കോളജ് വിദ്യാർഥിയാണോ? നിങ്ങളുടെ ഐ.ഡി കാർഡ് വഴി ജെമിനി എ.ഐ, സ്പോട്ടിഫൈ, ആപ്പിൾ മ്യൂസിക് തുടങ്ങി നിരവധി സേവനങ്ങൾ സൗജന്യമായി അൺലോക്ക് ചെയ്യാം

കോളജ് വിദ്യാർഥിയാണോ? നിങ്ങളുടെ ഐ.ഡി കാർഡ് വഴി ജെമിനി എ.ഐ, സ്പോട്ടിഫൈ, ആപ്പിൾ മ്യൂസിക് തുടങ്ങി നിരവധി സേവനങ്ങൾ സൗജന്യമായി അൺലോക്ക് ചെയ്യാംtext_fields
സാധുവായ ഒരു കോളജ് അല്ലെങ്കിൽ യൂനിവേഴ്സിറ്റി ഐഡി കാർഡ് നിങ്ങൾ ഒരു വിദ്യാർഥിയാണെന്നതിന്റെ തെളിവ് മാത്രമല്ല. ഇന്ത്യയിലെ നിരവധി ടെക് കമ്പനികളും എയർലൈനുകളും സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളും വിദ്യാർഥികൾക്കായി പ്രത്യേക പ്ലാനുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നിലവിൽ ലഭ്യമായ ഏറ്റവും വലിയ ആനുകൂല്യങ്ങളിലൊന്ന് ഗൂഗിളിൽ നിന്നുള്ളതാണ്.
18 വയസും അതിൽ കൂടുതലുമുള്ള യോഗ്യരായ യൂനിവേഴ്സിറ്റി വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഗൂഗിൾ എ.ഐ പ്ലസ് ഒരു വർഷത്തേക്ക് തികച്ചും സൗജന്യമായി നേടാം. ഈ വിദ്യാർഥി പ്ലാനിൽ ഉയർന്ന ജെമിനി യൂസേജ് ലിമിറ്റുകൾ, 400 ജിബി ക്ലൗഡ് സ്റ്റോറേജ്, ജെമിനി ഒമ്നി ആക്സസ്, കൂടാതെ സ്റ്റഡി നോട്ട്ബുക്കുകൾ, വിഷ്വൽസ്, ലൈവ് തുടങ്ങിയ ഫീച്ചറുകൾക്കായി അൺലിമിറ്റഡ് അപ്ലോഡുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. 2026 ഡിസംബർ 31 വരെ ഈ ഓഫർ പ്രയോജനപ്പെടുത്താം. അതിനുശേഷവും സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ റദ്ദാക്കിയില്ലെങ്കിൽ പ്രതിമാസം 399 രൂപ ഈടാക്കുമെന്ന് ഗൂഗ്ൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
കുറഞ്ഞ നിരക്കിലുള്ള സ്ട്രീമിങ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷനുകൾ
വിദ്യാർഥികൾക്ക് അവരുടെ പ്രതിമാസ വിനോദച്ചെലവുകളും കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും. ഇൻട്രൊഡക്ടറി ഓഫറിന് ശേഷം സ്പോട്ടിഫൈ പ്രീമിയം സ്റ്റുഡന്റ് പ്ലാൻ ഇന്ത്യയിൽ പ്രതിമാസ നിരക്ക് 69 രൂപയാണ്. SheerID വഴിയാണ് യോഗ്യത വെരിഫൈ ചെയ്യുന്നത്.
ആപ്പിൾ മ്യൂസികും പ്രതിമാസം 69 രൂപ നിരക്കിൽ സ്റ്റുഡന്റ് പ്ലാൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ യാതൊരു അധിക ചെലവുമില്ലാതെ ആപ്പിൾ ടിവിയും ഉൾപ്പെടുന്നു. വിദ്യാർഥികൾക്ക് അവരുടെ സ്റ്റുഡന്റ് സ്റ്റാറ്റസ് വെരിഫൈ ചെയ്ത്, അർഹതയുള്ള കാലത്തോളം നാല് വർഷം വരെ ഈ കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ സേവനം ആസ്വദിക്കാം.
യൂട്യൂബും ഇന്ത്യയിൽ സ്റ്റുഡന്റ് മെമ്പർഷിപ്പ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എങ്കിലും ഓൺലൈനിൽ പ്രചരിക്കുന്ന 89 രൂപ എന്ന നിരക്ക് സാർവത്രികമായി സ്ഥിരീകരിച്ച നിലവിലെ നിരക്കായി കണക്കാക്കരുത്. അംഗീകൃത ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർഥികൾ SheerID വഴി അവരുടെ സ്റ്റാറ്റസ് വെരിഫൈ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്.
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