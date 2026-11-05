ടിവി കാണാൻ വാങ്ങിയ ബോക്സിൽ രഹസ്യ മാൽവെയർ!; വൻ നീക്കവുമായി ഗൂഗിൾ

ടിവി കാണാൻ വാങ്ങിയ ബോക്സിൽ രഹസ്യ മാൽവെയർ!; വൻ നീക്കവുമായി ഗൂഗിൾtext_fields
സ്മാർട്ട് ടിവിയിലും സാധാരണ ടെലിവിഷനുകളിലും ഇന്റർനെറ്റ് സൗകര്യവും ഒടിടി പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളും ലഭ്യമാക്കാൻ ഇന്ന് നിരവധി പേർ ആൻഡ്രോയ്ഡ് ടിവി ബോക്സുകളെ ആശ്രയിക്കുന്നുണ്ട്. കുറഞ്ഞ വിലയിൽ കൂടുതൽ സൗകര്യങ്ങൾ ലഭിക്കുമെന്നതാണ് ഇത്തരം ഉപകരണങ്ങളുടെ പ്രധാന ആകർഷണം. എന്നാൽ, ഉപഭോക്താക്കൾ പണം നൽകി വാങ്ങിയ ഇത്തരം ഉപകരണങ്ങൾ തന്നെ സൈബർ കുറ്റവാളികളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലായാലോ? അത്തരമൊരു ഞെട്ടിക്കുന്ന സൈബർ സുരക്ഷാ തട്ടിപ്പാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്.
13 ലക്ഷത്തിലധികം ആൻഡ്രോയ്ഡ് ടിവി സെറ്റ് ടോപ്പ് ബോക്സുകളിൽ രഹസ്യമായി മാൽവെയർ ഉൾപ്പെടുത്തി അവയെ സൈബർ കുറ്റവാളികൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ബോട്ട്നെറ്റാക്കി മാറ്റിയെന്നാണ് ഗൂഗിളിന്റെ കണ്ടെത്തൽ. ചൈനീസ് കമ്പനിയായ ഷെൻഷെൻ ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന Videostrong Technology Co. ആണ് ഈ നീക്കത്തിന് പിന്നിലെന്നാണ് ഗൂഗിൾ ആരോപിക്കുന്നത്. സംഭവത്തിൽ നിർണായക നടപടികളുമായി ഗൂഗിളും വിവിധ സൈബർ സുരക്ഷാ ഏജൻസികളും രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്.XCPE എന്ന പേരിലുള്ള രഹസ്യ ബാക്ക്ഡോർ സംവിധാനമാണ് ഉപകരണങ്ങളിൽ കണ്ടെത്തിയത്. സാധാരണ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് സംശയം തോന്നാത്ത രീതിയിൽ ഉപകരണങ്ങളുടെ ഫേംവെയറിനുള്ളിൽ തന്നെ ഈ മാൽവെയർ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. അതായത്, ഉപഭോക്താവ് ടിവി ബോക്സ് വാങ്ങി വീട്ടിലെ ഇന്റർനെറ്റുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പുതന്നെ അപകടകരമായ സോഫ്റ്റ്വെയർ അതിലുണ്ടായിരുന്നു.ഗൂഗിളിന്റെ കണ്ടെത്തലനുസരിച്ച്, 13 ലക്ഷത്തിലധികം സെറ്റ് ടോപ്പ് ബോക്സുകൾ ഈ ബോട്ട്നെറ്റിന്റെ ഭാഗമായി മാറിയിരുന്നു. വിവിധ മോഡലുകളിലും ബ്രാൻഡുകളിലുമുള്ള ഉപകരണങ്ങളെ ഈ മാൽവെയർ ബാധിച്ചതായാണ് റിപ്പോർട്ട്.
ഉപകരണങ്ങളിൽ രഹസ്യമായി പ്രവേശനം ഉറപ്പാക്കിയ ശേഷം നിർമ്മാതാവ് ഈ സൗകര്യം സൈബർ കുറ്റവാളികൾക്ക് വിൽക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് ഗൂഗിളിന്റെ കണ്ടെത്തൽ. ഇവർ പിന്നീട് വിവിധ മാൽവെയർ മൊഡ്യൂളുകൾ ഉപകരണങ്ങളിൽ സ്ഥാപിച്ചു.ഇതിലൂടെ പ്രധാനമായും മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങളാണ് നടന്നത്.
- പരസ്യ തട്ടിപ്പ്: ഉപയോക്താവ് അറിയാതെ പരസ്യങ്ങൾ ലോഡ് ചെയ്യുകയും വ്യാജ പരസ്യ കാഴ്ചകളും ക്ലിക്കുകളും സൃഷ്ടിച്ച് പണം സമ്പാദിക്കുകയും ചെയ്തു.
- റെസിഡൻഷ്യൽ പ്രോക്സി:ഉപയോക്താക്കളുടെ വീട്ടിലെ ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷനും ഐപി വിലാസവും ഉപയോഗിച്ച് മറ്റുള്ളവരുടെ ഇന്റർനെറ്റ് ട്രാഫിക് കടത്തിവിട്ടു. ഇതിലൂടെ യഥാർഥ സൈബർ കുറ്റവാളികളുടെ ഐഡന്റിറ്റി മറച്ചുവെക്കാൻ സാധിക്കും.
- അധിക മാൽവെയർ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ:ഉപകരണങ്ങളിൽ കൂടുതൽ അപകടകരമായ സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ രഹസ്യമായി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനും അവ വിദൂരത്തിരുന്ന് നിയന്ത്രിക്കാനും സാധിച്ചു.
ഇതിൽ ഏറ്റവും ആശങ്കാജനകമായ കാര്യം ഉപകരണ ഉടമകളുടെ അറിവോ സമ്മതമോ ഇല്ലാതെയാണ് അവരുടെ ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിച്ചതെന്നതാണ്.ഈ മാൽവെയർ ബാധിച്ച ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് വിദൂരത്തിരുന്ന് വിവിധ നിർദേശങ്ങൾ നൽകാൻ കുറ്റവാളികൾക്ക് സാധിച്ചിരുന്നു. ആപ്പുകൾ രഹസ്യമായി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക, ചില സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ പ്രവർത്തനരഹിതമാക്കുക, സ്ക്രീൻ ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തുക, ഉപകരണത്തിലെ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുക തുടങ്ങിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താൻ സംവിധാനമുണ്ടായിരുന്നു.അതായത്, വിനോദത്തിനായി വീട്ടിലെ ടിവിയുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച ഒരു ചെറിയ ഉപകരണം പോലും സൈബർ കുറ്റവാളികളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള സംവിധാനമായി മാറുകയായിരുന്നു. XCPE ബോട്ട്നെറ്റിനെ തകർക്കുന്നതിനൊപ്പം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് മാൽവെയർ ശൃംഖലകളുടെ നിയന്ത്രണ സെർവറുകളും ഗൂഗിൾ ലക്ഷ്യമിട്ടു. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി പത്തിലധികം മാൽവെയർ കുടുംബങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന കമാൻഡ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ (C2) ഡൊമെയ്നുകൾക്കെതിരെയും നടപടി സ്വീകരിച്ചു.ഈ നീക്കത്തിലൂടെ കുറഞ്ഞത് ഒരു കോടിയിൽ (10 ദശലക്ഷം) അധികം ഉപകരണങ്ങളിലേക്കുള്ള കുറ്റവാളികളുടെ പ്രവേശനം തടയാനായെന്നാണ് ഗൂഗിളിന്റെ വിലയിരുത്തൽ. എന്നാൽ ഈ ഒരു കോടി ഉപകരണങ്ങളും XCPE ബാധിച്ച ടിവി ബോക്സുകളാണെന്ന് അർഥമില്ല. വിവിധ മാൽവെയർ ശൃംഖലകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉപകരണങ്ങളാണ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത്.സംഭവത്തെ ഒരു ഒറ്റപ്പെട്ട സാങ്കേതിക പിഴവായി കാണുന്നില്ലെന്നാണ് ഗൂഗിളിന്റെ നിലപാട്. നിർമ്മാതാവ് മനഃപൂർവം ഈ സംവിധാനം വികസിപ്പിക്കുകയും സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്തതായാണ് ഗൂഗിൾ വിലയിരുത്തുന്നത്.ഇതോടെ Videostrong-ുമായുള്ള ബന്ധം ഗൂഗിൾ അവസാനിപ്പിച്ചു. ഭാവിയിൽ ഗൂഗിൾ ആപ്പുകൾ മുൻകൂട്ടി ഉൾപ്പെടുത്തിയ സർട്ടിഫൈഡ് ആൻഡ്രോയിഡ് ഉപകരണങ്ങൾ നിർമിക്കാനോ വിൽക്കാനോ സോഫ്റ്റ്വെയർ നൽകാനോ കമ്പനിയെ അനുവദിക്കില്ലെന്നും അറിയിച്ചു.
നിങ്ങളുടെ ടിവി ബോക്സ് സുരക്ഷിതമാണോ? ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ
ഈ സംഭവം എല്ലാ ആൻഡ്രോയ്ഡ് ടിവി ഉപകരണങ്ങളും മാൽവെയർ ബാധിച്ചവയാണെന്ന് അർഥമാക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്നതും വിശ്വസനീയമല്ലാത്ത ഉറവിടങ്ങളിൽനിന്ന് വാങ്ങുന്നതുമായ ടിവി ബോക്സുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ ജാഗ്രത വേണമെന്ന മുന്നറിയിപ്പാണ് ഇത് നൽകുന്നത്.
- വിശ്വസനീയമായ ബ്രാൻഡുകളിൽനിന്നും അംഗീകൃത വിൽപ്പനക്കാരിൽനിന്നും മാത്രം ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങുക.
- ഉപകരണത്തിന്റെ നിർമ്മാതാവിനെയും മോഡലിനെയും കുറിച്ച് വ്യക്തമായ വിവരങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക.
- സുരക്ഷാ അപ്ഡേറ്റുകൾ ലഭിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങൾക്ക് മുൻഗണന നൽകുക.
- പരിചയമില്ലാത്ത വെബ്സൈറ്റുകളിൽനിന്ന് APK ഫയലുകൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത് ഒഴിവാക്കുക.
- സംശയകരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ ഉപകരണം ഇന്റർനെറ്റിൽനിന്ന് വിച്ഛേദിച്ച് വിൽപ്പനക്കാരനെയോ നിർമ്മാതാവിനെയോ ബന്ധപ്പെടുക.
സ്മാർട്ട് ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങുമ്പോൾ വിലയും സൗകര്യങ്ങളും മാത്രം നോക്കിയാൽ മതിയാകില്ലെന്നും അവയുടെ സുരക്ഷയും വിശ്വാസ്യതയും കൂടി പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും ഓർമിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഈ സംഭവം.