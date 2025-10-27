Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightTECHchevron_rightTech Newschevron_right...
    Tech News
    Posted On
    date_range 27 Oct 2025 6:43 AM IST
    Updated On
    date_range 27 Oct 2025 6:44 AM IST

    കണ്ടുകണ്ടങ്ങിരിക്കും...റീലുകൾ വീണ്ടെടുക്കാം...

    text_fields
    bookmark_border
    സേവ് ചെയ്യാതെ പോയ റീലുകൾ വീണ്ടും കാണാൻ ഇൻസ്റ്റയിൽ ഫീച്ചർ
    കണ്ടുകണ്ടങ്ങിരിക്കും...റീലുകൾ വീണ്ടെടുക്കാം...
    cancel
    camera_alt

    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    Listen to this Article

    റീലുകൾ സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് നീങ്ങുമ്പോൾ നമുക്കേറെ ഇഷ്ടമുള്ള പലതും വന്നുപോകും. ഇത് ലൈക്ക് ചെയ്യാനോ സേവ് ചെയ്യാനോ മറന്നുപോയാൽ പിന്നീടൊരിക്കൽ കാണാമെന്നു വെച്ചാൽ, അനന്തമായി നീണ്ടുകിടക്കുന്ന സ്ട്രീമുകളിൽ അവയെ ഒരിക്കൽ കൂടി കണ്ടുമുട്ടാമെന്നത് സാധാരണ സാധ്യമാകാറില്ല. എന്നാലിതാ ഈ സങ്കടത്തിനും പരിഹാരം.

    ‘വാച്ച് ഹിസ്റ്ററി’ എന്നൊരു ഫീച്ചർ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇതുവഴി, യൂട്യൂബിലെ പോലെ നേരത്തേ കണ്ട റീലുകൾ വീണ്ടെടുത്ത് കാണാവുന്നതാണ്. ഇതിനായി, ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈലിൽ പോവുക. മുകളിൽ വലതുവശത്തെ മൂന്ന് വര മെനുവിലെ ‘Settings → Your Activity → Watch History’ യിൽ എത്തുക. ഇവിടെ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ കണ്ട റീലുകളെല്ലാം പട്ടികയായി കിടക്കുന്നുണ്ടാകും. തീയതി പ്രകാരമോ അക്കൗണ്ടുകൾ പ്രകാരമോ ക്രമീകരിക്കാനും ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത് എടുക്കാനും സാധിക്കും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:New featureInstagramInstagram ReelsTech News
    News Summary - Insta feature to re-watch unsaved reels
    Similar News
    Next Story
    X