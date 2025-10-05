Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Tech News
    Posted On
    date_range 5 Oct 2025 8:53 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Oct 2025 8:53 AM IST

    ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ വാ​ന​മി​ത്രം; ഐ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ഒ​യു​ടെ ഹ്യൂ​മ​​നോ​യ്ഡ് റോ​ബോ​ട്ട് വ്യോം​മി​ത്ര​യെ​ക്കു​റി​ച്ച​റി​യാം

    ISROs humanoid robot
    ഐ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ഒ​യു​ടെ ഹ്യൂ​മ​​നോ​യ്ഡ് റോ​ബോ​ട്ട്

    ഈ ​വ​ർ​ഷം ഡി​സം​ബ​റി​ൽ ഇ​ന്ത്യ വീ​ണ്ടും ബ​ഹി​രാ​കാ​ശ​ത്ത് ച​രി​ത്രം സൃ​ഷ്ടി​ക്കാ​നൊ​രു​ങ്ങു​ക​യാ​ണ്. ഇ​ന്ത്യ​ൻ ബ​ഹി​രാ​കാ​ശ ഗ​വേ​ഷ​ണ സം​ഘ​ട​ന (ഐ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ഒ) ആ​ദ്യ​ത്തെ ഹ്യൂ​മ​നോ​യി​ഡ് റോ​ബോ​ട്ടി​നെ ബ​ഹി​രാ​കാ​ശ​ത്തേ​ക്ക് അ​യ​ക്കും. ഐ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ഒ വി​ക​സി​പ്പി​ച്ചെ​ടു​ത്ത ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ ആ​ദ്യ​ത്തെ ഹ്യൂ​മ​നോ​യി​ഡ് റോ​ബോ​ട്ടാ​യ വ്യോം​മി​ത്ര​യാ​ണ് ചരിത്രം കു​റി​ക്കു​ന്ന​ത്. മ​നു​ഷ്യ​രെ ബ​ഹി​രാ​കാ​ശ​ത്തി​ലെ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ആ​ദ്യ പ​ദ്ധ​തി​യാ​യ ഗ​ഗ​ൻ​യാ​നി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി​ട്ടാ​യി​രി​ക്കും വ്യോം ​മി​ത്ര​യു​ടെ യാ​ത്ര.

    മ​നു​ഷ്യ​സ​മാ​ന​മാ​യ ഭാ​വ​ങ്ങ​ൾ, സം​സാ​രം, ബു​ദ്ധി​ശ​ക്തി എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് ഈ ​വ​നി​താ റോ​ബോ​ട്ടി​ന്‍റെ പ്ര​ത്യേ​ക​ത​ക​ൾ. 2020ന്റെ ​തു​ട​ക്ക​ത്തി​ൽത​ന്നെ വ്യോം​മി​ത്ര​യെ പ​റ്റി​യു​ള്ള വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ഐ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ഒ പു​റ​ത്തു​വി​ട്ടി​രു​ന്നു. സം​സ്കൃ​ത​ത്തി​ൽനി​ന്നാ​ണ് ഈ ​പേ​ര് ഉ​രു​ത്തി​രി​ഞ്ഞ​ത്. വ്യോ​മ എ​ന്നാ​ൽ ബ​ഹി​രാ​കാ​ശം, മി​ത്ര എ​ന്നാ​ൽ സു​ഹൃ​ത്ത്. അ​ക്ഷ​രാ​ർ​ഥ​ത്തി​ൽ ഇ​താ​ണ് ന​മ്മു​ടെ ബ​ഹി​രാ​കാ​ശ​ത്തി​ലെ സു​ഹൃ​ത്ത്. ബ​ഹി​രാ​കാ​ശ പേ​ട​ക​ത്തി​ലെ മെ​ക്കാ​നി​ക്ക​ൽ ജോ​ലി​ക​ളും ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യ ചു​മ​ത​ല​ക​ളും കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യു​ന്ന​ത് ഈ ​സു​ഹൃ​ത്താ​യി​രി​ക്കും.

    വ്യോ​മി​ത്ര വെ​റു​മൊ​രു പ​രീ​ക്ഷ​ണ ഡ​മ്മി​യ​ല്ല. നൂ​ത​ന സെ​ൻ​സ​റു​ക​ൾ, ശ​ബ്ദം തി​രി​ച്ച​റി​യാ​നു​ള്ള സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ, തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ക്ക​ൽ എ​ന്നീ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളു​ള്ള സെ​മി ഹ്യൂ​മ​നോ​യി​ഡ് റോ​ബോ​ട്ടാ​ണി​ത്. ബ​ഹി​രാ​കാ​ശ​യാ​ത്രി​ക​ർ യാ​ത്ര ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​തി​നു മു​മ്പ് ബ​ഹി​രാ​കാ​ശ​ത്ത് മ​നു​ഷ്യ​ന്റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ അ​നു​ക​രി​ക്കു​ക​യും ക്രൂ ​മൊ​ഡ്യൂ​ൾ സി​സ്റ്റ​ങ്ങ​ളെ സാ​ധൂ​ക​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് ഇ​തി​ന്റെ പ്രാ​ഥ​മി​ക ദൗ​ത്യം.

    ഗ​ഗ​ൻ​യാ​ൻ ദൗ​ത്യ​ത്തി​ൽ ക​ൺ​ട്രോ​ൾ പാ​ന​ലു​ക​ൾ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ഗ്രൗ​ണ്ട് സ്റ്റേ​ഷ​നു​മാ​യി ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യം ന​ട​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്യു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് വ്യോം​മി​ത്ര​യു​ടെ പ്ര​ധാ​ന ദൗ​ത്യം. കൂ​ടാ​തെ, പേ​ട​ക​ത്തി​ലെ താ​പ​നി​ല, ഈ​ർ​പ്പം, ഓ​ക്സി​ജ​ൻ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ അ​ള​വ് നി​രീ​ക്ഷി​ക്കു​ക​യും ത​ത്സ​മ​യം വി​വ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​പ്‌​ഡേ​റ്റു​ക​ൾ ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്യും. മ​നു​ഷ്യ​രു​ടേ​തി​ന് സ​മാ​ന​മാ​യി സ്വാ​ഭാ​വി​ക​മാ​യി ഇ​ട​പ​ഴ​കാ​നു​ള്ള വ്യോം​മി​ത്ര​യു​ടെ ക​ഴി​വ് ഭാ​വി​യി​ലെ മ​നു​ഷ്യ​രെ വ​ഹി​ച്ചു​ള്ള ദൗ​ത്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ സു​ര​ക്ഷ​യും വി​ശ്വാ​സ്യ​ത​യും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ഗ​വേ​ഷ​ക​രെ സ​ഹാ​യി​ക്കും.

    ഈ ​ഡി​സം​ബ​റി​ൽ, മ​നു​ഷ്യ​ന് പ​ക​രം വ്യോം​മി​ത്ര ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന ആ​ദ്യ ദൗ​ത്യം പു​റ​പ്പെ​ടും. പ​ദ്ധ​തി വി​ജ​യി​ച്ചു​ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ൽ അ​ടു​ത്ത വ​ർ​ഷ​ത്തോ​ടെ ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ ര​ണ്ട് ദൗ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് ഐ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ഒ മേ​ധാ​വി ഡോ. ​വി.​നാ​രാ​യ​ണ​ൻ അ​റി​യി​ച്ച​ത്. പി​ന്നീ​ട്, 2027 ന്റെ ​ആ​ദ്യ പാ​ദ​ത്തോ​ടെ ഇ​ന്ത്യ മ​നു​ഷ്യ യാ​ത്രി​ക​രെ ബ​ഹി​രാ​കാ​ശ​ത്തേ​ക്ക് അ​യ​ക്കും. വ്യോം​മി​ത്ര വെ​റു​മൊ​രു റോ​ബോ​ട്ട് മാ​ത്ര​മ​ല്ല. ത​ദ്ദേ​ശീ​യ​വും മ​നു​ഷ്യ​നി​ർ​മി​ത​വു​മാ​യ ബ​ഹി​രാ​കാ​ശ സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ കു​തി​പ്പി​നെ കൂ​ടി​യാ​ണ് ഈ '​വ​നി​ത' പ്ര​തി​നി​ധാ​നംചെയ്യു​ന്ന​ത്.

    വ്യോ​മി​ത്ര​ക്ക് ചെ​യ്യാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന ചി​ല കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ

    • ഇം​ഗ്ലീ​ഷി​ലും ഹി​ന്ദി​യി​ലു​മു​ള്ള മ​നു​ഷ്യ​രു​ടെ സം​സാ​ര​വും നി​ർ​ദേശ​ങ്ങ​ളും തി​രി​ച്ച​റി​യു​ക​യും അ​വ​യോ​ട് പ്ര​തി​ക​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ക.
    • ത​ല​യു​ടെ​യും കൈ​കാ​ലു​ക​ളു​ടെ​യും ച​ല​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​ മ​നു​ഷ്യ ആം​ഗ്യ​ങ്ങ​ൾ അ​നു​ക​രി​ക്കു​ക.
    • ദ​ർ​ശ​നാ​ധി​ഷ്ഠി​ത സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് വി​വി​ധ നി​യ​ന്ത്ര​ണ പാ​ന​ലു​ക​ൾ തി​രി​ച്ച​റി​യു​ക.
    • ഐ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ഒ പ്രോ​ഗ്രാം ചെ​യ്ത ജോ​ലി​ക​ൾ സ്വ​യം​ഭ​ര​ണ​പ​ര​മാ​യോ മി​ഷ​ൻ ക​ൺ​ട്രോ​ളു​മാ​യി ഏ​കോ​പി​പ്പി​ച്ചോ നി​ർ​വഹി​ക്കു​ക.

