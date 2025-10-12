Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightTECHchevron_rightTech Newschevron_rightഡി​ജി ലോ​ക്ക​ർ;...
    Tech News
    Posted On
    date_range 12 Oct 2025 12:39 PM IST
    Updated On
    date_range 12 Oct 2025 12:39 PM IST

    ഡി​ജി ലോ​ക്ക​ർ; രേ​ഖ​ക​ൾ ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടാ​തെ സൂ​ക്ഷി​ക്കാം

    text_fields
    bookmark_border
    ഡി​ജി ലോ​ക്ക​ർ; രേ​ഖ​ക​ൾ ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടാ​തെ സൂ​ക്ഷി​ക്കാം
    cancel

    സു​പ്ര​ധാ​ന രേ​ഖ​ക​ൾ ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടാ​തെ എ​ങ്ങ​നെ സൂ​ക്ഷി​ക്ക​ണം എ​ന്നു​ള്ള​ത് എ​ല്ലാ​വ​രെ​യും അ​ല​ട്ടു​ന്ന ഒ​രു പ്ര​ശ്ന​മാ​ണ്. ഇ​തി​നൊ​രു പ​രി​ഹാ​ര​മാ​ണ് ഡി​ജി ലോ​ക്ക​ർ സം​വി​ധാ​നം. പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ ആ​രം​ഭി​ച്ച ക്ലൗ​ഡ് അ​ധി​ഷ്ഠി​ത ആ​പ്പാ​ണ് ഡി​ജി ലോ​ക്ക​ർ. ആ​ധാ​ർ കാ​ർ​ഡ്, പാ​ൻ കാ​ർ​ഡ്, ഡ്രൈ​വി​ങ് ലൈ​സ​ൻ​സ്, ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് പോ​ളി​സി​ക​ൾ, വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​ർ.​സി, വി​വാ​ഹ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ്, ജ​ന​ന സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ്, ബാ​ങ്ക് ഡെ​പ്പോ​സി​റ്റ് ഡീ​റ്റെ​യി​ൽ​സ് തു​ട​ങ്ങി പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട രേ​ഖ​ക​ൾ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ഫോ​ർ​മാ​റ്റി​ൽ സൂ​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ പ​റ്റു​ന്ന ഒ​രു ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ഡോ​ക്യു​മെ​ന്റ് സ്റ്റോ​റേ​ജ് ആ​ൻ​ഡ് ഷെ​യ​റി​ങ് പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മാ​ണി​ത്. കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക്സ് ആ​ൻ​ഡ് ഐ.​ടി മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ ഒ​രു സം​രം​ഭ​മാ​ണി​ത്. ഇ​തി​നെ​പ്പ​റ്റി​യു​ള്ള അ​റി​വി​ല്ലാ​യ്മ​കൊ​ണ്ട് കാ​ര്യ​മാ​യി ആ​ളു​ക​ൾ ഇ​ത് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്നി​ല്ല എ​ന്ന​താ​ണ് വാ​സ്ത​വം.

    ഡി​ജി​ലോ​ക്ക​റി​ന്റെ പ്രാ​ധാ​ന്യം

    ഒ​ന്നാ​മ​താ​യി സു​പ്ര​ധാ​ന രേ​ഖ​ക​ൾ ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​മെ​ന്ന ടെ​ൻ​ഷ​ൻ വേ​ണ്ട. ഒ​റി​ജി​ന​ൽ ഡോ​ക്യു​മെ​ന്റി​ന്റെ അ​തേ വാ​ലി​ഡി​റ്റി ഡി​ജി ലോ​ക്ക​റി​ൽ സൂ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന രേ​ഖ​ക​ൾ​ക്കും ഉ​ണ്ടാ​കും. ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​ൻ​ഫ​ർ​മേ​ഷ​ൻ ടെ​ക്നോ​ള​ജി ആ​ക്ട് വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ അ​നു​സ​രി​ച്ച് ഡി​ജി ലോ​ക്ക​റി​ൽ രേ​ഖ​ക​ൾ​ക്കു ഒ​റി​ജി​ന​ൽ​പോ​ലെ നി​യ​മ​സാ​ധു​ത ഉ​ണ്ട്. ഉ​യ​ർ​ന്ന സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി​യും ചെ​ല​വ് കു​റ​ഞ്ഞ, പേ​പ്പ​ർ ര​ഹി​ത, എ​ളു​പ്പ​ത്തി​ൽ വീ​ണ്ടെ​ടു ക്കാ​വു​ന്ന​തു​മാ​യ ഒ​രു സ്റ്റോ​റേ​ജ് സം​വി​ധാ​ന​മാ​ണി​ത്. ഡി​ജി​റ്റ​ൽ മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്റ് സി​സ്റ്റ​ത്തി​ൽ ഉ​ള്ള ഡേ​റ്റ​ക​ൾ ഓ​ട്ടോ​മാ​റ്റി​ക് ആ​യി ഡി​ജി ലോ​ക്ക​റി​ൽ കി​ട്ടാ​നു​ള്ള സൗ​ക​ര്യ​മു​ണ്ട്. നി​ല​വി​ൽ ഒ​രു ജി.​ബി സ്പേ​സ് ഉ​ള്ള​തു​കൊ​ണ്ട് ധാ​രാ​ളം രേ​ഖ​ക​ൾ അ​പ്‌​ലോ​ഡ് ചെ​യ്യാം.

    ഡി​ജി​ലോ​ക്ക​ർ അ​ക്കൗ​ണ്ട് എ​ങ്ങ​നെ ഉ​ണ്ടാ​ക്കാം

    ഡി​ജി​ലോ​ക്ക​റി​ൽ അ​ക്കൗ​ണ്ട് ഉ​ണ്ടാ​ക്കു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് ആ​ദ്യ​പ​ടി. പ്ലേ ​സ്റ്റോ​റി​ൽ നി​ന്നോ ആ​പ്പി​ൾ സ്റ്റോ​റി​ൽ നി​ന്നോ ആ​പ് ഡൗ​ൺ​ലോ​ഡ് ചെ​യ്യാം. അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ വെ​ബ്‌​സൈ​റ്റ് വ​ഴി ഒ​രു അ​ക്കൗ​ണ്ട് നി​ർ​മി​ക്കാം(https://digilocker.gov.in). നി​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട എ​ല്ലാ വി​വ​ര​ങ്ങ​ളും അ​താ​യ​ത് പേ​ര്, ജ​ന​ന തീ​യ​തി, ഇ-​മെ​യി​ൽ വി​ലാ​സം, ഫോ​ൺ ന​മ്പ​ർ ഇ​വ ന​ൽ​കി അ​ക്കൗ​ണ്ട് തു​റ​ക്കു​ക. നി​ങ്ങ​ളു​ടെ പാ​ൻ കാ​ർ​ഡ്, ആ​ധാ​ർ കാ​ർ​ഡ് എ​ന്നി​വ ലി​ങ്ക് ചെ​യ്യ​ണം. ആ​ധാ​റു​മാ​യി ബ​ന്ധി​ച്ച ഫോ​ൺ ന​മ്പ​റി​ൽ ഒ.​ടി.​പി വ​രും. യൂ​സ​ർ ഐ​ഡി, പാ​സ് വേ​ഡ് (ആ​റ് അ​ക്ക ന​മ്പ​ർ) ഇ​വ സെ​റ്റു​ചെ​യ്യു​ക.

    ഡോ​ക്യു​മെ​ന്റു​ക​ൾ എ​ങ്ങ​നെ അ​പ്‌​ലോ​ഡ് ചെ​യ്യാം

    യൂ​സ​ർ നെ​യിം, സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി പി​ൻ ഇ​വ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ഡി​ജി ലോ​ക്ക​ർ അ​ക്കൗ​ണ്ട് ലോ​ഗി​ൻ ചെ​യ്യു​ക. അ​തി​നു​ശേ​ഷം അ​പ് ലോ​ഡ് ഐ​ക്ക​ണി​ൽ ക്ലി​ക്ക് ചെ​യ്യു​ക. നി​ങ്ങ​ളു​ടെ മൊ​ബൈ​ൽ /ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​റി​ൽ ഉ​ള്ള രേ​ഖ​ക​ൾ (PDF JPG PNG ഫോ​ർ​മാ​റ്റി​ൽ) ഡി​ജി ലോ​ക്ക​റി​ൽ അ​പ്‌​ലോ​ഡ് ചെ​യ്യു​ക. ഇ​തി​നു​ശേ​ഷം, അ​പ്‌​ലോ​ഡ് ചെ​യ്‌​ത ഫ​യ​ലി​ലേ​ക്ക് അ​തി​ന്റെ ത​രം അ​സൈ​ൻ ചെ​യ്യാ​ൻ നി​ങ്ങ​ൾ ഡോ​ക് ടൈ​പ്പ് ക്ലി​ക്ക് ചെ​യ്യ​ണം. ഇ​ങ്ങ​നെ അ​പ്‌​ലോ​ഡ് ചെ​യ്ത രേ​ഖ​ക​ൾ നി​ങ്ങ​ളു​ടെ ഡി​ജി​ലോ​ക്ക​ർ അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ൽ സൂ​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ടും.

    എ​സ്.​ബി.​ഐ തു​ട​ങ്ങി പ​ല ബാ​ങ്കു​ക​ളു​ടെ​യും ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ഡെ​പോ​സി​റ്റ് അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് നേ​രി​ട്ട് ഡി​ജി ലോ​ക്ക​റി​ലേ​ക്ക് അ​പ്‌​ലോ​ഡ് ചെ​യ്യാം. (ക്ലി​ക്ക് അ​പ്‌​ലോ​ഡ് ഡി​ജി ലോ​ക്ക​ർ ബ​ട്ട​ൺ) ഇ​തി​ൽ അ​പ്‌​ലോ​ഡ് ചെ​യ്ത​തും മ​റ്റ് സ​ർ​ക്കാ​ർ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ആ​യി നേ​രി​ട്ട് ല​ഭ്യ​മാ​യി​ട്ടു​ള്ള രേ​ഖ​ക​ളും നി​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കാ​ണാ​ൻ സാ​ധി​ക്കും. ഇ​ത് ആ​വ​ശ്യം വ​രു​മ്പോ​ൾ തു​റ​ന്ന് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാം. ലി​ങ്ക് വ​ഴി അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ക്യൂ.​ആ​ർ കോ​ഡ് വ​ഴി രേ​ഖ​ക​ൾ കൈ​മാ​റ്റം ചെ​യ്യാം. ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ഇ​ന്ത്യ സം​രം​ഭ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ആ​വി​ഷ്ക​രി​ച്ച് ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ ഈ ​ഡി​ജി​റ്റ​ൽ വാ​ല​റ്റ് സം​വി​ധാ​നം നി​ല​വി​ൽ വ​ന്നി​ട്ട് പ​ത്തു​വ​ർ​ഷ​മാ​യെ​ങ്കി​ലും ഉ​പ​യോ​ഗം ഇ​നി​യും വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്. വ​ള​രെ ഉ​യ​ർ​ന്ന നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ലു​ള്ള സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി ഫീ​ച്ചേ​ഴ്സ് ഉ​ള്ള ഈ ​സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ന​തി​ന് പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് ചെ​ല​വു​ക​ൾ ഒ​ന്നും ത​ന്നെ ഇ​ല്ല എ​ന്നു​ള്ള​തും വ​ള​രെ പ്രാ​ധാ​ന്യ​മ​ർ​ഹി​ക്കു​ന്നു. കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മു​ക​ളി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞ വെ​ബ്സൈ​റ്റ് സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കു​ക.

    തു​ട​രും

    (ലേ​ഖ​ക​ൻ ഗ്ലോ​ബ​ൽ മ​ണി എ​ക്സ്ചേ​ഞ്ച് എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് അ​ഡ്വൈ​സ​ർ ആ​ണ്)

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:SafePersonal datadigi lockerTech News
    News Summary - Digi Locker; Keep your Data's safe from loss
    Similar News
    Next Story
    X