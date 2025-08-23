Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Tech News
    Posted On
    date_range 23 Aug 2025 11:27 AM IST
    Updated On
    date_range 23 Aug 2025 11:27 AM IST

    ത​ദ്ദേ​ശീ​യ​മാ​യി വി​ക​സി​പ്പി​ച്ച ആ​ളി​ല്ലാ വി​മാ​നം പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി

    ത​ദ്ദേ​ശീ​യ​മാ​യി വി​ക​സി​പ്പി​ച്ച ആ​ളി​ല്ലാ വി​മാ​നം പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി
    ഫ്ല​യി​ങ് വെ​ഡ്ജ് ഡി​ഫ​ന്‍സ് ആ​ന്‍ഡ് എ​യ്റോ സ്പേ​സ് ക​മ്പ​നി ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ൽ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ ‘കാ​ല്‍ ഭൈ​ര​വ് ഇ2​എ2 വി​മാ​നം

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ത​ദ്ദേ​ശീ​യ​മാ​യി വി​ക​സി​പ്പി​ച്ചെ​ടു​ത്ത ആ​ളി​ല്ലാ വി​മാ​നം പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി ബം​ഗ​ളൂ​രു ആ​സ്ഥാ​ന​മാ​യി പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ക്കു​ന്ന ഫ്ല​യി​ങ് വെ​ഡ്ജ് ഡി​ഫ​ന്‍സ് ആ​ന്‍ഡ് എ​യ്റോ സ്പേ​സ് ക​മ്പ​നി. ‘കാ​ല്‍ ഭൈ​ര​വ് ഇ2​എ2’ എ​ന്ന പേ​രി​ലാ​ണ് മീ​ഡി​യം ആ​ള്‍ട്ടി​റ്റ്യൂ​ഡ് ലോ​ങ് എ​ന്‍ഡ്യൂ​റ​ന്‍സ്(​എം.​എ.​എ​ല്‍.​ഇ) ചെ​റു​വി​മാ​നം വി​ക​സി​പ്പി​ച്ചെ​ടു​ത്ത​ത്. പ്ര​തി​രോ​ധ​രം​ഗ​ത്ത് സ്വ​യം പ​ര്യാ​പ്ത കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന ആ​ത്മ​നി​ര്‍ഭാ​ര​ത് പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഊ​ര്‍ജം ഉ​ള്‍ക്കൊ​ണ്ടാ​ണ് ഈ ​കാ​ല്‍വെ​പ്പെ​ന്ന് സി.​ഇ.​ഒ സു​ഹാ​സ് തേ​ജ​സ്ക​ന്ദ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ല്‍ നി​ര്‍മി​ച്ച കാ​ല ഭൈ​ര​വ​യു​ടെ 80 ശ​ത​മാ​നം ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളും ഇ​ന്ത്യ​യി​ല്‍ വി​ക​സി​പ്പി​ച്ചെ​ടു​ത്ത​താ​ണ്. 20,000 അ​ടി ഉ​യ​ര​ത്തി​ല്‍ പ​റ​ക്കാ​ന്‍ സാ​ധി​ക്കു​ന്ന വി​മാ​ന​ത്തി​ന്‍റെ ടേ​ക് ഓ​ഫ്, ലാ​ന്‍ഡി​ങ് എ​ന്നി​വ​ക്കാ​യി ചെ​റി​യ റ​ണ്‍ വേ ​മാ​ത്ര​മേ ആ​വ​ശ്യ​മു​ള്ളൂ. സെ​ക്ക​ൻ​ഡി​ൽ 80 മീ​റ്റ​റാ​ണ് പ​ര​മാ​വ​ധി വേ​ഗം.

    ഏ​ഴ് വി​വി​ധ ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള എ​ൻ​ജി​നു​ക​ള്‍ വി​മാ​ന​ത്തി​ലു​ണ്ട്. 3000 കി​ലോ മീ​റ്റ​ർ പ​രി​ധി​യി​ൽ 30 മ​ണി​ക്കൂ​ര്‍ തു​ട​ര്‍ച്ച​യാ​യി പ​റ​ക്കാ​ന്‍ വി​മാ​ന​ത്തി​ന് സാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്ന​താ​ണ് സ​വി​ശേ​ഷ​ത. 6.5 മീ​റ്റ​റാ​ണ് ചി​റ​കു​ക​ൾ ത​മ്മി​ലെ അ​ക​ലം. യു.​എ​സ്, ഇ​സ്രാ​യേ​ല്‍, തു​ര്‍ക്കി, ഇ​റാ​ന്‍ എ​ന്നീ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ള്‍ വ്യോ​മ പ്ര​തി​രോ​ധ രം​ഗ​ത്ത് ഇ​ന്ത്യ​ക്ക് സ​ഹാ​യ​ങ്ങ​ള്‍ ന​ല്‍കി​യി​രു​ന്നു​വെ​ങ്കി​ലും ത​ദ്ദേ​ശീ​യ​മാ​യി വി​ക​സി​പ്പി​ച്ചെ​ടു​ക്കു​ന്ന പ്ര​തി​രോ​ധ വി​മാ​ന​ങ്ങ​ള്‍ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന കാ​ലം വി​ദൂ​ര​മ​ല്ലെ​ന്ന് ക​മ്പ​നി സി.​ഇ.​ഒ പ​റ​ഞ്ഞു.

    അ​ടു​ത്ത വി​മാ​നം ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ 77 എ​ന്ന പേ​രി​ൽ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ലോ​ഞ്ചി​ങ് ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഡി.​ബി.​വി ന​ര​സിം​ഹ, പ്ര​ജ്വ​ല്‍, ഡോ. ​ലീ​ല, നു​പു​ര്‍, ശു​ഭ​റാം എ​ന്നി​വ​രും പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ശു​ഭ​റാം, ആ​ര്‍.​എ​സ്. റാ​വു, രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​ന്‍, ഗി​രീ​ഷ് ദീ​ക്ഷി​ത്, മ​ഹേ​ഷ്, ന​ര​ഹ​രി, ഋ​ഷി, രാം ​കു​മാ​ര്‍, ലെ​ഫ്. കേ​ണ​ല്‍ സു​നി​ല്‍, സ​മ്പ​ത്ത്, ബാ​ല സു​ബ്ര​മ​ണ്യം, ന​ന്ദി​നി എ​ന്നി​വ​രെ ആ​ദ​രി​ച്ചു.

