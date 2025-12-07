Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightTECHchevron_rightTech Newschevron_rightജെ​മ​നൈ 3 ഡീ​പ്...
    Tech News
    Posted On
    date_range 7 Dec 2025 9:17 AM IST
    Updated On
    date_range 7 Dec 2025 9:17 AM IST

    ജെ​മ​നൈ 3 ഡീ​പ് തി​ങ്ക്: ചി​ന്ത​ക​ൾ​ക്ക​പ്പു​റം ഈ ​എ.​ഐ

    text_fields
    bookmark_border
    ഇ​തു​വ​രെ നി​ർ​മി​ച്ച​തി​ൽ ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച റീ​സ​ണി​ങ് സി​സ്റ്റം എ​ന്നു വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ച്ച് ഗൂ​ഗ്ൾ ഏ​റ്റ​വും പു​തി​യ റീ​സ​ണി​ങ് മോ​ഡ​ൽ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി
    ജെ​മ​നൈ 3 ഡീ​പ് തി​ങ്ക്: ചി​ന്ത​ക​ൾ​ക്ക​പ്പു​റം ഈ ​എ.​ഐ
    cancel
    Listen to this Article

    ഓ​പ​ൺ എ.​ഐ​യെ പോ​ലു​ള്ള​വ​രു​ടെ മു​ന്നി​ൽ തു​ട​ക്ക​ത്തി​ൽ പ​ക​ച്ചു​പോ​യെ​ങ്കി​ലും നി​ർ​മി​ത​ബു​ദ്ധി ​മേ​ഖ​ല​യി​ലും ഒ​ന്നാ​മ​നാ​കാ​നു​റ​ച്ച് ഇ​റ​ങ്ങി​ത്തി​രി​ച്ച ഗൂ​ഗി​ളി​ന്റെ ഏ​റ്റ​വും പു​തി​യ നീ​ക്ക​വും കി​ടി​ലം. ജെ​മ​നൈ 3 ഡീ​പ് തി​ങ്ക് (Gemini 3 Deep Think) എ​ന്ന ഏ​റ്റ​വും പു​തി​യ റീ​സ​ണി​ങ് മോ​ഡ​ൽ ആ​ണ് ക​മ്പ​നി പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ആ​ഴ​ത്തി​ലു​ള്ള അ​ന​ല​റ്റി​ക്ക​ൽ, മ​ൾ​ട്ടി-​സ്റ്റെ​പ് റീ​സ​ണി​ങ് ജോ​ലി​ക​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ കൃ​ത്യ​ത​യോ​ടെ നി​ർ​വ​ഹി​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കു​ന്ന മോ​ഡ​ലാ​ണി​തെ​ന്ന് ഗൂ​ഗ്ൾ അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ടു​ന്നു. അ​തി​വൈ​ദ​ഗ്ധ്യ​മു​ള്ള മ​നു​ഷ്യ​ർ നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ന്ന ജോ​ലി​ക​ൾ ഇ​നി ജെ​മ​നൈ 3 ഡീ​പ് തി​ങ്ക് ചെ​യ്യു​മെ​ന്നാ​ണ് അ​വ​കാ​ശ​വാ​ദം.

    എ​ന്തെ​ല്ലാം ചെ​യ്യും ?

    ഒ​രേ​സ​മ​യം നി​ര​വ​ധി റീ​സ​ണി​ങ് ജോ​ലി​ക​ൾ സ​മാ​ന്ത​ര​മാ​യി ചെ​യ്യു​ക​യും ഉ​ത്ത​ര​ത്തി​ന്റെ ഒ​ന്നി​ലേ​റെ സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്യു​മെ​ന്ന​താ​ണ് ഡീ​പ് തി​ങ്കി​ന്റെ പ്ര​ധാ​ന സ​വി​ശേ​ഷ​ത. പെ​ർ​ഫോ​മ​ൻ​സി​ന്റെ കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ നി​ല​വി​ലെ എ.​ഐ റീ​സ​ണി​ങ് മോ​ഡ​ലു​ക​ളെ​യെ​ല്ലാം ഇ​തു ക​ട​ത്തി​വെ​ട്ടു​മെ​ന്നാ​ണ് ടെ​ക് വൃ​ത്ത​ങ്ങ​ൾ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. ഇ​തു​വ​രെ നി​ർ​മി​ച്ച​തി​ൽ ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച റീ​സ​ണി​ങ് സി​സ്റ്റ​മാ​ണ് ഡീ​പ് തി​ങ്ക് എ​ന്നു​ത​ന്നെ​യാ​ണ് ക​മ്പ​നി വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. ചാ​റ്റ് അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലു​ള്ള നി​ല​വി​ലെ എ.​ഐ മോ​ഡ​ലു​ക​ൾ​ക്ക് പ​ക​രം യ​ഥാ​ർ​ഥ ലോ​ക​ത്തെ ശാ​സ്ത്രീ​യ-​വി​ശ​ക​ല​ന ടാ​സ്കു​ക​ൾ ഇ​തു പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​മ​ത്രെ.

    വ​ലി​യ പ​ണ​മ​ട​ക്കു​ന്ന സ​ബ്സ്ക്രൈ​ബ​ർ​മാ​ർ​ക്ക് ജെ​മ​നൈ ആ​പ്പി​ൽ പ്രോം​റ്റ് ബാ​റി​ൽ​നി​ന്ന് Deep Think മോ​ഡ് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത്, മോ​ഡ​ലാ​യി Gemini 3 Pro സെ​ല​ക്ട് ചെ​യ്‌​താ​ൽ മ​തി. ഈ ​മോ​ഡ് എ​ല്ലാ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളി​ലും ത​ട​സ്സ​മി​ല്ലാ​തെ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കും. ല​ളി​ത​മാ​യ ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ മു​ത​ൽ അ​തി​സാ​ങ്കേ​തി​ക പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വ​രെ കൂ​ടു​ത​ൽ ആ​ഴ​ത്തി​ൽ ചി​ന്തി​ച്ചു​ള്ള മ​റു​പ​ടി​ക​ൾ ഇ​തി​ൽ​നി​ന്ന് ല​ഭി​ക്കും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:geminiMalayalam NewsTech NewsArtificial Intellegence
    News Summary - Gemini 3 Deep Think: This AI goes beyond thoughts
    Similar News
    Next Story
    X