പ്രോംപ്റ്റ് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽനിന്ന് ലൂപ്പ് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിലേക്ക്

പ്രോംപ്റ്റ് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽനിന്ന് ലൂപ്പ് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിലേക്ക്text_fields
2022ൽ ചാറ്റ് ജി.പി.ടി പുറത്തിറങ്ങിയതിന് ശേഷം, ആളുകൾ കൃത്രിമ ബുദ്ധിയുമായി (എ.ഐ) ഇടപഴകിയിരുന്നത് ഒരു ലളിതമായ ആശയത്തെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയായിരുന്നു: ഉപയോക്താവ് ഒരു പ്രോംപ്റ്റ് എഴുതുന്നു, ആവശ്യമായ പശ്ചാത്തല വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നു, തുടർന്ന് എ.ഐ മോഡൽ ഒരു മറുപടി നൽകുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, പ്രോംപ്റ്റ് എഞ്ചിനീയറിങ് എന്നത് വളരെ വിലമതിക്കപ്പെട്ട ഒരു കഴിവായി മാറി. പ്രോംപ്റ്റ് എത്ര മികച്ചതാണോ, ഫലവും അത്ര മികച്ചതാകും. മുമ്പ് പ്രോംപ്റ്റിങ് തന്നെയായിരുന്നു എ.ഐയുമായുള്ള പ്രധാന ഇന്റർഫേസ്. പിന്നീട്, മനുഷ്യരുടെ ചെറിയ മേൽനോട്ടത്തോടെ സ്വയം പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർവഹിക്കാൻ കഴിയുന്ന എ.ഐ ഏജന്റുകൾ എത്തി. ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഇവക്ക് ജോലികൾ ഏൽപ്പിക്കാനും, അവയുടെ പ്രവർത്തനം പരിശോധിക്കാനും, ആവശ്യമായപ്പോൾ നിർദേശങ്ങളോ അംഗീകാരങ്ങളോ നൽകാനുമാകും.
ഇപ്പോൾ ഈ രീതിയും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഡെവലപ്പർമാർ എ.ഐ ഏജന്റുകൾക്ക് ഒരു നിശ്ചിത ലക്ഷ്യം നൽകി, അത് പൂർത്തിയാകുന്നതുവരെ ആവർത്തിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംവിധാനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഇതാണ് ലൂപ്പ് എഞ്ചിനീയറിങ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. ഇതിലൂടെ ഉപയോക്താവ് ഓരോ തവണയും കൈകൊണ്ട് പ്രോംപ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ലാതാക്കുന്നു. ലൂപ്പ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് (Loop Engineering) എന്നത് എ.ഐയോട് ഓരോ തവണയും നേരിട്ട് പ്രോംപ്റ്റ് എഴുതുന്നതിനുപകരം, എ.ഐ സ്വയം പ്രവർത്തിക്കുകയും തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ആവർത്തന (loop) സംവിധാനം രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുന്നതാണ്.
ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ
പ്രേംപ്റ്റ് എഞ്ചിനീയറിങ് (Prompt Engineering): ‘ഈ കോഡ് എഴുതൂ’, ‘ഈ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കൂ’ എന്നിങ്ങനെ ഓരോ ജോലിക്കും പ്രോംപ്റ്റ് നൽകുന്നു.
ലൂപ് എഞ്ചിനീയറിങ് (Loop Engineering): ‘ഈ പ്രോജക്റ്റ് പൂർത്തിയാകുന്നത് വരെ പ്രവർത്തിക്കുക, പിശകുകൾ കണ്ടെത്തുക, തിരുത്തുക, വീണ്ടും പരിശോധിക്കുക’ എന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സംവിധാനം ഒരിക്കൽ സജ്ജമാക്കുന്നു. തുടർന്ന് എ.ഐ സ്വയം പല ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ ജോലി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകും. ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു വെബ്സൈറ്റ് നിർമ്മിക്കണമെന്ന് കരുതുക.
പ്രോംപ്റ്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ്
ഹോംപേജ് ഉണ്ടാക്കൂ, ലോഗിൻ പേജ് ഉണ്ടാക്കൂ, ബഗ് പരിശോധിക്കൂ, സി.എസ്.എസ് മെച്ചപ്പെടുത്തൂ എന്നിങ്ങനെ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും പ്രോംപ്റ്റ് നൽകുന്നു.
ലൂപ്പ് എഞ്ചിനീയറിംഗ്
എ.ഐയോട് ഇങ്ങനെ പറയാം: ‘വെബ്സൈറ്റ് പൂർത്തിയാകുന്നത് വരെ പ്രവർത്തിക്കുക. കോഡ് എഴുതുക, ടെസ്റ്റ് നടത്തുക, പിശകുകൾ കണ്ടെത്തുക, തിരുത്തുക, വീണ്ടും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക. എല്ലാം ശരിയാകുമ്പോൾ മാത്രം നിർത്തുക.’
പ്രയോജനങ്ങൾ
- മനുഷ്യന്റെ ഇടപെടൽ കുറയും
- വലിയ ജോലികൾ സ്വയം പൂർത്തിയാക്കാം
- ഒരേസമയം പല എ.ഐ ഏജന്റുകളെ ഉപയോഗിക്കാം
- തുടർച്ചയായ മെച്ചപ്പെടുത്തൽ സാധ്യമാകും
വെല്ലുവിളികൾ
- കൂടുതൽ ടോക്കണുകളും ചെലവും
- തെറ്റായ തീരുമാനങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാനുള്ള സാധ്യത
- മനുഷ്യ മേൽനോട്ടമില്ലെങ്കിൽ അപകടസാധ്യത
- ചിലപ്പോൾ അവസാനമില്ലാത്ത ലൂപ്പുകളിൽ കുടുങ്ങാം
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