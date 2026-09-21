12 വർഷത്തെ കാത്തിരിപ്പുകൾക്ക് വിരാമം; ഡിജിറ്റൽ പെയ്മെന്റ് സംവിധാനമായ ആപ്പിൾ പേ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്നുtext_fields
ഒരു ദശാബ്ദത്തിലേറെ നീണ്ട കാത്തിരിപ്പുകൾക്ക് ശേഷം ടെക് ഭീമനായ ആപ്പിളിന്റെ ഡിജിറ്റൽ പേയ്മെന്റ് സേവനമായ ആപ്പിൾ പേ ഇന്ത്യയിലേക്കെത്തുകയാണ്. അമേരിക്കയിൽ അവതരിപ്പിച്ച് 12 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഈ ആഗോള പേയ്മെന്റ് സംവിധാനം ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലേക്ക് എത്തുന്നത്. വരും മാസത്തോടെ ആപ്പിൾ പേ ഇന്ത്യയിൽ ലഭ്യമായിത്തുടങ്ങുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. 2014-ലാണ് ആപ്പിൾ പേ ആഗോളതലത്തിൽ സേവനം ആരംഭിച്ചത്. ഇന്ത്യയിൽ ഡിജിറ്റൽ പേയ്മെന്റുകൾക്ക് വൻ പ്രചാരം ലഭിച്ചിട്ടും ഇതുവരെ സേവനം ലഭ്യമാക്കിയിരുന്നില്ല.
ക്രെഡിറ്റ്, ഡെബിറ്റ് കാർഡുകൾക്ക് പുറമെ ഇന്ത്യയുടെ യുപിഐ അധിഷ്ഠിത പേയ്മെന്റുകൾക്കും ആപ്പിൾ പേ പിന്തുണ നൽകിയേക്കുമെന്നാണ് വിവരങ്ങൾ. ഇന്ത്യയിലെ ദൈനംദിന പേയ്മെന്റ് രംഗത്ത് യുപിഐ വഹിക്കുന്ന പങ്ക് കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ ഇത് നിർണായകമായ നീക്കമാകും.
ടോക്കണൈസ് ചെയ്ത കാർഡ് വിവരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഫേസ് ഐഡി, ടച്ച് ഐഡി എന്നിവ വഴി യാതൊരു സമ്പർക്കവുമില്ലാതെ ഇടപാടുകൾ നടത്തുവാൻ ഉപഭോക്താക്കളെ ആപ്പിൾ പേ സഹായിക്കുന്നു. എന്നാൽ സേവനത്തിന്റെ ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ യുപിഐ പിന്തുണ ലഭ്യമാകുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ പൂർണമായ സ്ഥിരീകരണം ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല.
തുടക്കത്തിൽ ആക്സിസ് ബാങ്ക് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾ വഴി ആപ്പിൾ പേ ലഭ്യമാക്കാനാണ് കമ്പനി നീക്കം നടത്തുന്നത്. എച്ച്ഡിഎഫ്സി, ഐസിഐസിഐ, എന്നീ ബാങ്കുകളുമായും വിസ, മാസ്റ്റർകാർഡ് എന്നിവയുമായും കമ്പനി ചർച്ചകൾ നടത്തിവരികയാണ്. നേരത്തെ രാജ്യത്തെ പ്രധാന ബാങ്കുകളുമായി സഹകരിച്ച് സേവനം ആരംഭിക്കാൻ കമ്പനി പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നെങ്കിലും ചില ധാരണകൾ വൈകിയതിനാലാണ് തുടക്കത്തിൽ ആക്സിസ് ബാങ്കുമായി മാത്രം സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നത്. വരും മാസങ്ങളിൽ മറ്റ് പ്രമുഖ ബാങ്കുകളുടെ കാർഡുകളിലേക്കും യുപിഐ സംവിധാനത്തിലേക്കും സേവനം വ്യാപിപ്പിക്കുമെന്നാണ് സൂചന.
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