കാണ് ഐഫോൺ ഡ്യുവോയുടെ പ്രീ-ഓർഡർ ആരംഭിച്ചത്. ഒക്ടോബർ 23 മുതൽ ഫോണുകൾ വിതരണം ചെയ്യാനായിരുന്നു കമ്പനി തീരുമാനിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ, ബുക്കിങ് ആരംഭിച്ച് വളരെ വേഗം ഡെലിവറി തീയതികൾ ആഴ്ചകളും മാസങ്ങളും മുന്നോട്ട് നീങ്ങുകയായിരുന്നുവെന്ന് ഉപഭോക്താക്കൾ പറയുന്നു.
പ്രീ-ഓർഡർ തുടങ്ങി തൊട്ടടുത്ത നിമിഷങ്ങളിൽ തന്നെ ആളുകൾ കൂട്ടത്തോടെ ബുക്ക് ചെയ്തതാണ് വലിയ കാലയളവ് താമസം നേരിടാൻ കാരണം. മിനിറ്റുകൾ വൈകി മാത്രം ഓർഡർ പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിഞ്ഞ പല ഉപഭോക്താക്കൾക്കും 2027 ജനുവരിയിലെ ഡെലിവറി സ്ലോട്ടുകളാണ് ലഭിച്ചത്. മാസങ്ങൾ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നാലും ഈ പുതിയ ആപ്പിൾ മോഡൽ സ്വന്തമാക്കുമെന്ന തീരുമാനത്തിലാണ് ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും.
വിവാഹ വാർഷിക, ജന്മദിന സമ്മാനമായും മറ്റും ഐഫോൺ ഡ്യുവോ ബുക്ക് ചെയ്തവർക്ക് തീയതി വൈകുന്നത് ചെറിയ നിരാശ സമ്മാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആപ്പിളിന്റെ ആദ്യ ഫോൾഡബിൾ ഫോൺ എന്ന പ്രത്യേകത കാരണം കാത്തിരിക്കാൻ അവർ തയാറാണ്. ആദ്യ ദിവസം തന്നെ ഫോൺ ലഭിക്കുന്ന ചുരുക്കം ചിലർ ഒഴിച്ചാൽ ഭൂരിഭാഗം പേർക്കും ഒരു മാസത്തിന് ശേഷമേ ഫോൺ കൈയിലെത്തൂ.
ഔദ്യോഗിക ഡെലിവറി ലഭിക്കാൻ വൈകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, ലോക്കൽ മാർക്കറ്റിൽനിന്ന് ഉയർന്ന വില നൽകി ഫോൺ വാങ്ങാൻ ചില ഉപഭോക്താക്കൾ തയാറായേക്കും. റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ആദ്യദിവസം തന്നെ ഫോൺ കൈയിലെത്തിക്കാൻ 2,500 ദിർഹം വരെ അധികം നൽകാൻ പോലും ചിലർ തയാറാണെന്ന് ദുബൈയിലെ മൊബൈൽ വ്യാപാരികൾ പറയുന്നു.
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