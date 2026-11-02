യു.പി.ഐ പിൻ മാറ്റാൻ അറിയാമോ? ഇതാ എളുപ്പ വഴി!text_fields
ഗൂഗിൾ പേയിലോ ഫോൺപേയിലോ പണം അയക്കുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന യു.പി.ഐ പിൻ മറ്റൊരാൾ കണ്ടുപോയെന്ന് സംശയമുണ്ടോ? അതല്ലെങ്കിൽ സുരക്ഷയുടെ ഭാഗമായി പഴയ പിൻ മാറ്റി പുതിയൊരെണ്ണം നൽകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? ഏതോ കാലത്ത് വേറെ ആരോ ആയിരിക്കും ഇത് സെറ്റ് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ടാവുക. പണം അയക്കുകയോ സ്വീകരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതല്ലാതെ സെറ്റിങ്ങ്സ് ഒന്നും മിക്കവരും പരിശോധിക്കാൻ സാധ്യതയില്ലതാനും. മക്കളൊക്കെ വിദേശത്തുള്ള പ്രായമായവർക്ക് ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് ധാരണയുണ്ടാകണമെന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഉപകാരപ്രദമായ ഇക്കാര്യം ലളിതമായി ഒന്നു ചെയ്തുനോക്കാവുന്നതാണ്.
ഗൂഗിൾ പേ, ഫോൺപേ, പേടിഎം തുടങ്ങിയ ആപ്പുകളിൽ യു.പി.ഐ പിൻ മാറ്റുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം.
ആപ്പ് തുറക്കുക: നിങ്ങളുടെ ഫോണിലുള്ള ഗൂഗിൾ പേ, ഫോൺപേ, പേടിഎം അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്കിന്റെ ആപ്പ് തുറക്കുക.
പ്രൊഫൈൽ അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റിങ്സിലേക്ക് പോകുക: ആപ്പിന്റെ ഹോം പേജിൽ മുകളിൽ കാണുന്ന പ്രൊഫൈൽ ചിത്രത്തിലോ സെറ്റിങ്സ് ഓപ്ഷനിലോ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുക: ലിങ്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളുടെ പട്ടികയിൽനിന്ന് ഏത് അക്കൗണ്ടിന്റെ പിൻ ആണോ മാറ്റേണ്ടത് ആ അക്കൗണ്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
പിൻ മാറ്റാനുള്ള ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക: അവിടെ 'Change UPI PIN' എന്ന ഓപ്ഷൻ കാണാം. അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
പുതിയ പിൻ നൽകുക: ആദ്യം നിലവിലുള്ള യു.പി.ഐ പിൻ നൽകുക. തുടർന്ന് പുതിയ പിൻ നമ്പർ നൽകുകയും സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതിനായി ഒരിക്കൽ കൂടി അതേ നമ്പർ നൽകുകയും ചെയ്യുക.
ഇത്രയേ ഉള്ളൂ! നടപടികൾ വിജയകരമായി പൂർത്തിയായാൽ യു.പി.ഐ പിൻ മാറിയെന്ന സന്ദേശം സ്ക്രീനിൽ ലഭിക്കും. പുതിയ പിൻ നമ്പർ സ്ഥിരമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡയറിയിലോ മറ്റോ കുറിച്ചുവെക്കുന്നതും ശീലമാക്കുക. നമുക്കെന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ ഇതൊക്കെ ഓപ്പണാക്കാൻ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ പ്രയാസപ്പെടുന്നത് ഒഴിവാക്കാനാണിത്.
ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ:
- മറ്റുള്ളവർക്ക് ഊഹിക്കാൻ എളുപ്പമുള്ള പിൻ നമ്പറുകൾ ഒഴിവാക്കുക.
- ജനനത്തീയതി, മൊബൈൽ നമ്പറിന്റെ അവസാന അക്കങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ പിൻ ആയി ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക.
- യു.പി.ഐ പിൻ ആരുമായും പങ്കുവെക്കരുത്. ബാങ്ക് ജീവനക്കാരോ കസ്റ്റമർ കെയർ പ്രതിനിധികളോ ഇത് ചോദിക്കില്ല.
- പുതിയ പിൻ സുരക്ഷിതമായി ഓർത്തുവെക്കുക.
ഇനി യു.പി.ഐ ആപ്പിനെ കുറിച്ച് അടിസ്ഥാന അറിവില്ലാത്തവർക്കും ഉപകാരമുള്ള ചില സംശയങ്ങളും ഉത്തരവും നോക്കിയാലോ.
1. യു.പി.ഐ പിൻ എത്ര അക്കങ്ങളുള്ളതാണ്?
സാധാരണയായി യു.പി.ഐ പിൻ നാല് അല്ലെങ്കിൽ ആറ് അക്കങ്ങളുള്ളതാണ്. ഇത് ബാങ്കിന്റെ സംവിധാനത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും.
2. ഗൂഗിൾ പേയുടെയും ഫോൺപേയുടെയും പിൻ ഒന്നുതന്നെയാണോ?
ഒരു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിന് സജ്ജീകരിച്ച യു.പി.ഐ പിൻ ആ അക്കൗണ്ട് ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള വിവിധ യു.പി.ഐ ആപ്പുകളിലും ഉപയോഗിക്കാം. ഓരോ ആപ്പിനും പ്രത്യേകം പിൻ വേണമെന്നില്ല.
3. യു.പി.ഐ പിൻ മറന്നുപോയാൽ എന്തുചെയ്യും?
പഴയ പിൻ ഓർമയില്ലെങ്കിൽ 'Change UPI PIN' തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് പകരം 'Forgot UPI PIN' തിരഞ്ഞെടുക്കാം. തുടർന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്ന ബാങ്ക് വെരിഫിക്കേഷൻ പൂർത്തിയാക്കി പുതിയ പിൻ സജ്ജീകരിക്കാം.
4. പിൻ തുടർച്ചയായി തെറ്റായി നൽകിയാൽ എന്തുസംഭവിക്കും?
തുടർച്ചയായി തെറ്റായ പിൻ നൽകിയാൽ സുരക്ഷാ കാരണങ്ങളാൽ ബാങ്ക് താൽക്കാലികമായി യു.പി.ഐ ഇടപാടുകൾ തടഞ്ഞേക്കാം. വീണ്ടും ഇടപാടുകൾ നടത്താൻ ബാങ്ക് നിർദേശിക്കുന്ന സമയപരിധി കാത്തിരിക്കേണ്ടിവരും.
5. യു.പി.ഐ പിൻ നൽകാതെ പണം സ്വീകരിക്കാനാകുമോ?
തീർച്ചയായും! സാധാരണയായി പണം സ്വീകരിക്കാൻ യു.പി.ഐ പിൻ നൽകേണ്ടതില്ല. പണം അയക്കുമ്പോഴും അക്കൗണ്ടിൽനിന്ന് പണം പിൻവലിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഇടപാടുകൾ നടത്തുമ്പോഴുമാണ് പിൻ ആവശ്യമായി വരുന്നത്. പണം ലഭിക്കാൻ പിൻ നൽകണമെന്ന് ആരെങ്കിലും ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ ജാഗ്രത പാലിക്കുക.