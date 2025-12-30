Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightTECHchevron_rightTech Newschevron_rightമ​ണി​ക്കൂ​റി​ൽ 285...
    Tech News
    Posted On
    date_range 30 Dec 2025 11:20 PM IST
    Updated On
    date_range 30 Dec 2025 11:20 PM IST

    മ​ണി​ക്കൂ​റി​ൽ 285 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ വ​രെ വേ​ഗ​ത, മൂ​ന്ന് മ​ണി​ക്കൂ​ർ 40 മി​നി​റ്റ് സ​മ​യം പ​റ​ക്കാം; പു​തു​ക​രു​ത്തി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ‘ധ്രു​വ്’

    text_fields
    bookmark_border
    Dhruv helicopter
    cancel
    Listen to this Article

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: പു​ത്ത​ൻ സ​ജ്ജീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ഇ​റ​ക്കി​യ, ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ അ​ഭി​മാ​ന​മാ​യ ഹെ​ലി​കോ​പ്ട​ർ ​‘ധ്രു​വി’​ന്റെ ക​ന്നി​പ്പ​റ​ക്ക​ൽ ന​ട​ത്തി. വി​വി​ധോ​ദ്ദേ​ശ്യ സി​വി​ൽ ഹെ​ലി​കോ​പ്ട​റാ​യ ധ്രു​വ്-​എ​ൻ.​ജി ഹി​ന്ദു​സ്ഥാ​ൻ എ​യ​റോ​നോ​ട്ടി​ക്സ് ലി​മി​റ്റ​ഡ് (എ​ച്ച്.​എ.​എ​ൽ) ആ​ണ് രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന ചെ​യ്ത് നി​ർ​മി​ച്ച​ത്.

    വ്യോ​മ​യാ​ന മ​ന്ത്രി റാം ​മോ​ഹ​ൻ നാ​യി​ഡു ഹെ​ലി​കോ​പ്ട​ർ ഫ്ലാ​ഗ് ഓ​ഫ് ചെ​യ്തു.

    ‘ധ്രു​വ്’ ഹെ​ലി​കോ​പ്ട​റിന്‍റെ പ്രത്യേകതകൾ

    • ‘ധ്രു​വി’​ന്റെ പ​ര​മാ​വ​ധി ടേ​ക്ക്-​ഓ​ഫ് ഭാ​രം 5500 കി​ലോ​ഗ്രാം
    • മ​ണി​ക്കൂ​റി​ൽ 285 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ വ​രെ വേ​ഗ​ത​യി​ൽ പ​റ​ക്കും
    • തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി മൂ​ന്ന് മ​ണി​ക്കൂ​ർ 40 മി​നി​റ്റ് സ​മ​യം പ​റ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യും
    • പ​ര​മാ​വ​ധി 14 യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് സ​ഞ്ച​രി​ക്കാം
    • എ​യ​ർ ആം​ബു​ല​ൻ​സാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​പ്പി​ക്കാ​ൻ സ്ട്രെ​ച്ച​റു​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള സം​വി​ധാ​നം
    • ലോ​കോ​ത്ത​ര ഗ്ലാ​സ് കോ​ക്ക്പി​റ്റും ആ​ധു​നി​ക ഏ​വി​യോ​ണി​ക്സ് സ്യൂ​ട്ടും
    • 15 വ​ർ​ഷ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ 1000ത്തി​ല​ധി​കം ഹെ​ലി​കോ​പ്ട​റു​ക​ൾ നി​ർ​മി​ക്കും


    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:helicopterTech NewsDhruvLatest News
    News Summary - India's pride helicopter 'Dhruv' makes maiden flight
    Similar News
    Next Story
    X