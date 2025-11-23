Begin typing your search above and press return to search.
    Tech News
    Posted On
    date_range 23 Nov 2025 1:19 PM IST
    Updated On
    date_range 23 Nov 2025 1:19 PM IST

    ഗൂഗ്ളിന്റെ നാനോ ബനാന പ്രോ ടൂൾ കണക്കുകൾക്ക് ശരിയായ ഉത്തരം നൽകും; യുസറുടെ അതേ കൈയക്ഷരത്തിൽ

    ഗൂഗ്ളിന്റെ പുതിയ നാനോ ബനാന പ്രോ ടൂളിന് യൂസറുടെ അതേ കൈയക്ഷരത്തിൽ തന്നെ കൃത്യമായി വായിക്കാനും ചിത്രങ്ങൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനും കഴിയുമെന്ന് കാണിച്ച് ഒരു ഉപയോക്താവ് സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ കുറിപ്പിടുകയുണ്ടായി. നിമിഷ നേരംകൊണ്ടാണ് അത് വലിയ ചർച്ചയായി മാറിയത്.

    ഉപയോക്താവ് നൽകിയ ഗണിത പ്രശ്നത്തിന് ഉത്തരം കാണുക മാത്രമല്ല, അതേ അയാളുടെ അതേ കൈയക്ഷരത്തിൽ തന്നെ നാനോ ബനാന അത് നൽകുകയും ചെയ്തു.

    നാനോ ബനാന പ്രോയുടെ ഇതുവരെയുള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും മികച്ച ഇമേജ് ജനറേഷൻ എ.ഐ ആണിത് എന്ന അടിക്കുറിപ്പോടെയാണ് @immasiddx പോസ്റ്റ് പങ്കുവെച്ചത്. ​​''നാനോ ബനാനക്ക് ചോദ്യത്തിന്റെ ചിത്രം നൽകി. അത് എന്റെ യഥാർഥ കൈയക്ഷരത്തിൽ തന്നെ ശരിയായ ഉത്തരവും പറഞ്ഞുതന്നു. വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഇത് ഏറെ ഉപകാരപ്പെടും​''-എന്നാണ് കുറിപ്പിലുള്ളത്.

