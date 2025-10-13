Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightTECHchevron_rightTech Newschevron_rightതു​ണി മ​ട​ക്കാ​നും...
    Tech News
    Posted On
    date_range 13 Oct 2025 7:15 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Oct 2025 7:15 AM IST

    തു​ണി മ​ട​ക്കാ​നും മു​റി വൃ​ത്തി​യാ​ക്കാ​നും ഇ​താ ഒ​രു ‘ഫി​ഗ​ർ’

    text_fields
    bookmark_border
    Figure 03
    cancel
    camera_alt

    ഫി​ഗ​ർ 03

    Listen to this Article

    ദൈ​നം​ദി​ന വീ​ട്ടു​ജോ​ലി​ക​ൾ സ്വ​ത​ന്ത്ര​മാ​യി ചെ​യ്യാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന ഹ്യൂ​മ​നോ​യ്ഡ്, ‘ഫി​ഗ​ർ 03’ ശ്ര​ദ്ധ നേ​ടു​ന്നു. ലോ​സ് ആ​ഞ്ജല​സ് ആ​സ്ഥാ​ന​മാ​യ Figure AI ക​മ്പ​നി പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ പു​തി​യ റോ​ബോ​ട്ടാ​ണി​ത്. വ​സ്ത്രം മ​ട​ക്കു​ക, പാ​ത്രം ക​ഴു​കു​ക, മു​റി വൃ​ത്തി​യാ​ക്കു​ക, ചെ​ടി ന​ന​ക്കു​ക എ​ന്നു തു​ട​ങ്ങി വീ​ട്ടു​ജോ​ലി​ക​ളെ​ല്ലാം സ്വ​ത​ന്ത്ര​മാ​യി ചെ​യ്യാ​ൻ ക​ഴി​യു​മെ​ന്നാ​ണ് ക​മ്പ​നി അ​വ​കാ​ശ​വാ​ദം.

    ഇ​തി​ന്റെ മു​ൻ മോ​ഡ​ലി​നേ​ക്കാ​ൾ കൂടു​ത​ൽ കൃ​ത്യ​ത​യോ​ടെ ജോ​ലി ചെ​യ്യാ​നാ​കുംവി​ധം സെ​ൻ​സ​ർ സം​വി​ധാ​ന​വും കൈ​ക​ളും പ​രി​ഷ്ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. പു​തി​യ കാമ​റ സം​വി​ധാ​നം ഫ്രെ​യിം​റേ​റ്റ് ഇ​ര​ട്ടി​യാ​ക്കി. ഉ​ള്ളം​കൈ​യി​ൽ പോ​ലും കാ​മ​റ​യു​ണ്ട്. ഇ​തി​ലൂ​ടെ അ​ല​മാ​ര​ക്കു​ള്ളി​ലെ ചെ​റു വ​സ്തു​ക്ക​ൾ പോ​ലും ക​ണ്ടെ​ത്താ​നും എ​ടു​ക്കാ​നും സാ​ധി​ക്കും.

    സെ​ൻ​സ​റു​ക​ൾ ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച വി​ര​ലു​ക​ൾകൊ​ണ്ട് മൂ​ന്നു ഗ്രാം ​വ​രെ​യു​ള്ള ഭാ​രം പോ​ലും തി​രി​ച്ച​റി​യാ​നാ​കും. മു​ൻ വേ​ർ​ഷ​നി​ൽ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചി​രു​ന്ന OpenAI ക്കു ​പ​ക​രം ‘​ഹെ​ലി​ക്സ്’ എ​ന്ന സ്വ​ന്തം എ.​ഐ മോ​ഡ​ലി​ലാ​ണ് ഫി​ഗ​ർ 03 പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്. മ​നു​ഷ്യ​രു​ടെ രീ​തി നേ​രി​ട്ട് പ​ഠി​ച്ച് സ്വ​യം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടാ​നും ഈ ​ഹ്യൂ​മ​​നോ​യ്ഡി​ന് ക​ഴി​യും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Artificial IntelligenceRobertTech NewsLatest News
    News Summary - Here's a 'figure' for folding the cloth and To clean the room
    Similar News
    Next Story
    X