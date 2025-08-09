Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightTECHchevron_rightTech Newschevron_rightജി​പി​ടി-5 വ​ന്നു;...
    Tech News
    Posted On
    date_range 9 Aug 2025 6:35 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Aug 2025 6:35 AM IST

    ജി​പി​ടി-5 വ​ന്നു; ഇ​നി ക​ളി മാ​റും

    text_fields
    bookmark_border
    കു​റേ​ക്കൂ​ടി മ​നു​ഷ്യ​നെ​പ്പോ​ലെ മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാ​നും നി​ല​വി​ലെ വോ​യ്സ് അ​സി​സ്റ്റ​ന്റു​ക​ളേ​ക്കാ​ൾ ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​യും ത​ൽ​സ​മ​യ​വും പ്ര​തി​ക​രി​ക്കാ​നും പു​തി​യ പ​തി​പ്പി​ന് ക​ഴി​യു​മെ​ന്ന് ഓ​പ​ൺ എ.​ഐ
    ജി​പി​ടി-5 വ​ന്നു; ഇ​നി ക​ളി മാ​റും
    cancel

    നി​ത്യ​ജീ​വി​ത​ത്തി​ലും ജോ​ലി​യി​ലും സ​ർ​ഗാ​ത്മ​ക പ്ര​വൃ​ത്തി​യി​ലു​മെ​ല്ലാം എ.​ഐ ടൂ​ളു​ക​ൾ ഇ​ത്ര​മാ​ത്രം സ്വാ​ധീ​നം ചെ​ലു​ത്തു​മെ​ന്ന് കാ​ണി​ച്ചു​ത​ന്ന​ത് ഓ​പ​ൺ എ.​ഐ​യു​ടെ ‘ചാ​റ്റ്ജി​പി​ടി’ ആ​ണെ​ന്ന​തി​ൽ സം​ശ​യ​മി​ല്ല. ഇ​ത​ട​ക്കം ലാ​ർ​ജ് ലാം​ഗ്വേ​ജ് മോ​ഡ​ലു​ക​ൾ ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​ക്കു​ന്ന​വ​രു​ടെ എ​ണ്ണം ദി​നം​പ്ര​തി കൂ​ടി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കെ, ആ​രാ​ധ​ക​ർ​ക്ക് ആ​വേ​ശം പ​ക​ർ​ന്ന് ഇ​താ ChatGPT 5 എ​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്നു.

    ആ​ഴ​ത്തി​ലു​ള്ള സം​ഭാ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളും ടെ​ക്സ്റ്റ്, സം​സാ​രം, വി​ഡി​യോ, ആം​ഗ്യം, സ്പ​ർ​ശ​നം എ​ന്നു തു​ട​ങ്ങി മു​ഖ​ഭാ​വം കൊ​ണ്ടു​വ​രെ​യു​ള്ള വ്യ​ത്യ​സ്ത സ​​ങ്കേ​ത​ങ്ങ​ൾ വ​ഴി (multimodal engagement) ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ ജി​പി​ടി-5ൽ ​ഉ​ൾ​ച്ചേ​ർ​ത്തി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് ക​മ്പ​നി അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ടു​ന്നു. GPT-4o (ഓം​നി)ന്റെ ​അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ ഒ​രു​ക്കി​യ പു​തി​യ പ​തി​പ്പ്, മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​നം വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന​തു​മാ​ത്ര​മ​ല്ല, എ.​ഐ​യെ കൂ​ടു​ത​ൽ സം​ഭാ​ഷ​ണ​പ​ര​വും സ​ഹ​ജ​വു​മാ​ക്കു​ന്നു.

    വി​പ്ല​വ​ത്തി​ന്മേൽ വി​പ്ല​വം

    സ​ങ്കീ​ർ​ണ​മാ​യ ഇ​മേ​ജു​ക​ൾ വി​ശ​ക​ല​നം ചെ​യ്യു​ക, ത​ത്സ​മ​യ ശ​ബ്ദ​സം​ഭാ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ക, വ്യ​ത്യ​സ്ത സെ​ഷ​നു​ക​ളി​ലെ​ല്ലാം ഉ​പ​യോ​ക്താ​വി​ന്റെ മു​ൻ​ഗ​ണ​ന​ക​ൾ ഓ​ർ​ത്തു​വെ​ച്ച് പെ​രു​മാ​റു​ക തു​ട​ങ്ങി, ഓ​രോ സ​ന്ദ​ർ​ഭ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ കൃ​ത്യ​ത​യോ​ടെ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യാ​ൻ ജി​പി​ടി-5​ന് സാ​ധി​ക്കും. ഇ​മോ​ഷ​നൽ ഇ​ന്റ​ലി​ജ​ൻ​റ്സാ​ണ് ക​മ്പ​നി അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ടു​ന്ന പ്ര​ധാ​ന ഫീ​ച്ച​ർ. കു​റേ​ക്കൂ​ടി മ​നു​ഷ്യ​രൂ​പ​ത്തി​ൽ മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാ​നും വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം മു​ത​ൽ ചി​കി​ത്സ വ​രെ വി​വി​ധ ഉ​പ​യോ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​യ സ​ഹാ​യി​യാ​കാ​നും ഇ​തി​ന് ക​ഴി​യും.

    പ്ര​ത്യേ​ക​ത​ക​ൾ എ​ന്തെ​ല്ലാം?

    വ​ർ​ധി​ച്ച മ​ൾ​ട്ടി​മോ​ഡാ​ൽ ക​ഴി​വ്: ഒ​രേ​സ​മ​യം ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ, ഡോ​ക്യു​മെ​ന്റു​ക​ൾ, ഓ​ഡി​യോ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ പ​ങ്കു​വെ​ക്കാം. ഇ​തി​ന് കൃ​ത്യ​വും പ്ര​സ​ക്ത​വും പെ​ട്ടെ​ന്നു​ള്ള​തു​മാ​യ പ്ര​തി​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ല​ഭി​ക്കും. വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ച മെ​മ്മറി: ഉ​പ​യോ​ക്താ​വി​ന്റെ മു​ൻ​ഗ​ണ​ന​ക​ളും അ​ഭി​രു​ചി​യും മു​മ്പത്തെ ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യ​വും ഓ​ർ​ത്തു​വെ​ച്ച് അ​തി​ന​നു​സ​രി​ച്ച് ഉ​ത്ത​രം ന​ൽ​കാ​നാ​വും. അ​തി​ലൂ​ടെ കൂ​ടു​ത​ൽ വ്യ​ക്തി​ഗ​ത​മാ​യ സം​ഭാ​ഷ​ണം സാ​ധ്യ​മാ​കും. റീ​സ​ണി​ങ് കൂ​ടു​ത​ൽ സ്മാ​ർ​ട്ടാ​കും: ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടേ​റി​യ ക​ണ​ക്കു​ക​ളും അ​ന​ല​റ്റി​ക്ക​ൽ റീ​സ​ണി​ങ്ങും പ​രി​ഷ്‍ക​രി​ച്ച​തി​ലൂ​ടെ സ​ങ്കീ​ർ​ണ​മാ​യ ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കൂ​ടു​ത​ൽ മി​ക​ച്ച ഉ​ത്ത​രം. ത​ത്സ​മ​യ പ്ര​തി​ക​ര​ണം: വേ​ഗ​ത​ക്ക് പ്ര​ാധാ​ന്യം ന​ൽ​കി രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന ചെ​യ്‌​ത GPT-5 ഉ​ട​ന​ടി ഉ​ത്ത​ര​വും ഉ​പ​ദേ​ശ​വും ന​ൽ​കും.

    വെ​റും ക​ളി​യ​ല്ല, വോ​യ്സ് മോ​ഡ്

    ജി​പി​ടി-5ലെ ​വോ​യ്സ് മോ​ഡ് വ​ഴി ജീ​വ​സ്സു​റ്റ​തും ത​ൽ​സ​മ​യ​വു​മാ​യ വോ​യ്സ് ഇ​ന്റ​റാ​ക്ഷ​ൻ സാ​ധ്യ​മാ​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് ക​മ്പ​നി വാ​ദം. സ്വ​ാഭാ​വി​ക​വും അ​തേ​സ​മ​യം ത​ൽ​സ​മ​യ​വും പ്ര​തി​ക​ര​ണം ല​ഭി​ക്കും. സി​റി, അ​ലെ​ക്സ, ഗൂ​ഗ്ൾ അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യെ എ​ല്ലാം ക​വ​ച്ചു​വെ​ക്കു​ന്ന പ്ര​ക​ട​ന​മാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് സി​ല​ക്ക​ൺ​വാ​ലി​യി​ലെ സം​സാ​രം.

    എ​ങ്ങനെ ല​ഭ്യ​മാ​കും ?

    ചാ​റ്റ്ജി​പി​ടി​യു​ടെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക മൊ​ബൈ​ൽ ആ​പ്, ഡെ​സ്ക്ടോ​പ് വെ​ബ് ഇ​ന്റ​ർ​ഫേ​സ് എ​ന്നി​വ വ​ഴി​യാ​ണ് ആ​ക്സ​സ്. അ​തേ​സ​മ​യം, ഇ​മേ​ജ് ജ​ന​റേ​ഷ​ൻ, കോ​ഡ് ഡീ​ബ​ഗ്ഗി​ങ്, ഫ​യ​ൽ അ​നാ​ലി​സി​സ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ പ്രീ​മി​യം സ​ബ്സ്ക്രി​പ്ഷ​ൻ വ​ഴി​യാ​ണ് ല​ഭി​ക്കു​ക. ​സൗ​ജ​ന്യ പ്ലാ​ൻ, പ്ല​സ് പ്ലാ​ൻ, പ്രോ ​പ്ലാ​ൻ, ടീം ​പ്ലാ​ൻ, എ​ന്റ​ർ​​പ്രൈസ് പ്ലാ​ൻ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ വ​ൻ സ​ബ്സ്ക്രി​പ്ഷ​ൻ ​ശ്രേ​ണി​ത​ന്നെ ക​മ്പ​നി ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Artificial IntelligenceTech NewsChatGPTOpen AI
    News Summary - GPT-5 has arrived; now the game will change
    Similar News
    Next Story
    X