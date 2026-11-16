അമേരിക്കയെപ്പോലും പിന്നിലാക്കി ഇന്ത്യക്കാർ!text_fields
ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് (എ.ഐ) രംഗത്തെ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ കമ്പനികളിലൊന്നായ ഓപ്പൺഎ.ഐയുടെ മേധാവി തന്നെയാണ് ഇക്കാര്യം തുറന്നുപറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ചാറ്റ്ജി.പി.ടി ഉപയോഗിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണത്തിൽ അമേരിക്കയെ മറികടന്ന് ഇന്ത്യ മുന്നിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. മറ്റൊരു രാജ്യത്തേക്കാളും കൂടുതൽ ആളുകൾ ചാറ്റ്ജി.പി.ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലാണെന്നാണ് ഓപ്പൺഎ.ഐ സി.ഇ.ഒ സാം ആൾട്ട്മാന്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ.പ്രശസ്ത ഇന്ത്യൻ പോഡ്കാസ്റ്റർ രാജ് ഷമാനിയുമായി നടത്തിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് ആൾട്ട്മാൻ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. ചാറ്റ്ജി.പി.ടി ഉപയോക്താക്കളുടെ എണ്ണത്തിൽ ഇന്ത്യ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വിപണിയാണെന്നും ഇവിടെ ഉപയോക്താക്കളുടെ എണ്ണം അതിവേഗം വർധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.ഇന്ത്യയും അമേരിക്കയും തമ്മിലുള്ള എ.ഐ ഉപയോഗത്തിലെ വ്യത്യാസത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിനായിരുന്നു ആൾട്ട്മാന്റെ മറുപടി. അമേരിക്കയിൽ സാധാരണക്കാർ എ.ഐയെ കുറച്ചുകൂടി സംശയത്തോടെയാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ ആളുകൾ ഈ സാങ്കേതികവിദ്യയെ കൂടുതൽ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് സ്വീകരിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം നിരീക്ഷിച്ചു.
ഇന്ത്യക്കാരുടെ ഈ സമീപനത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ച വാക്കുകളാണ് 'ബിൽഡർ എനർജി'. അതായത്, പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യ പരീക്ഷിച്ചുനോക്കുന്നതിൽ മാത്രം ഇന്ത്യക്കാർ ഒതുങ്ങുന്നില്ല. അതുപയോഗിച്ച് പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങാനും നിലവിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കണ്ടെത്താനും ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്.ചാറ്റ്ജി.പി.ടി ഉപയോഗിച്ച് സ്വന്തം ബിസിനസ് കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നവരും പുതിയ ആശയങ്ങൾ പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നവരും ഇന്ത്യയിലുണ്ടെന്ന് ആൾട്ട്മാൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.അഭിമുഖത്തിനിടെ ഒരു ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർഥിയുടെ അനുഭവവും അദ്ദേഹം പങ്കുവെച്ചു. സ്കൂളിനുവേണ്ടി ധനസമാഹരണം നടത്തേണ്ടിവന്ന ഒരു വിദ്യാർഥി അതിനുമുമ്പ് ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പരിചയമില്ലാതിരുന്നിട്ടും ഓപ്പൺഎ.ഐയുടെ വിവിധ ഉപകരണങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെ ആ പ്രവർത്തനം വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയെന്നാണ് ആൾട്ട്മാൻ പറഞ്ഞത്.എ.ഐ ഉപകരണങ്ങൾ വലിയ കമ്പനികൾക്കും സാങ്കേതികവിദ്യാ വിദഗ്ധർക്കും മാത്രമുള്ളതല്ലെന്നും സാധാരണക്കാർക്കും വിദ്യാർഥികൾക്കും പുതിയ അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ അവ സഹായിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഈ അനുഭവം വ്യക്തമാക്കുന്നു.വേഗത്തിൽ വളരുന്ന സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യകൾക്ക് കൂടുതൽ സ്വീകാര്യത ലഭിക്കാറുണ്ടെന്നാണ് ആൾട്ട്മാന്റെ വിലയിരുത്തൽ. ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കും സേവനങ്ങൾക്കും വലിയ ആവശ്യമുള്ളതും എന്നാൽ പല മേഖലകളിലും ആവശ്യത്തിന് സൗകര്യങ്ങൾ ലഭ്യമല്ലാത്തതുമായ രാജ്യങ്ങളിൽ എ.ഐ പുതിയ സാധ്യതകൾ തുറക്കുന്നു.പഠനം, ജോലി, വിവരശേഖരണം, കോഡിങ്, ബിസിനസ് തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ ചാറ്റ്ജി.പി.ടി ഉൾപ്പെടെയുള്ള എ.ഐ ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം വർധിക്കുകയാണ്. ഇന്ത്യയുടെ വലിയ ഡിജിറ്റൽ ഉപയോക്തൃ അടിത്തറയും യുവജനങ്ങളുടെ സാങ്കേതികവിദ്യാ താൽപര്യവും ഈ വളർച്ചയ്ക്ക് അനുകൂലമായ സാഹചര്യങ്ങളാണ്.ലോകത്തെ എ.ഐ മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ പ്രാധാന്യം വർധിക്കുന്നതിന്റെ സൂചനയായും ആൾട്ട്മാന്റെ ഈ വെളിപ്പെടുത്തലിനെ കാണാം. എന്നാൽ ഉപയോക്താക്കളുടെ എണ്ണം കൂടുന്നതു മാത്രമല്ല, ഈ സാങ്കേതികവിദ്യയെ എങ്ങനെ ഉൽപ്പാദനക്ഷമമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നതും വരുംകാലത്ത് നിർണായകമാകും.