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    'ആപ്പിൾ' ഇനി മടക്കാം, ആദ്യ ഫോൾഡബിൾ ഫോൺ അവതരിപ്പിച്ച് ഐഫോൺ; ഒക്ടോബറിൽ വിപണിയിൽ...

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    ആപ്പിൾ ഇനി മടക്കാം, ആദ്യ ഫോൾഡബിൾ ഫോൺ അവതരിപ്പിച്ച് ഐഫോൺ; ഒക്ടോബറിൽ വിപണിയിൽ...
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    സ്മാർട്ട്ഫോൺ വിപണിയിൽ പുതിയ വിപ്ലവവുമായി ആപ്പിൾ തങ്ങളുടെ ആദ്യ ഫോൾഡബിൾ ഹാൻഡ്സെറ്റായ 'ഐഫോൺ ഡ്യുവോ' ഔദ്യോഗികമായി പുറത്തിറക്കി. കാലിഫോർണിയയിലെ ആപ്പിൾ പാർക്കിൽ നടന്ന പ്രത്യേക ചടങ്ങിലാണ് ആഗോളതലത്തിൽ ഈ ചരിത്രപ്രധാന പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടായത്. എതിരാളികൾ ഫോൾഡബിൾ ഫോണുകൾ അവതരിപ്പിച്ച് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാണ് ആപ്പിൾ ഈ സെഗ്മെന്റിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതെങ്കിലും, അത്യാധുനിക ഫീച്ചറുകളോടെയാണ് ഈ പ്രീമിയം ഡിവൈസ് വിപണി പിടിക്കാൻ എത്തുന്നത്.

    പ്രധാന സവിശേഷതകൾ

    ഡിസ്പ്ലേ: 7.76 ഇഞ്ച് വലിപ്പമുള്ള വലിയ പ്രൈമറി (ഇന്നർ) ഡിസ്പ്ലേയും, ഫോൺ മടക്കിവെക്കുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാൻ 5.49 ഇഞ്ച് കവർ ഡിസ്പ്ലേയുമാണ് ഐഫോൺ ഡ്യുവോയിലുള്ളത്.

    പ്രകടനം: ആപ്പിളിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയതും ശക്തവുമായ എ20 പ്രോ ചിപ്സെറ്റാണ് ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് കരുത്ത് പകരുന്നത്. 12 ജിബി റാമും 256 ജിബി മുതൽ 2 ടിബി വരെയുള്ള സ്റ്റോറേജ് വേരിയന്റുകളും ഇതിൽ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നവീകരിച്ച ഐഒഎസ് (ഐ.ഒ.എസ്) സോഫ്റ്റ്‌വെയറിലാണ് ഡിവൈസ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.

    ക്യാമറ: മികച്ച ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്താനായി 48 മെഗാപിക്സലിന്റെ ഡ്യുവൽ റിയർ ക്യാമറയും, കവർ ഡിസ്പ്ലേയിൽ 12 മെഗാപിക്സൽ സെൽഫി ക്യാമറയും സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

    സ്റ്റാർ വൈറ്റ്, നൈറ്റ് സ്കൈ എന്നീ രണ്ട് ആകർഷകമായ നിറങ്ങളിൽ ഈ ഫോൺ വിപണിയിൽ ലഭ്യമാകും. ഇന്ത്യയിൽ 256 ജിബി അടിസ്ഥാന മോഡലിന് ഏകദേശം 2,99,900 രൂപ മുതലാണ് വില ആരംഭിക്കുന്നത്. ഉയർന്ന സ്റ്റോറേജ് വേരിയന്റുകൾക്ക് 3.24 ലക്ഷം രൂപ മുതൽ 4.49 ലക്ഷം രൂപ വരെ വില ഉയരും.

    വരുന്ന ഒക്ടോബർ 16 മുതൽ ഐഫോൺ ഡ്യുവോയുടെ പ്രീ-ഓർഡറുകൾ ആരംഭിക്കും. തുടർന്ന് ഒക്ടോബർ 23 മുതൽ ഔദ്യോഗികമായി ഫോൺ വിപണിയിലെത്തിത്തുടങ്ങുമെന്നാണ് ആപ്പിൾ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ആപ്പിൾ ആരാധകർ ഏറെ നാളായി കാത്തിരുന്ന ഫോൾഡബിൾ ഫോൺ വിപണിയിൽ വലിയ കോളിളക്കം സൃഷ്ടിക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.

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    News Summary - Ending the wait, Apple's first foldable phone
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