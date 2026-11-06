പകുതി വില ഓഫർ! ചാടിക്കയറി ഓർഡർ ചെയ്യാൻ വരട്ടെ!text_fields
സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വസ്ത്രങ്ങൾ വാങ്ങുന്നവരുടെ എണ്ണം വർധിച്ചുവരികയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് മനോഹരമായ വസ്ത്രങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന നിരവധി ഷോപ്പിങ് പേജുകളുണ്ട്. പുതിയ കളക്ഷനുകൾ, ബ്രാൻഡഡ് വസ്ത്രങ്ങൾക്ക് വൻ വിലക്കുറവ്, പരിമിതകാല ഓഫറുകൾ തുടങ്ങി ആകർഷകമായ പരസ്യങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ പലരും രണ്ടാമതൊന്ന് ചിന്തിക്കാതെ ഓർഡർ നൽകും. എന്നാൽ ആ മനോഹരമായ ചിത്രങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ വിശ്വസിക്കാനാകാത്ത വിൽപ്പനക്കാരാണെങ്കിലോ? പണം മുൻകൂറായി വാങ്ങിയശേഷം സാധനങ്ങൾ അയയ്ക്കാതെ ഉപഭോക്താവിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുകയും പേജ് തന്നെ അപ്രത്യക്ഷമാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന തട്ടിപ്പുകൾ ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിങ്ങിലെ വലിയൊരു അപകടമാണ്.
കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് വസ്ത്രങ്ങൾ വാങ്ങാനുള്ള ആഗ്രഹം പലപ്പോഴും ഇത്തരം തട്ടിപ്പുകാർ മുതലെടുക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലൂടെ വസ്ത്രങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ചില കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
വിലക്കുറവിന്റെ പേരിൽ കെണിയൊരുക്കുന്നു
'ഒറിജിനൽ ബ്രാൻഡഡ് വസ്ത്രങ്ങൾ പകുതി വിലയ്ക്ക്', 'ക്ലിയറൻസ് സെയിൽ', 'പുതിയ കളക്ഷന് 70 ശതമാനം വരെ വിലക്കുറവ്' തുടങ്ങിയ പരസ്യങ്ങളിലൂടെയാണ് തട്ടിപ്പുകാർ ഉപഭോക്താക്കളെ ആകർഷിക്കുന്നത്. യഥാർഥ ഓൺലൈൻ സ്റ്റോറുകളുടേതിന് സമാനമായ ചിത്രങ്ങളും ഡിസൈനുകളും ഉപയോഗിച്ചാണ് പല വ്യാജ പേജുകളും പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.പേജിന്റെ വിശ്വാസ്യത വർധിപ്പിക്കാൻ വ്യാജ ഉപഭോക്തൃ പ്രതികരണങ്ങളും ഓർഡർ ലഭിച്ചതിന്റെ ചിത്രങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചേക്കാം. ചിലപ്പോൾ യഥാർഥ ഉപഭോക്താക്കളുടെ ചിത്രങ്ങളും വീഡിയോകളും അനുമതിയില്ലാതെ പകർത്തി പ്രസിദ്ധീകരിക്കും.ആദ്യമൊക്കെ സന്ദേശങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായി മറുപടി നൽകുകയും ഓർഡർ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യും. എന്നാൽ പണം ലഭിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ ഡെലിവറി വൈകിപ്പിക്കുകയോ പ്രതികരിക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യും. പണം തിരികെ ചോദിച്ചാൽ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നതും ചിലപ്പോൾ പേജ് തന്നെ അപ്രത്യക്ഷമാക്കുന്നതും തട്ടിപ്പിന്റെ രീതികളാണ്.
വ്യാജ ഷോപ്പിങ് പേജുകൾ തിരിച്ചറിയാം
- ഒരു പേജിൽ മനോഹരമായ ചിത്രങ്ങളും ആയിരക്കണക്കിന് ഫോളോവേഴ്സും ഉണ്ടെന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം അതിനെ വിശ്വസിക്കരുത്. ഓർഡർ നൽകുന്നതിന് മുമ്പ് താഴെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കാം.
- പേജ് എപ്പോൾ തുടങ്ങിയതാണ്? പുതിയതായി തുടങ്ങിയ പേജാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കുക. ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലെ 'About This Account' സൗകര്യം ലഭ്യമാണെങ്കിൽ പേജ് തുടങ്ങിയ തീയതി, മുൻ ഉപയോക്തൃനാമങ്ങൾ തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ പരിശോധിക്കാം.
- ഫോളോവേഴ്സ് യഥാർഥമാണോ? ആയിരക്കണക്കിന് ഫോളോവേഴ്സ് ഉണ്ടായിട്ടും പോസ്റ്റുകളിൽ വളരെ കുറച്ച് പ്രതികരണങ്ങൾ മാത്രമാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കണം.
- കമന്റുകൾ പരിശോധിക്കുക: എല്ലാ പോസ്റ്റുകളിലെയും കമന്റുകൾ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാനോ അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവെക്കാനോ അവസരമുണ്ടോ?
- വിലാസവും ഫോൺ നമ്പറും: സ്ഥാപനത്തിന്റെ യഥാർഥ വിലാസം, ബന്ധപ്പെടാനുള്ള നമ്പർ, മറ്റ് വിവരങ്ങൾ എന്നിവ ലഭ്യമാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കുക.
- വിലയിലെ അസ്വാഭാവികത: വിപണിയിൽ 2,000 രൂപ വിലയുള്ള വസ്ത്രം 300 രൂപയ്ക്ക് നൽകാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ വിശ്വാസ്യത ഉറപ്പാക്കണം.
- പുറത്തുള്ള പ്രതികരണങ്ങൾ: പേജിന്റെ പേരിനൊപ്പം 'Review', 'Scam', 'Complaint' തുടങ്ങിയ വാക്കുകൾ ചേർത്ത് ഗൂഗിളിൽ തിരയുന്നതും സഹായകമാകും. ചിത്രം യഥാർഥമാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കാം
വ്യാജ വിൽപ്പനക്കാർ പലപ്പോഴും മറ്റ് വെബ്സൈറ്റുകളിൽ നിന്നും യഥാർഥ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പേജുകളിൽ നിന്നും ചിത്രങ്ങൾ പകർത്തിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതിനാൽ പേജിൽ കാണുന്ന വസ്ത്രത്തിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ മാത്രം വിശ്വസിക്കരുത്.ഗൂഗിൾ ലെൻസ് പോലുള്ള റിവേഴ്സ് ഇമേജ് സെർച്ച് സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ചിത്രങ്ങൾ മറ്റെവിടെയെങ്കിലും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കാം. ഒരേ ചിത്രം നിരവധി വ്യത്യസ്ത ഷോപ്പിങ് പേജുകളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സംശയിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്.വസ്ത്രത്തിന്റെ കൂടുതൽ ചിത്രങ്ങളും ചെറിയൊരു വീഡിയോയും ആവശ്യപ്പെടാം. എന്നാൽ ഇതുമാത്രം വിശ്വാസ്യതയുടെ ഉറപ്പല്ല. മറ്റൊരിടത്തുനിന്ന് പകർത്തിയ വീഡിയോയും തട്ടിപ്പുകാർക്ക് ഉപയോഗിക്കാനാകും.
മുൻകൂർ പണമടയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ശ്രദ്ധിക്കണം
ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ഷോപ്പിങ് തട്ടിപ്പുകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പണമിടപാടിലാണ്. സാധ്യമെങ്കിൽ ക്യാഷ് ഓൺ ഡെലിവറി തിരഞ്ഞെടുക്കുക. എന്നാൽ ക്യാഷ് ഓൺ ഡെലിവറി ഉണ്ടെന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം വിൽപ്പനക്കാരൻ വിശ്വസ്തനാണെന്ന് കരുതരുത്. പണം നൽകുന്നതിന് മുമ്പ് പാർസൽ തുറന്ന് പരിശോധിക്കാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ടോ എന്നും ഉറപ്പാക്കണം.മുൻകൂർ പണമടയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വിൽപ്പനക്കാരന്റെ വിശ്വാസ്യത കൂടുതൽ ശ്രദ്ധയോടെ പരിശോധിക്കണം. പണമടയ്ക്കുന്നതിനായി അയച്ച ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് യഥാർഥ പേയ്മെന്റ് പേജാണോ എന്നും പരിശോധിക്കുക.പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യമുണ്ട്. പണം സ്വീകരിക്കാനായി യുപിഐ പിൻ നൽകേണ്ടതില്ല. പണം ലഭിക്കാൻ പിൻ നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നവരോട് ജാഗ്രത പാലിക്കുക. ഒടിപി, യുപിഐ പിൻ, ബാങ്ക് വിവരങ്ങൾ എന്നിവ ആരുമായും പങ്കുവെക്കരുത്.
ഓർഡർ നൽകുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കാം
- വിൽപ്പനക്കാരന്റെ വിശ്വാസ്യതയും പേജിന്റെ പഴക്കവും പരിശോധിക്കുക.
- സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഫോൺ നമ്പറും വിലാസവും ഉറപ്പാക്കുക.
- റിട്ടേൺ, റീഫണ്ട്, എക്സ്ചേഞ്ച് നയങ്ങൾ വായിക്കുക.
- സാധ്യമെങ്കിൽ ക്യാഷ് ഓൺ ഡെലിവറി തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
- പണമിടപാടിന്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ടും ഓർഡർ വിവരങ്ങളും സൂക്ഷിക്കുക.
തട്ടിപ്പിന് ഇരയായാൽ എന്തുചെയ്യണം?
പണം അയച്ചിട്ടും ഉൽപ്പന്നം ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ പണം അയച്ച് പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാമെന്ന് കരുതരുത്. വിൽപ്പനക്കാരനുമായുള്ള ചാറ്റുകൾ, ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പേജിന്റെ വിവരങ്ങൾ, പേയ്മെന്റ് രസീത്, ബാങ്ക് ഇടപാട് വിവരങ്ങൾ എന്നിവയുടെ സ്ക്രീൻഷോട്ടുകൾ തെളിവായി സൂക്ഷിക്കുക.സാമ്പത്തിക സൈബർ തട്ടിപ്പിന് ഇരയായാൽ ഉടൻതന്നെ ഇന്ത്യയുടെ സൈബർ ക്രൈം ഹെൽപ്ലൈൻ നമ്പറായ 1930-ൽ വിളിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ഔദ്യോഗിക സൈബർ ക്രൈം പോർട്ടലായ cybercrime.gov.in വഴി പരാതി നൽകാം. എത്രയും വേഗം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പണം തിരിച്ചുപിടിക്കാനുള്ള സാധ്യത വർധിപ്പിക്കാൻ സഹായിച്ചേക്കാം.ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലും ഇത്തരം വ്യാജ പേജുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. പണം നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ബാങ്കിനെയോ പേയ്മെന്റ് സേവനദാതാവിനെയോ ഉടൻ ബന്ധപ്പെടുകയും വേണം.
വിലക്കുറവിനേക്കാൾ പ്രധാനം വിശ്വാസ്യത
ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിങ് സൗകര്യപ്രദമാണ്. വീട്ടിലിരുന്ന് നിരവധി ഡിസൈനുകളും വിലകളും താരതമ്യം ചെയ്ത് ഇഷ്ടമുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ വാങ്ങാം. എന്നാൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ ഓരോ ഷോപ്പിങ് പേജും വിശ്വസിക്കാനാകില്ല. വലിയ ഓഫറുകൾ കാണുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഓർഡർ നൽകുന്നതിനുപകരം കുറച്ചുസമയം ചെലവഴിച്ച് വിൽപ്പനക്കാരനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുക. ഓർക്കുക, ഒരു നല്ല ഓഫർ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് വലിയ നഷ്ടമല്ല; വിശ്വാസമില്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് പണം നൽകുന്നതാണ് യഥാർഥ നഷ്ടം.