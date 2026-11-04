വൈഫൈ വേഗത കുറയുന്നുണ്ടോ? ഇനിയെന്തുചെയ്യും

വൈഫൈ വേഗത കുറയുന്നുണ്ടോ? ഇനിയെന്തുചെയ്യുംtext_fields
വീട്ടിൽ നല്ല വേഗതയുള്ള ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷനുണ്ട്. പക്ഷേ ഫോണിൽ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടെ കറങ്ങുന്ന ചക്രം! ലാപ്ടോപ്പിൽ ഒരു ഫയൽ തുറക്കാൻ നോക്കിയാൽ തീരാത്ത കാത്തിരിപ്പ്. ചിലപ്പോൾ റൂട്ടറിന്റെ അടുത്തിരുന്നാൽ പോലും വേഗത കിട്ടുന്നില്ല. ഒടുവിൽ കുറ്റം മുഴുവൻ ഇന്റർനെറ്റ് സേവനദാതാവിന്! എന്നാൽ പ്രശ്നം ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷനിൽ തന്നെയാകണമെന്നില്ല. നിങ്ങളുടെ വീടിനുള്ളിലെ ചില ചെറിയ ക്രമീകരണങ്ങളും റൂട്ടറിന്റെ പ്രവർത്തനരീതിയുമൊക്കെ വേഗതയെ ബാധിക്കുന്നുണ്ടാകാം. പുതിയ റൂട്ടർ വാങ്ങാനോ കൂടുതൽ പണം നൽകി ഉയർന്ന വേഗതയുള്ള പ്ലാനിലേക്ക് മാറാനോ തിടുക്കം കാണിക്കേണ്ട. പലർക്കും അറിയാത്ത ചില തന്ത്രങ്ങൾ പരീക്ഷിച്ചാൽ നിലവിലുള്ള വൈഫൈ കണക്ഷനിൽനിന്ന് കൂടുതൽ മികച്ച പ്രകടനം ലഭിച്ചേക്കാം.
ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഏഴ് കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം
1. അയൽവീട്ടിലെ വൈഫൈയും നിങ്ങളുടെ വേഗത കുറയ്ക്കാം; ചാനൽ മാറ്റിനോക്കൂ
നിങ്ങളുടെ വീടിന് ചുറ്റും നിരവധി വീടുകളുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയെല്ലാം വൈഫൈ റൂട്ടറുകളുണ്ടാകാം. ഇവയിൽ പലതും ഒരേ ചാനലിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ സിഗ്നലുകൾ തമ്മിൽ തടസ്സമുണ്ടാകാം. ഇതിനെ വൈഫൈ ഇടപെടൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നു.പ്രത്യേകിച്ച് 2.4 ഗിഗാഹെർട്സ് പരിധിയിൽ ഈ പ്രശ്നം കൂടുതലായി അനുഭവപ്പെടാം. ഇത്തരം സാഹചര്യത്തിൽ റൂട്ടറിന്റെ ക്രമീകരണങ്ങളിൽ പ്രവേശിച്ച് തിരക്ക് കുറഞ്ഞ ചാനലിലേക്ക് മാറുന്നത് സഹായിക്കും.
2.4 ഗിഗാഹെർട്സ് പരിധിയിൽ സാധാരണയായി 1, 6, 11 എന്നീ ചാനലുകളാണ് കൂടുതൽ പ്രയോജനകരം. ഇവയിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രദേശത്ത് തിരക്ക് കുറഞ്ഞത് ഏതാണെന്ന് പരിശോധിച്ച് തിരഞ്ഞെടുക്കാം.
2. ഇന്റർനെറ്റ് വേഗം കൂട്ടാൻ ഡി.എൻ.എസ് മാറ്റിയാലോ?
ഇന്റർനെറ്റിൽ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് തുറക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ പേരിനെ അനുബന്ധമായ ഇന്റർനെറ്റ് വിലാസവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന സംവിധാനമാണ് ഡി.എൻ.എസ് (ഡൊമെയ്ൻ നെയിം സിസ്റ്റം).ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു വെബ്സൈറ്റിന്റെ പേര് നൽകിയാൽ അതിലേക്ക് എത്താനുള്ള ശരിയായ വിലാസം കണ്ടെത്താൻ ഈ സംവിധാനം സഹായിക്കുന്നു.ഇന്റർനെറ്റ് സേവനദാതാവ് നൽകുന്ന ഡി.എൻ.എസ് സേവനത്തിന് പകരം ഗൂഗിൾ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലൗഡ്ഫ്ലെയർ പോലുള്ളവയുടെ പൊതുവായ ഡി.എൻ.എസ് ഉപയോഗിച്ചുനോക്കാം.
- ഗൂഗിൾ ഡി.എൻ.എസ്: 8.8.8.8, 8.8.4.4
- ക്ലൗഡ്ഫ്ലെയർ: 1.1.1.1, 1.0.0.1
ഇത് ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ വെബ്സൈറ്റുകൾ വേഗത്തിൽ തുറക്കാനും പ്രതികരണസമയം കുറയ്ക്കാനും സഹായിക്കും. എന്നാൽ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഡി.എൻ.എസ് മാറ്റിയതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷന്റെ അടിസ്ഥാന വേഗത വർധിക്കില്ല.
3. സ്മാർട്ട് ഉപകരണങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക വൈഫൈ നൽകാം
വീട്ടിലെ സ്മാർട്ട് ടിവി, സുരക്ഷാ ക്യാമറ, സ്മാർട്ട് സ്പീക്കർ തുടങ്ങിയ ഉപകരണങ്ങളും ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ചില ഉപകരണങ്ങൾ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വിവരങ്ങൾ കൈമാറുകയും പുതുക്കലുകൾ നടത്തുകയും ചെയ്യും.ഇത്തരം ഉപകരണങ്ങളെ പ്രധാന വൈഫൈ ശൃംഖലയിൽനിന്ന് മാറ്റി റൂട്ടറിലെ അതിഥി ശൃംഖലയിലേക്ക് ബന്ധിപ്പിക്കാം. ഇത് പ്രധാന ശൃംഖലയിലെ ഉപകരണങ്ങളെ വേർതിരിച്ചുനിർത്താനും സുരക്ഷ മെച്ചപ്പെടുത്താനും സഹായിക്കും.എന്നാൽ ഇതുകൊണ്ട് മാത്രം ഇന്റർനെറ്റ് വേഗത കൂടുമെന്ന് കരുതരുത്. ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വിവരങ്ങളുടെ അളവാണ് യഥാർഥത്തിൽ പ്രധാനം. അവ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ കൈമാറുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ പ്രധാന ശൃംഖലയിലെ തിരക്ക് കുറയുന്നതിലൂടെ വേഗതയിൽ വ്യത്യാസം അനുഭവപ്പെടൂ.
4. റൂട്ടറിന്റെ ആന്റിനകൾ ഒരേ ദിശയിൽ വേണ്ട!
റൂട്ടറിലെ ആന്റിനകൾ വെറുതെ അലങ്കാരത്തിനുള്ളതല്ല. വൈഫൈ സിഗ്നലുകൾ എങ്ങനെ വീടിനുള്ളിൽ എത്തുന്നു എന്നതിൽ ഇവയ്ക്ക് പ്രധാന പങ്കുണ്ട്.
രണ്ട് ആന്റിനകളുള്ള റൂട്ടറാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ലംബമായും മറ്റൊന്ന് തിരശ്ചീനമായും ക്രമീകരിച്ചുനോക്കാം. വ്യത്യസ്ത ദിശകളിലുള്ള ഉപകരണങ്ങൾക്ക് മികച്ച സിഗ്നൽ ലഭിക്കാൻ ഇത് സഹായിച്ചേക്കാം.എന്നാൽ എല്ലാ റൂട്ടറുകളിലും ഒരേ ക്രമീകരണം മികച്ച ഫലം നൽകണമെന്നില്ല. ആന്റിനകളുടെ എണ്ണം, രൂപകൽപ്പന, വീടിന്റെ ഘടന എന്നിവയും ഇതിനെ സ്വാധീനിക്കും.
5. 2.4 ജിഗാഹെർട്സും 5 ജിഗാഹെർട്സും വേർതിരിക്കാം
നിങ്ങളുടെ റൂട്ടറിൽ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള വൈഫൈ പരിധികളുണ്ടാകാം. ഒന്ന് 2.4 ജിഗാഹെർട്സ്, മറ്റൊന്ന് 5 ജിഗാഹെർട്സ്. ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അറിയാമോ? 2.4 ജിഗാഹെർട്സ് സിഗ്നലിന് കൂടുതൽ ദൂരം സഞ്ചരിക്കാനും ചുമരുകൾ പോലുള്ള തടസ്സങ്ങൾ മറികടക്കാനും സാധാരണയായി കൂടുതൽ കഴിവുണ്ട്. എന്നാൽ ഇതിൽ തിരക്ക് കൂടുതലായിരിക്കാം.5 ജിഗാഹെർട്സ് കൂടുതൽ വേഗത നൽകാൻ കഴിവുള്ളതാണ്. പക്ഷേ ദൂരവും തടസ്സങ്ങളും കൂടുമ്പോൾ സിഗ്നൽ ശക്തി കുറയാം.പല പുതിയ റൂട്ടറുകളിലും ഈ രണ്ട് പരിധികളും ഒരേ പേരിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംവിധാനമുണ്ട്. ഇതിനെ സ്മാർട്ട് കണക്ട് എന്നു വിളിക്കുന്നു. ഉപകരണത്തിന് അനുയോജ്യമായ പരിധി റൂട്ടർ സ്വയം തിരഞ്ഞെടുക്കും.ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വേഗത ആവശ്യമുള്ളപ്പോഴും ഉപകരണം 2.4 ജിഗാഹെർട്സിൽ തുടരാം. അത്തരം സാഹചര്യത്തിൽ റൂട്ടറിന്റെ ക്രമീകരണങ്ങളിൽ രണ്ട് പരിധികൾക്കും വ്യത്യസ്ത പേരുകൾ നൽകാം. തുടർന്ന് റൂട്ടറിനടുത്തുള്ളപ്പോൾ 5 ജിഗാഹെർട്സ് തിരഞ്ഞെടുക്കാം.
6. റൂട്ടറിന്റെ ഫേംവെയർ പഴയതാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കൂ
മൊബൈൽ ഫോണിലും കമ്പ്യൂട്ടറിലും സോഫ്റ്റ്വെയർ പുതുക്കുന്നതുപോലെ റൂട്ടറിനും പ്രവർത്തനസോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ട്. ഇതിനെയാണ് ഫേംവെയർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്.പഴയ ഫേംവെയറിൽ ചില സുരക്ഷാ പ്രശ്നങ്ങളോ പ്രവർത്തനത്തകരാറുകളോ ഉണ്ടായേക്കാം. നിർമ്മാതാക്കൾ നൽകുന്ന പുതിയ പതിപ്പുകൾ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനും പ്രവർത്തനം മെച്ചപ്പെടുത്താനും സഹായിക്കും.റൂട്ടറിന്റെ നിയന്ത്രണ സംവിധാനത്തിലോ ഔദ്യോഗിക ആപ്പിലോ പ്രവേശിച്ച് പുതിയ പുതുക്കലുകൾ ലഭ്യമാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കുക. അപരിചിതമായ വെബ്സൈറ്റുകളിൽനിന്ന് ഫേംവെയർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യരുത്.
7. റൂട്ടർ നിലത്ത് വെക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കൂ
വളരെ ലളിതമായ കാര്യമാണെങ്കിലും പലരും ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല. റൂട്ടർ വീടിന്റെ ഒരു മൂലയിലോ അലമാരയ്ക്കുള്ളിലോ നിലത്തോ വെച്ചിട്ടുണ്ടോ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സ്ഥാനം മാറ്റിനോക്കൂ.വീടിന്റെ മധ്യഭാഗത്തോടടുത്ത് തടസ്സങ്ങൾ കുറവുള്ള ഉയർന്ന സ്ഥലത്ത് റൂട്ടർ സ്ഥാപിക്കുന്നതാണ് പൊതുവെ നല്ലത്. കട്ടിയുള്ള ചുമരുകൾ, ലോഹവസ്തുക്കൾ, മൈക്രോവേവ് ഓവൻ തുടങ്ങിയവയിൽനിന്ന് അകലം പാലിക്കുന്നതും ഗുണകരമാണ്.റൂട്ടറിനെ അടച്ച അലമാരയ്ക്കുള്ളിൽ ഒളിപ്പിച്ചുവെക്കുന്നതും ഒഴിവാക്കാം. സിഗ്നൽ വീടിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് എത്താൻ ചുറ്റും തുറന്ന ഇടം ലഭിക്കണം.
വൈഫൈ വേഗത പരിശോധിക്കുമ്പോൾ മറക്കരുത്
ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും വേഗതയിൽ മാറ്റമില്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നം നിങ്ങളുടെ ഇന്റർനെറ്റ് സേവനദാതാവിന്റെ ഭാഗത്തോ റൂട്ടറിന്റെ ശേഷിയിലോ ആയിരിക്കാം. ആദ്യം ഇന്റർനെറ്റ് കേബിൾ ഉപയോഗിച്ച് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ വേഗത പരിശോധിക്കുക. തുടർന്ന് അതേ റൂട്ടറുമായി വൈഫൈ വഴി ബന്ധിപ്പിച്ചും പരിശോധിക്കാം. ഇരു പരിശോധനകളിലെയും ഫലം താരതമ്യം ചെയ്താൽ പ്രശ്നം കണക്ഷനിലാണോ വൈഫൈയിലാണോ എന്ന് ഏകദേശ ധാരണ ലഭിക്കും.അതുപോലെ, റൂട്ടർ പുനരാരംഭിക്കുന്നതും സഹായിച്ചേക്കാം. വൈഫൈയുടെ വേഗത എന്നത് ഇന്റർനെറ്റ് പ്ലാനിലെ സംഖ്യ മാത്രമല്ല. റൂട്ടറിന്റെ സ്ഥാനം, വീടിന്റെ ഘടന, ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ, സിഗ്നൽ തടസ്സങ്ങൾ തുടങ്ങി നിരവധി കാര്യങ്ങൾ അതിനെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്.അതിനാൽ വേഗത കുറഞ്ഞാൽ ആദ്യം റൂട്ടർ മാറ്റുകയോ പുതിയ കണക്ഷൻ എടുക്കുകയോ ചെയ്യാതെ ഈ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ പരീക്ഷിച്ചുനോക്കൂ. ചിലപ്പോൾ വലിയ ചെലവില്ലാതെ തന്നെ നിലവിലുള്ള കണക്ഷനിൽനിന്ന് മികച്ച പ്രകടനം ലഭിച്ചേക്കാം.