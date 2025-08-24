Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Tech News
    Posted On
    24 Aug 2025 2:30 PM IST
    Updated On
    24 Aug 2025 2:30 PM IST

    റീ​പോ​സ്റ്റ് ഫീ​ച്ച​ർ എ​ങ്ങ​നെ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാം‍?

    റീ​പോ​സ്റ്റ് ഫീ​ച്ച​ർ എ​ങ്ങ​നെ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാം‍?
    ഇ​ൻ​സ്റ്റ​ഗ്രാം ഇ​ട​ക്കി​ടെ പു​തി​യ ഫീ​ച്ച​റു​ക​ൾ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കാ​റു​ണ്ട്. ഇ​പ്പോ​ൾ റീ​പോ​സ്റ്റ്, ഫ്ര​ൻഡ്സ് ടാ​ബ് എ​ന്നീ പു​തി​യ ര​ണ്ട് ഫീ​ച്ച​റു​ക​ൾ കൂ​ടി ഇ​റ​ങ്ങി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഇ​തു​വ​രെ നി​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മ​റ്റൊ​രാ​ളു​ടെ ഉ​ള്ള​ട​ക്കം നി​ങ്ങ​ളു​ടെ സ്റ്റോ​റി​ക​ളി​ലൂ​ടെ മാ​ത്ര​മേ പ​ങ്കി​ടാ​ൻ ക​ഴി​യു​മാ​യി​രു​ന്നു​ള്ളൂ. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​നി മു​ത​ൽ മ​റ്റു​ള്ള​വ​രു​ടെ റീ​ലു​ക​ളും പോ​സ്റ്റു​ക​ളും നി​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ൽ പ​ങ്കി​ടാ​ൻ റീ​പോ​സ്റ്റ് ഓ​പ്ഷ​നി​ലൂ​ടെ സാ​ധി​ക്കും.

    അ​ത് ഒ​രു സാ​ധാ​ര​ണ പോ​സ്റ്റ് പോ​ലെ നി​ങ്ങ​ളു​ടെ ഫോ​ളോ​വേ​ഴ്സി​ന്റെ ഫീ​ഡു​ക​ളി​ൽ ദൃ​ശ്യ​മാ​വു​ക​യും ചെ​യ്യും. അ​താ​യ​ത് മ​റ്റു​ള്ള​വ​ർ അ​വ​രു​ടെ അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ൽ പോ​സ്റ്റ് ചെ​യ്യു​ന്ന​ത് ന​മ്മു​ടെ അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ൽ റീ ​പോ​സ്റ്റ് ചെ​യ്യാം. പ​ബ്ലി​ക് റീ​ലു​ക​ളു​ടെ​യും പോ​സ്റ്റു​ക​ളു​ടെ​യും താ​ഴെ ലൈ​ക്ക്, ക​മ​ന്‍റ് ഐ​ക്ക​ണു​ക​ൾ​ക്ക് ശേ​ഷം ശേ​ഷ​മാ​ണ് റീ ​പോ​സ്റ്റ് ഐ​ക്ക​ൺ കാ​ണു​ക. ഐ​ക്ക​ണി​ൽ ക്ലി​ക്ക് ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ ആ ​റീ​ലോ പോ​സ്റ്റോ റീ ​പോ​സ്റ്റ് ആ​വു​ക​യും ഉ​പ​യോ​ക്താ​വി​ന്റെ ഫോ​ളോ​വേ​ഴ്സി​ന് അ​വ കാ​ണാ​ൻ സാ​ധി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ം.

    റീ ​പോ​സ്റ്റ് ചെ​യ്യു​ന്ന ഓ​രോ ഇ​ന​വും നി​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്രൊ​ഫൈ​ലി​ലെ പ്ര​ത്യേ​ക ‘റീ​പോ​സ്റ്റ്’ ടാ​ബി​ൽ ദൃ​ശ്യ​മാ​കും. ഇ​തി​ൽ നി​ങ്ങ​ളു​ടെ ചി​ന്ത​ക​ൾ പ​ങ്കു​വെ​ക്കാ​നും ഫ്ര​ൻഡ്സി​നെ ടാ​ഗ് ചെ​യ്യാ​നും സാ​ധി​ക്കും. ഇ​ത് റി​മൂ​വ് ചെ​യ്യാൻ റീ ​പോ​സ്റ്റ് ഓ​പ്ഷ​ൻ വീ​ണ്ടും ക്ലി​ക്ക് ചെ​യ്താ​ൽ മ​തി. യ​ഥാ​ർ​ഥ ഉ​ള്ള​ട​ക്ക സ്രഷ്ടാ​വി​ന് പൂ​ർ​ണ ക്രെ​ഡി​റ്റും റീ ​പോ​സ്റ്റ് ഒ​ാപ്ഷ​നി​ലൂ​ടെ ല​ഭി​ക്കും.

    ഈ ​ഫീ​ച്ച​ര്‍ ഡി​സേ​ബ്ള്‍ ചെ​യ്യാ​നും ക​ഴി​യും. ഇ​തി​നാ​യി പ്രൊ​ഫൈ​ലി​ല്‍ പോ​യി വ​ല​തു​വ​ശ​ത്ത് കാ​ണു​ന്ന ഡ്രോ​പ് ഡൗ​ൺ മെ​നു​വി​ൽ ക്ലി​ക്ക് ചെ​യ്യു​ക. ഷെ​യ​റി​ങ് ആ​ന്‍ഡ് റീ​യൂ​സ് എ​ന്ന ഓ​പ്ഷ​നു​ണ്ട്. റീ​പോ​സ്റ്റ് ഓ​ൺ പോ​സ്റ്റ്സ് ആ​ൻ​ഡ് റീ​ൽ​സ് എ​ന്ന ഓ​പ്ഷ​ൻ ഡി​സേ​ബ്ള്‍ ചെ​യ്യു​ക. അ​പ്പോ​ള്‍ പോ​സ്റ്റു​ക​ള്‍ മ​റ്റു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് റീ ​പോ​സ്റ്റ് ചെ​യ്യാ​ൻ സാ​ധി​ക്കി​ല്ല.

